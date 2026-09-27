Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Vùng 1.760-1.800 điểm trở thành khu vực kiểm định quan trọng

VN-Index kết thúc ngày 25/9 tại 1.785,11 điểm sau khi hồi 10,02 điểm từ đáy ngắn hạn của phiên trước. Tuy nhiên, mức tăng đi kèm thanh khoản thấp hơn và độ rộng thị trường vẫn nghiêng về số mã giảm. Vì vậy, nhịp hồi cuối tuần trước hết nên được nhìn nhận là tín hiệu cân bằng ngắn hạn, thay vì xác nhận một xu hướng tăng mới.

Trong tuần 28/9-2/10, vùng 1.790-1.800 điểm là kháng cự gần. Nếu chỉ số vượt được khu vực này với thanh khoản cải thiện và số cổ phiếu tăng lan tỏa, khả năng mở rộng nhịp hồi sẽ rõ hơn. Ngược lại, nếu lực cầu suy yếu, vùng 1.760-1.775 điểm có thể tiếp tục được kiểm định. Một số công ty chứng khoán cũng lưu ý rủi ro lùi sâu hơn về vùng 1.720-1.730 điểm nếu chỉ số mất vùng hỗ trợ quanh đường trung bình 50 phiên.

Yếu tố cần theo dõi sát vẫn là khối ngoại. Sau khi mua ròng mạnh trong tuần trước thời điểm Việt Nam chính thức được đưa vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, dòng vốn ngoại đã quay lại bán ròng trong tuần 21-25/9. Điều này cho thấy kỳ vọng nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn sẽ vào ngay theo một chiều, mà còn phụ thuộc tiến trình phân bổ của các quỹ, mức định giá và thanh khoản từng cổ phiếu.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 25/9

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản có thể tiếp tục quyết định nhịp chỉ số

Nhóm ngân hàng vẫn là nhóm có khả năng tác động mạnh nhất đến xu hướng chung nhờ tỷ trọng vốn hóa lớn. Sau một tuần phân hóa, nhà đầu tư có thể theo dõi phản ứng tại các mã như CTG, TCB, MBB, VPB, VCB, HDB và LPB. Nếu nhóm ngân hàng lấy lại trạng thái đồng thuận, đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp VN-Index vượt lại vùng 1.800 điểm. Ngược lại, áp lực bán tại các mã vốn hóa lớn sẽ khiến chỉ số dễ quay lại kiểm định hỗ trợ.

Với nhóm chứng khoán, SSI, VIX, VND, HCM, FTS và các mã cùng ngành đã điều chỉnh sau giai đoạn phản ánh kỳ vọng nâng hạng. Trong tuần tới, thanh khoản thị trường là biến số then chốt. Nếu giá trị giao dịch duy trì thấp, triển vọng hồi phục của nhóm chứng khoán có thể bị hạn chế; nếu dòng tiền cải thiện rõ rệt, đây có thể là nhóm phản ứng nhanh nhờ độ nhạy cao với thanh khoản.

Bất động sản vẫn cần được theo dõi theo từng cổ phiếu thay vì nhìn đồng nhất toàn ngành. VIC, VHM và VRE có ảnh hưởng lớn tới VN-Index và đã tạo ra nhiều phiên biến động mạnh. Với các mã bất động sản khác như DIG, NVL, PDR, KDH hay NLG, yếu tố pháp lý dự án, tiến độ bán hàng và khả năng tiếp cận vốn vẫn quan trọng hơn biến động chỉ số trong ngắn hạn.

Một điểm cần lưu ý là nhóm cổ phiếu vừa tăng mạnh nhờ câu chuyện riêng có thể xuất hiện áp lực chốt lời. VTP tăng hơn 7% trong tuần trước, VGC tăng hơn 5%, trong khi FOX cũng tăng hơn 3%. Nếu các mã này tiếp tục duy trì thanh khoản tốt sau nhịp tăng, dòng tiền có thể còn ở lại; ngược lại, biến động mạnh đầu tuần sẽ là tín hiệu cần thận trọng.

Dòng tiền có thể tiếp tục tìm đến bán lẻ, logistics, công nghệ và nhóm phòng thủ

Bán lẻ là nhóm đáng theo dõi khi MWG giữ được mức tăng khoảng 1,24% trong tuần 21-25/9 bất chấp VN-Index giảm. Nếu tâm lý thị trường ổn định, các mã bán lẻ và tiêu dùng có nền tảng kết quả kinh doanh tích cực có thể tiếp tục thu hút dòng tiền trung hạn. Tuy nhiên, mức tăng cần đi kèm thanh khoản để tránh trạng thái kéo giá cục bộ.

Logistics và hạ tầng vận tải cũng có thể duy trì sự chú ý, nhất là VTP và GMD. Bên cạnh câu chuyện đầu tư hạ tầng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đến giữa tháng 9 đã vượt 825 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ, tạo nền tảng nhu cầu cho dịch vụ cảng biển, vận tải và logistics. Dù vậy, giá cổ phiếu vẫn có thể biến động mạnh theo dòng tiền ngắn hạn.

Ở nhóm công nghệ, FPT vừa trải qua một tuần giảm nhẹ, trong khi FOX tăng. Diễn biến trái chiều cho thấy dòng tiền có xu hướng lựa chọn doanh nghiệp cụ thể thay vì mua đồng loạt cả ngành. Điện tử viễn thông và hạ tầng số vẫn là nhóm có câu chuyện dài hạn, nhưng nhà đầu tư cần theo dõi thêm diễn biến giá sau các nhịp tăng nhanh.

Nhóm điện và y tế có thể tiếp tục đóng vai trò phòng thủ nếu thị trường còn rung lắc. POW đang vận động quanh vùng 12.450 đồng, trong khi DHG giữ biên độ khá hẹp quanh 90.000 đồng. Các mã có dòng tiền ổn định, đòn bẩy thấp và kết quả kinh doanh ít biến động thường có khả năng chống chịu tốt hơn khi chỉ số chung thiếu xu hướng.

Kịch bản cơ sở cho tuần 28/9-2/10 là VN-Index tiếp tục dao động tích lũy trong vùng 1.760-1.800 điểm, với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Khả năng vượt 1.800 điểm sẽ phụ thuộc vào sự trở lại của thanh khoản, độ rộng thị trường và diễn biến của nhóm ngân hàng, bất động sản vốn hóa lớn. Trong bối cảnh biến động còn cao, việc ưu tiên quản trị tỷ trọng, hạn chế mua đuổi ở các phiên tăng mạnh và theo dõi phản ứng của cổ phiếu tại vùng hỗ trợ sẽ phù hợp hơn với trạng thái thị trường hiện tại.