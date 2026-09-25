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Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Anh Thái

Anh Thái

18:49 | 25/09/2026
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Đáng chú ý, người dùng chỉ cần thay thế chính xác màng lọc đã hết hạn sử dụng, tránh lãng phí bộ lọc còn tốt, tối ưu chi phí vận hành dài hạn và giảm thiểu tác động đến môi trường.
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Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới
Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Nhờ tích hợp công nghệ AI trên ứng dụng VeSync, hệ thống không chỉ hiển thị chỉ số AQI trong nhà mà còn tự động phân tích biến động chất lượng không khí và chỉ ra chính xác nguyên nhân cốt lõi gây ô nhiễm. Từ đó máy sẽ đưa ra lời khuyên thực tế và cung cấp AI Summary theo tuần/tháng để người dùng theo dõi toàn diện. Điều này đồng nghĩa với việc Eleva 300X không chỉ là một thiết bị giám sát thụ động, mà đã trở thành trợ lý chăm sóc sức khỏe không khí chủ động cho gia đình bạn.

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới
Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Theo Levoit, Eleva 300X đã được trang bị hệ thống cảm biến 3 kênh chuyên dụng giúp theo dõi đồng thời các cấp độ hạt bụi từ PM1.0, PM2.5 đến PM10. Qua đó, Levoit Eleva 300X có thể loại bỏ được bụi siêu mịn từ khói bụi xe lưu thông và khí thải công nghiệp (nguồn cơ phổ biến của bụi mịn PM1.0), rất phù hợp cho các gia đình ở thành phố lớn.

Ngoài loại bỏ bụi siêu mịn, Eleva 300X còn bắt trọn mọi tác nhân gây hại từ phấn hoa đến các chất gây dị ứng hàng ngày, giúp người dùng theo dõi và kiểm soát toàn diện chất lượng không khí trong nhà.

Máy cũng cho phép tùy chọn thay thế màng lọc than hoạt tính tiêu chuẩn bằng các dòng màng lọc chuyên biệt như: Khói & Nấu nướng (Smoke & Cooking), Thú cưng (Pet) hoặc Cao cấp (Premium), giúp tùy biến khả năng xử lý mùi theo đúng nhu cầu thực tế của từng hộ gia đình, loại bỏ tận gốc các mùi khó chịu như khói thuốc, mùi thức ăn hay mùi thú cưng.

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới
Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới
Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Máy lọc không khí Levoit Eleva 300X liên tục giám sát chất lượng không khí và tự động kích hoạt chế độ lọc ngay khi phát hiện ô nhiễm

Máy lọc không khí Levoit Eleva 300X liên tục giám sát chất lượng không khí và tự động kích hoạt chế độ lọc ngay khi phát hiện ô nhiễm. Chế độ Ngủ (Sleep Mode) vận hành siêu êm ái với độ ồn chỉ từ 19dB và tự động tắt màn hình hiển thị sau 3 giây. Đặc biệt, công suất định mức chỉ 25W với hiệu năng mạnh mẽ CADR lên đến 272 m³/h (lọc 2 lần mỗi giờ với diện tích lọc 57m2)

Levoit Eleva 300X chính thức mở bán từ hôm nay, 25/09/2026 với giá niêm yết 6.690.000 đồng trên các sàn thương mại điện tử chính hãng của Levoit và cửa hàng bán lẻ toàn quốc.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 23:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 23:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 23:45
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AUD 17722 17995 18579
CAD 17840 18114 18733
CHF 30682 31058 31704
CNY 0 3827 3923
EUR 28978 29197 30280
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HKD 0 3181 3384
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KRW 0 18 20
NZD 0 14407 14995
SGD 19795 20077 20648
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Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
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CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
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Cập nhật: 25/09/2026 23:45
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Cập nhật: 25/09/2026 23:45

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