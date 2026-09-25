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Hợp đồng lao động điện tử và chữ ký số miễn phí vào khu công nghiệp Phú Thọ

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22:14 | 25/09/2026
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Hợp đồng lao động điện tử bắt đầu vào các khu công nghiệp Phú Thọ qua thỏa thuận ký ngày 25/9, kèm cam kết cấp chữ ký số miễn phí cho người lao động và giảm 50% giá phần mềm cho doanh nghiệp.
Hợp đồng lao động điện tử chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2026 Hợp đồng lao động điện tử chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2026
Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha Lào Cai thêm 2 khu công nghiệp, lập cụm công nghiệp 75 ha
NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025 NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025

Tại Hội nghị kết nối, thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy khu vực miền Bắc năm 2026 tổ chức ở Phú Thọ ngày 25/9, NEAC, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và đại diện Cộng đồng CA công cộng ký biên bản thỏa thuận hợp tác. Nội dung hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong khu công nghiệp dùng chữ ký số, hợp đồng lao động điện tử.

Bốn cam kết cho doanh nghiệp và người lao động khu công nghiệp Phú Thọ

Theo bản thỏa thuận, bên CA công cộng cam kết bốn chương trình. Chương trình thứ nhất là tổ chức định kỳ hội thảo, tư vấn trực tiếp tại khu công nghiệp về chữ ký số, hợp đồng lao động điện tử và dịch vụ tin cậy. Chương trình thứ hai là cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho công nhân, người lao động và cán bộ quản lý nhà máy.

Chương trình thứ ba là miễn phí tư vấn kỹ thuật và tích hợp chữ ký số, hợp đồng điện tử vào hệ thống quản lý nhân sự, quản trị doanh nghiệp sẵn có của nhà máy. Chương trình thứ tư là ưu đãi 50% giá trị phần mềm hợp đồng lao động điện tử cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp đăng ký sử dụng.

Lễ ký thỏa thuận triển khai hợp đồng lao động điện tử tại khu công nghiệp Phú Thọ
Lễ ký thỏa thuận triển khai hợp đồng lao động điện tử tại khu công nghiệp Phú Thọ

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối giới thiệu doanh nghiệp, bố trí địa điểm, mời doanh nghiệp dự hội thảo và tổng hợp phản hồi gửi các CA. Thỏa thuận ghi rõ Ban Quản lý không thu bất kỳ khoản phí nào từ doanh nghiệp, người lao động cho việc giới thiệu, kết nối.

Thỏa thuận có thời hạn hai năm và tự gia hạn thêm một năm nếu các bên không có ý kiến khác. Văn bản cũng nêu rõ thỏa thuận không phát sinh nghĩa vụ tài chính giữa các bên ký, các ưu đãi là cam kết của CA công cộng với doanh nghiệp và người lao động. Điều kiện áp dụng, thời gian và phạm vi từng khu công nghiệp sẽ nằm trong phụ lục hoặc kế hoạch triển khai riêng.

Với người lao động, thủ tục đăng ký chữ ký số cá nhân khá gọn. Người dùng chuẩn bị căn cước gắn chip còn hạn, số điện thoại chính chủ, tải ứng dụng của CA, xác thực eKYC bằng khuôn mặt rồi chờ phê duyệt. Ông Nguyễn Khơ Din, Tổng thư ký Cộng đồng CA công cộng, cho biết: "Người dân đăng ký hoàn toàn trên điện thoại, không cần USB token".

Hợp đồng lao động điện tử cần chuỗi dịch vụ tin cậy đầy đủ

Tham luận của Viettel dẫn cơ sở pháp lý cho hợp đồng lao động điện tử gồm Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Lao động 2019, Luật Giao dịch điện tử 2023, Nghị định 337/2025/NĐ-CP và Thông tư 08/2026/TT-BNV. Theo nguyên tắc giao kết Viettel trình bày, người lao động và người đại diện theo pháp luật hoặc người có ủy quyền phải ký bằng chữ ký số.

Doanh nghiệp phải giao kết qua một nhà cung cấp đã kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử. Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm bên sau cùng ký, kèm chữ ký số, dấu thời gian và chứng thực thông điệp dữ liệu. Các thành phần kỹ thuật đi kèm gồm định danh eKYC và cấp mã định danh hợp đồng.

Hợp đồng lao động điện tử
Hợp đồng lao động điện tử

VNPT mô tả cùng yêu cầu dưới dạng một chuỗi tin cậy xuyên suốt, bắt đầu từ định danh người tham gia, xác thực chủ thể, ký số, đóng dấu thời gian rồi lưu trữ, bảo toàn và kiểm chứng hợp đồng. Hệ sinh thái của tập đoàn gồm VNPT CA, dịch vụ ký số từ xa VNPT SmartCA, VNPT eKYC & BioID và dịch vụ dấu thời gian VNPT TSA.

Nền tảng VNPT eContract hỗ trợ ký bằng chữ ký số, SmartCA, OTP, eKYC và kết nối với ERP, SAP, HRM, SSO, IAM qua API hoặc SDK, triển khai theo dạng On-Premise hoặc Private Cloud. Với hợp đồng lao động điện tử, dữ liệu trong hợp đồng có thể phục vụ quản lý vòng đời lao động, cảnh báo thời hạn, tính lương, phụ cấp và nghiệp vụ bảo hiểm.

VNPT định hướng kết nối eContract với Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử của Bộ Nội vụ.

Ở phía Viettel, giải pháp hợp đồng điện tử cho phép tạo hàng trăm đến hàng nghìn hợp đồng cùng lúc, ký qua đường link web mà không cần cài phần mềm, toàn bộ quy trình kéo dài 2 đến 3 phút. Viettel đưa ra mức rút ngắn 90% thời gian ký kết, loại bỏ chi phí in ấn, chuyển phát, lưu kho và cho biết hàng chục nghìn doanh nghiệp đang dùng hợp đồng điện tử của tập đoàn.

Phú Thọ mở rộng ký số từ nhà máy sang trường học, bệnh viện

TS. Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Thọ có không gian phát triển rộng hơn và quy mô dân số lớn. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026 theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng.

Theo ông Tường, trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng số, an toàn dữ liệu, chữ ký số và dịch vụ tin cậy giữ vai trò thiết yếu để bộ máy thông suốt. Sở kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và NEAC hỗ trợ tỉnh thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã toàn diện ở một số xã, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ cấp xã và tìm giải pháp kinh tế số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

TS. Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
TS. Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

Tham luận của Viettel cho thấy quy mô tích hợp ký số tại Phú Thọ. Tỉnh có hơn 712 đích ký cần tích hợp trong phần mềm quản lý của 655 cơ sở giáo dục và 57 cơ sở y tế, cùng hơn 80.000 chữ ký số cá nhân gắn với nhân lực y tế, cán bộ nhân viên và giáo viên. Mạng lưới y tế gồm bệnh viện tuyến tỉnh, 31 trung tâm y tế khu vực và 148 trạm y tế xã, phường.

Nền tảng MySign của Viettel hiện tích hợp trên hơn 965 môi trường ký, trong đó có hơn 320 môi trường y tế và giáo dục, hơn 220 môi trường doanh nghiệp, ngân hàng, tài chính và hơn 70 môi trường dịch vụ công, cơ quan nhà nước.

Với bệnh án điện tử, Viettel lưu ý hồ sơ chỉ thay thế bản giấy khi có đủ chữ ký số hợp lệ của tất cả các bên, thiếu một chữ ký thì cả bệnh án mất giá trị pháp lý. Mục tiêu đến năm 2030 là 100% bệnh án và hồ sơ xử lý trên môi trường mạng.

Các đại biểu dự hội nghị cũng nhận chữ ký số miễn phí và thực hành ký giao dịch trên điện thoại. Theo Viettel, một hợp đồng lao động điện tử hoàn tất trong 2 đến 3 phút, còn doanh nghiệp khu công nghiệp Phú Thọ đăng ký phần mềm sẽ hưởng mức giảm 50%. Cả nước hiện có hơn 33,6 triệu chứng thư chữ ký số, bằng 48,65% dân số trưởng thành.

Hợp đồng lao động điện tử chữ ký số khu công nghiệp Phú Thọ dịch vụ tin cậy NEAC

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Ngân hàng TCB
AUD 17722 17995 18579
CAD 17840 18114 18733
CHF 30682 31058 31704
CNY 0 3827 3923
EUR 28978 29197 30280
GBP 33603 33992 34929
HKD 0 3181 3384
JPY 157 161 168
KRW 0 18 20
NZD 0 14407 14995
SGD 19795 20077 20648
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