Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Nhờ tích hợp công nghệ AI trên ứng dụng VeSync, hệ thống không chỉ hiển thị chỉ số AQI trong nhà mà còn tự động phân tích biến động chất lượng không khí và chỉ ra chính xác nguyên nhân cốt lõi gây ô nhiễm. Từ đó máy sẽ đưa ra lời khuyên thực tế và cung cấp AI Summary theo tuần/tháng để người dùng theo dõi toàn diện. Điều này đồng nghĩa với việc Eleva 300X không chỉ là một thiết bị giám sát thụ động, mà đã trở thành trợ lý chăm sóc sức khỏe không khí chủ động cho gia đình bạn.

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Theo Levoit, Eleva 300X đã được trang bị hệ thống cảm biến 3 kênh chuyên dụng giúp theo dõi đồng thời các cấp độ hạt bụi từ PM1.0, PM2.5 đến PM10. Qua đó, Levoit Eleva 300X có thể loại bỏ được bụi siêu mịn từ khói bụi xe lưu thông và khí thải công nghiệp (nguồn cơ phổ biến của bụi mịn PM1.0), rất phù hợp cho các gia đình ở thành phố lớn.

Ngoài loại bỏ bụi siêu mịn, Eleva 300X còn bắt trọn mọi tác nhân gây hại từ phấn hoa đến các chất gây dị ứng hàng ngày, giúp người dùng theo dõi và kiểm soát toàn diện chất lượng không khí trong nhà.

Máy cũng cho phép tùy chọn thay thế màng lọc than hoạt tính tiêu chuẩn bằng các dòng màng lọc chuyên biệt như: Khói & Nấu nướng (Smoke & Cooking), Thú cưng (Pet) hoặc Cao cấp (Premium), giúp tùy biến khả năng xử lý mùi theo đúng nhu cầu thực tế của từng hộ gia đình, loại bỏ tận gốc các mùi khó chịu như khói thuốc, mùi thức ăn hay mùi thú cưng.

Máy lọc không khí Levoit Eleva 300X liên tục giám sát chất lượng không khí và tự động kích hoạt chế độ lọc ngay khi phát hiện ô nhiễm

Máy lọc không khí Levoit Eleva 300X liên tục giám sát chất lượng không khí và tự động kích hoạt chế độ lọc ngay khi phát hiện ô nhiễm. Chế độ Ngủ (Sleep Mode) vận hành siêu êm ái với độ ồn chỉ từ 19dB và tự động tắt màn hình hiển thị sau 3 giây. Đặc biệt, công suất định mức chỉ 25W với hiệu năng mạnh mẽ CADR lên đến 272 m³/h (lọc 2 lần mỗi giờ với diện tích lọc 57m2)