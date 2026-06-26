Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Hoàng Phương; Keovisouk Solaphom - Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan quản lý chuyên ngành, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ của hai nước.

Kết nối không gian số trên nền tảng quan hệ hữu nghị đặc biệt

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Hoàng Phương khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào là tài sản vô giá. Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ, hợp tác về khoa học, công nghệ và tin cậy số giữa hai nước ngày càng trở nên thiết thực, đi vào chiều sâu.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đánh giá cao sự phối hợp bền bỉ giữa NEAC và LANIC trong việc duy trì chuỗi hội thảo, tập huấn thường niên giữa hai bên, những hoạt động này đã và đang xây dựng sự tin cậy, vun đắp năng lực chuyên môn và tạo nền tảng vững chắc cho những hình thức hợp tác chiến lược hơn trong tương lai.

Biểu dương nỗ lực của hai trung tâm trong việc chủ động nghiên cứu, xây dựng Danh sách tin cậy chung (Trust List), dự kiến thí điểm trong lĩnh vực hải quan, Thứ trưởng nhấn mạnh: "Đây sẽ là cơ chế mang tính bước ngoặt để chữ ký số của hai nước được công nhận chéo trực tiếp, là chìa khóa hình thành các 'cửa khẩu thông minh', tối giản thủ tục thông quan và tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội cho doanh nghiệp hai nước".

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Hoàng Phương (trái) và Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Keovisouk Solaphom dự Hội thảo.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương bày tỏ tin tưởng: từ những hợp tác cụ thể và thiết thực hôm nay, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng sang những hình thức hợp tác chiến lược và có tầm vóc hơn: từ kết nối từng giao dịch số đến liên thông toàn hệ thống; từ tin cậy giữa các tổ chức đến tin cậy bền vững giữa hai quốc gia trong không gian số. Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào xây dựng thể chế và phát triển hạ tầng phù hợp để cùng kiến tạo một hệ sinh thái số an toàn, tin cậy, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN số thịnh vượng.

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Keovisouk Solaphom đánh giá cao thành tựu chuyển đổi số của Việt Nam 10 năm qua trong các lĩnh vực hóa đơn điện tử, thuế, tài chính, y tế, giáo dục... và coi đây là kinh nghiệm thực tiễn vô giá cho Lào.

Trong bối cảnh Lào đang triển khai Tầm nhìn Kinh tế Số 2040 và Kế hoạch Chuyển đổi Số 2026-2030, Thứ trưởng Keovisouk Solaphom khẳng định: "Chữ ký số là công cụ cốt lõi để xác minh danh tính, bảo vệ dữ liệu và kiến tạo niềm tin số trực tuyến". Thứ trưởng tin tưởng sự hợp tác giữa LANIC và NEAC sẽ mở ra những giải pháp đột phá thúc đẩy giao dịch điện tử an toàn, đưa nền kinh tế số của Lào phát triển bền vững.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp công nghệ

Tại Hội thảo, các đại biểu được lắng nghe tham luận chuyên sâu từ diễn giả hai nước, mang đến cái nhìn toàn diện và thực chất về giải pháp thúc đẩy ứng dụng chữ ký số:

Phía Lào: Đại diện LANIC, Bộ Tài chính Lào và Trung tâm Chuyển đổi số Chính phủ trình bày về thực trạng phát triển chữ ký số cũng như tình hình ứng dụng trong Hệ thống Thông tin Quản lý Tài chính Tích hợp của Lào.

Đại diện LANIC, Bộ Tài chính Lào và Trung tâm Chuyển đổi số Chính phủ trình bày về thực trạng phát triển chữ ký số cũng như tình hình ứng dụng trong Hệ thống Thông tin Quản lý Tài chính Tích hợp của Lào. Phía Việt Nam: Đại diện NEAC chia sẻ bức tranh toàn cảnh về hạ tầng tin cậy (gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số, dịch vụ cấp dấu thời gian và xác thực thông điệp dữ liệu), cùng kinh nghiệm ứng dụng chữ ký số trong các lĩnh vực tiêu biểu tại Việt Nam.

Đại diện NEAC chia sẻ bức tranh toàn cảnh về hạ tầng tin cậy (gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số, dịch vụ cấp dấu thời gian và xác thực thông điệp dữ liệu), cùng kinh nghiệm ứng dụng chữ ký số trong các lĩnh vực tiêu biểu tại Việt Nam. Giải pháp từ doanh nghiệp: Đại diện Viettel-CA đã giới thiệu các mô hình ký số tiên tiến (USB Token, SIM CA, MySign Cloud) và kinh nghiệm thực tế khi triển khai tích hợp chữ ký số/hạ tầng kết nối trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và hải quan tại Việt Nam giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Giám đốc NEAC Tô Thị Thu Hương (trái)

Hiện thực hóa mục tiêu công nhận lẫn nhau và xây dựng "Trust List" chung

Một trong những nội dung trọng tâm được lãnh đạo hai bên đặc biệt quan tâm là việc thúc đẩy công nhận chéo chữ ký số để phục vụ các giao dịch xuyên biên giới. Phát biểu bế mạc hội thảo, Giám đốc NEAC Tô Thị Thu Hương cho biết “Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, NEAC đề xuất hai bên sớm thành lập Nhóm công tác chung nhằm nghiên cứu xây dựng và vận hành Danh sách tin cậy chung (Trust List) giữa Việt Nam và Lào, coi đây là nền tảng kỹ thuật và pháp lý quan trọng để thúc đẩy khả năng liên thông và công nhận lẫn nhau giữa các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và dịch vụ tin cậy của hai nước.

Tập huấn kỹ thuật chuyên sâu cho cán bộ LANIC trong khuôn khổ hợp tác thường niên giữa NEAC và LANIC Lào

Sáng cùng ngày, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Việt Nam đã phối hợp cùng Trung tâm Internet quốc gia Lào tổ chức chương trình Tập huấn kỹ thuật dành riêng cho cán bộ LANIC.

Tại khóa tập huấn, các chuyên gia của NEAC đã trực tiếp hướng dẫn và chuyển giao năng lực kỹ thuật chuyên sâu về: Vận hành hệ thống Root CA và Sub CA; cấu hình thiết bị bảo mật phần cứng (HSM); cùng quy trình tạo lập, cấu hình và thu hồi chứng thư số. Đây là hoạt động hợp tác thiết thực giúp phía bạn Lào nâng cao năng lực kỹ thuật chuyên môn, tối ưu hóa công tác quản trị và vận hành hệ thống cấp chứng chỉ điện tử một cách liên tục, an toàn và bền vững.