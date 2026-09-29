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Nhận định chứng khoán 30/9: Giằng co quanh vùng 1.770 điểm

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Đình Tưởng

21:08 | 29/09/2026
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VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong phiên 30/9 khi thanh khoản thấp và khối ngoại còn bán ròng; vùng 1.765 đến 1.775 điểm là mốc cần theo dõi.
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Vùng 1.765 đến 1.775 điểm tiếp tục là điểm cân bằng quan trọng

Phiên 30/9 nhiều khả năng tiếp tục đặt VN-Index trước bài kiểm tra tại vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.765 đến 1.775 điểm. Trong phiên 29/9, chỉ số có lúc giảm về 1.767,58 điểm nhưng lực cầu giá thấp giúp kéo chỉ số trở lại 1.777,73 điểm khi đóng cửa. Phản ứng này cho thấy bên mua vẫn hiện diện, song chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng ngắn hạn khi thanh khoản duy trì ở mức thấp.

Kịch bản cơ sở cho phiên 30/9 là thị trường tiếp tục giằng co với biên độ không quá lớn. Nếu vùng 1.765 đến 1.775 điểm được giữ vững và giá trị khớp lệnh cải thiện so với phiên 29/9, VN-Index có thể kiểm định lại khu vực 1.790 điểm, xa hơn là vùng 1.800 điểm. Đây vẫn là vùng cản đáng chú ý bởi chỉ số chưa duy trì được trạng thái ổn định phía trên mốc 1.800 trong các phiên gần đây.

Ngược lại, nếu VN-Index xuyên thủng vùng 1.765 điểm cùng thanh khoản tăng theo chiều bán, rủi ro điều chỉnh có thể mở rộng về khu vực 1.750 đến 1.760 điểm. Trong trường hợp đó, diễn biến của nhóm ngân hàng và bất động sản sẽ đặc biệt quan trọng vì đây là hai nhóm có khả năng tác động lớn đến chỉ số.

Thanh khoản là biến số cần được ưu tiên theo dõi. Phiên 29/9, giá trị khớp lệnh HoSE chỉ quanh 10.300 đến 10.400 tỷ đồng, thấp nhất trong khoảng hai tháng. Một nhịp hồi trong điều kiện thanh khoản tiếp tục co hẹp sẽ chủ yếu mang tính kỹ thuật. Ngược lại, nếu dòng tiền quay lại nhóm vốn hóa lớn và độ rộng thị trường cải thiện, tín hiệu cân bằng sẽ có độ tin cậy cao hơn.

Khối ngoại cũng có thể tiếp tục ảnh hưởng tới tâm lý. Việc bán ròng tập trung ở VPB, HPG, ACB và một số cổ phiếu lớn khiến lực cầu trong nước phải hấp thụ lượng cung đáng kể. Nếu quy mô bán ròng giảm trong phiên 30/9, áp lực lên các cổ phiếu vốn hóa lớn có thể dịu bớt. Ngược lại, bán ròng tiếp tục tăng sẽ hạn chế khả năng bứt qua vùng kháng cự ngắn hạn.

Nhận định chứng khoán 30/9: Giằng co quanh vùng 1.770 điểm

Ngân hàng và bất động sản cần ổn định, dầu khí có thể còn phân hóa tích cực

Ngân hàng tiếp tục là nhóm cần quan sát đầu tiên. Phiên 29/9, nhiều mã lớn như MBB, STB, VCB, CTG, ACB giảm giá, trong khi LPB mất 4,4%. Dù EIB và VIB đi ngược xu hướng, mức tăng ở một số mã riêng lẻ chưa đủ bù lại sức ép từ nhóm vốn hóa lớn. Trong phiên 30/9, nếu các mã ngân hàng lớn cân bằng trở lại, VN-Index sẽ có điều kiện giữ vùng hỗ trợ tốt hơn. Ngược lại, nếu áp lực bán lan rộng sang TCB, BID, VPB hoặc nhóm ngân hàng quốc doanh, chỉ số có thể gặp khó khi tiếp cận 1.790 đến 1.800 điểm.

Nhóm chứng khoán phụ thuộc nhiều vào khả năng hồi phục của thanh khoản. Khi giá trị khớp lệnh thị trường ở mức thấp, kỳ vọng ngắn hạn đối với doanh thu môi giới và giao dịch ký quỹ thường bị chiết khấu nhanh hơn. Vì vậy, tín hiệu đáng chú ý trong phiên 30/9 không chỉ là giá cổ phiếu chứng khoán tăng hay giảm mà còn là việc thanh khoản toàn thị trường có vượt rõ mức của phiên 29/9 hay không.

Bất động sản sẽ tiếp tục phân hóa. NVL giảm sàn trong phiên 29/9, trong khi VIC, VRE và DXG giảm nhưng VHM, KDH, TCH vẫn tăng. Điều này cho thấy dòng tiền không rút khỏi toàn bộ nhóm mà chọn lọc mạnh theo từng doanh nghiệp. Nếu NVL và các mã chịu áp lực bán lớn chưa cân bằng, tâm lý đối với nhóm bất động sản có thể còn thận trọng. Ngược lại, việc VHM và một số mã vốn hóa trung bình giữ được sắc xanh sẽ giúp giảm bớt tác động tiêu cực lên chỉ số.

Dầu khí đang là nhóm có xung lực tốt nhất trong ngắn hạn. PVT, PVP, PLX, PVS và PVD đều tăng trong phiên 29/9, trong bối cảnh giá dầu thế giới duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, nhóm này đã có một số phiên tăng liên tiếp nên khả năng phân hóa và rung lắc trong phiên 30/9 có thể tăng. Những mã giữ được thanh khoản và không bị bán mạnh khi thị trường rung lắc sẽ phản ánh sức mạnh tương đối tốt hơn.

Vật liệu cơ bản cũng đáng chú ý sau phiên tăng tích cực của GVR, HPG và nhóm cao su. Dù vậy, khả năng duy trì đà tăng còn phụ thuộc dòng tiền có tiếp tục dịch chuyển sang nhóm nguyên vật liệu hay quay lại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong bối cảnh thanh khoản chung hạn chế, sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm có thể diễn ra nhanh và làm biên độ dao động của từng cổ phiếu tăng lên.

Công nghệ, logistics, bán lẻ, điện và y tế: ưu tiên câu chuyện riêng

Nhận định chứng khoán 30/9: Giằng co quanh vùng 1.770 điểm

Công nghệ bước vào phiên 30/9 với trạng thái kém tích cực sau khi chỉ số ngành giảm 0,79% trong phiên trước. FPT giảm 0,78%, GEE giảm 1,10%, ELC giảm 0,38%, trong khi CMG đứng giá. Để nhóm này lấy lại vai trò dẫn dắt, trước hết cần thấy FPT và các cổ phiếu có thanh khoản lớn ổn định trở lại. Nếu áp lực bán giảm nhưng thanh khoản vẫn thấp, khả năng cao nhóm công nghệ sẽ chỉ hồi kỹ thuật thay vì hình thành xu hướng mới ngay trong một phiên.

Logistics có nền tảng cơ bản tương đối thuận lợi khi hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng và sản lượng hàng hóa qua cảng được dự báo cải thiện trong quý III. Các doanh nghiệp cảng biển, logistics và vận tải container như GMD, VSC, HAH được thị trường quan tâm nhờ triển vọng sản lượng. Tuy nhiên, giá dầu cao có thể làm tăng chi phí vận hành ở một số phân khúc, đặc biệt là hàng không và vận tải sử dụng nhiều nhiên liệu. Vì vậy, phiên 30/9 có thể tiếp tục chứng kiến sự phân hóa giữa doanh nghiệp hưởng lợi từ sản lượng hàng hóa và doanh nghiệp chịu sức ép chi phí.

Bán lẻ đang có hai lớp thông tin trái chiều. Về cơ bản, sức mua trong nước tiếp tục cải thiện, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tám tháng tăng khoảng 14% so với cùng kỳ. Một số báo cáo phân tích kỳ vọng lợi nhuận quý III của doanh nghiệp bán lẻ điện máy và chuỗi hiện đại tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, biến động mạnh của PNJ trong hai phiên gần đây cho thấy rủi ro doanh nghiệp riêng lẻ có thể lấn át câu chuyện ngành. Do đó, dòng tiền có khả năng tập trung vào các mã có kết quả kinh doanh và thông tin doanh nghiệp rõ ràng hơn.

Nhóm điện và thiết bị điện chưa có tín hiệu dẫn dắt ngắn hạn, nhưng câu chuyện nhu cầu điện, đầu tư lưới điện và các dự án LNG vẫn là yếu tố hỗ trợ trung hạn đối với một số doanh nghiệp. Trong phiên 30/9, nhóm này phù hợp để theo dõi khả năng giữ giá khi thị trường biến động hơn là kỳ vọng một nhịp tăng đồng loạt.

Điện tử viễn thông và y tế có thể đóng vai trò cân bằng nếu dòng tiền tiếp tục thận trọng. Đây là các nhóm thường ít ảnh hưởng đến VN-Index hơn ngân hàng, bất động sản hoặc công nghệ, vì vậy cơ hội chủ yếu đến từ từng mã có thông tin kết quả kinh doanh, đơn hàng hoặc dự án riêng. Trong bối cảnh thanh khoản thấp, việc lựa chọn cổ phiếu dựa trên nền tảng doanh nghiệp và sức mạnh giá tương đối quan trọng hơn việc mua theo toàn ngành.

Bên ngoài thị trường trong nước, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt 5%, lên mức cao nhất kể từ năm 2007 theo dữ liệu được công bố trong ngày 29/9. Mặt bằng lợi suất cao làm tăng áp lực lên tài sản rủi ro và có thể ảnh hưởng đến dòng vốn tại các thị trường mới nổi. Cùng với giá dầu cao, đây là yếu tố khiến nhà đầu tư trong nước có xu hướng thận trọng hơn trong phiên cuối tháng và cuối quý.

Nhìn chung, VN-Index chưa phát tín hiệu xác nhận một xu hướng tăng mới nhưng cũng chưa đánh mất vùng hỗ trợ gần. Phiên 30/9 vì vậy có thể tiếp tục là phiên kiểm tra cung cầu. Vùng 1.765 đến 1.775 điểm là hỗ trợ cần theo dõi; vùng 1.790 đến 1.800 điểm là kháng cự gần. Tín hiệu tích cực hơn sẽ xuất hiện nếu chỉ số vượt vùng cản cùng thanh khoản cải thiện và nhóm ngân hàng trở lại trạng thái cân bằng. Nếu thanh khoản tiếp tục thấp, chiến lược quan sát sự phân hóa và ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng cơ bản, kết quả kinh doanh rõ ràng sẽ phù hợp hơn với bối cảnh thị trường hiện tại.

nhận định chứng khoán 30/9 VN-Index ngân hàng dầu khí bất động sản công nghệ Logistics bán lẻ

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Chủ nhật, 04/10/2026 15:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Hà Nội - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Miền Tây - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Cập nhật: 29/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
NL 99.99 13,300 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,200 ▼100K
Trang sức 99.9 13,560 ▼40K 14,160 ▼40K
Trang sức 99.99 13,570 ▼40K 14,170 ▼40K
Cập nhật: 29/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 139 ▼1250K 142 ▼1277K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 139 ▼1250K 1,421 ▲1279K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,365 ▲1K 141 ▼1268K
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