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Đưa chữ ký số vào giao dịch hằng ngày của người dân

Nguyên Anh

Nguyên Anh

15:29 | 25/09/2026
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Khi 48,65% dân số trưởng thành đã có chữ ký số, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long yêu cầu các tỉnh miền Bắc chuyển từ tuyên truyền sang triển khai, từ thí điểm sang phổ cập, đưa chữ ký số vào dịch vụ công và giao dịch hằng ngày của người dân.
Chữ ký số và các dịch vụ tin cậy là nền tảng để đảm bảo niềm tin trong các giao dịch điện tử Chữ ký số và các dịch vụ tin cậy là nền tảng để đảm bảo niềm tin trong các giao dịch điện tử
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Đưa chữ ký số vào giao dịch hằng ngày của người dân
Quang cảnh Hội nghị

Ngày 25/9/2026, tại Phú Thọ, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tổ chức “Hội nghị kết nối, thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy khu vực miền Bắc năm 2026”.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Về phía UBND tỉnh có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương khu vực miền Bắc; các hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm, phòng công chứng; đại diện các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; các cơ sở y tế, trường học, Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn phát triển ngày càng sâu rộng, đặt ra yêu cầu xây dựng môi trường giao dịch điện tử an toàn, tin cậy và có giá trị pháp lý. Mục tiêu đến năm 2030, trên 70% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Chữ ký số - nền tảng của niềm tin trong môi trường số

Đưa chữ ký số vào giao dịch hằng ngày của người dân
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhận định: Thời gian qua, việc phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam đã có những bước tiến tích cực, hạ tầng kỹ thuật và hành lang pháp lý từng bước được hoàn thiện, phạm vi ứng dụng ngày càng mở rộng trong nhiều lĩnh vực. Những kết quả này góp phần hình thành hạ tầng niềm tin số, tạo nền tảng cho các giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thứ trưởng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt là triển khai, ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và sự phối hợp của Sở KH&CN đối với công tác tổ chức Hội nghị. Theo Thứ trưởng, đây là dịp để các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp cùng trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, tăng cường kết nối và chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong thực tiễn.

Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, là tiếp tục đưa chữ ký số và dịch vụ tin cậy đi sâu vào thực tiễn, gắn với mục tiêu chuyển đổi số và nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng trong dịch vụ công và các giao dịch thiết yếu, từng bước chuyển từ tuyên truyền sang triển khai, từ thí điểm sang phổ cập, từ khái niệm sang ứng dụng thực tế.

Tăng mức độ sử dụng thực chất trong các giao dịch điện tử

Đưa chữ ký số vào giao dịch hằng ngày của người dân
Đại diện phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, NEAC phát biểu

Tại Hội nghị, ông Đào Quang Đức, đại diện phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, NEAC cho biết, đến cuối tháng 8/2026, cả nước có hơn 33,6 triệu chứng thư chữ ký số; tương đương 48,65% dân số trưởng thành, tăng đáng kể so với mức 38,2% vào cuối năm 2025.

Theo đó, bên cạnh tốc độ tăng trưởng nhanh về số lượng chứng thư số, quá trình phổ cập vẫn đặt ra những bài toán về niềm tin của người sử dụng, chi phí, phạm vi ứng dụng và việc hướng dẫn người dân sử dụng chữ ký số trong những giao dịch cụ thể của đời sống hằng ngày.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Khơ Din, Đại diện Cộng đồng CA công cộng cũng đưa ra thông điệp chuyển từ “cấp được” chữ ký số sang “dùng được” chữ ký số. Theo đó, hiệu quả của phổ cập không chỉ được nhìn nhận qua số lượng chứng thư được cấp mà cần hướng tới số giao dịch có ký số được thực hiện thành công và khả năng duy trì sử dụng thường xuyên của người dân.

Đưa chữ ký số vào giao dịch hằng ngày của người dân
Đại diện Cộng đồng CA công cộng phát biểu

Để đạt mục tiêu này, cần sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, các Tổ Công nghệ số cộng đồng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Trong đó, Tổ Công nghệ số cộng đồng có thể đóng vai trò “cánh tay nối dài”, trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng chữ ký số trong từng giao dịch cụ thể; các tổ chức CA tiếp tục đơn giản hóa quy trình đăng ký, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường hỗ trợ sau khi cấp chữ ký số.

Phú Thọ: Chữ ký số và dịch vụ tin cậy đóng vai trò thiết yếu, góp phần bảo đảm hoạt động của bộ máy thông suốt, hiệu quả

Đưa chữ ký số vào giao dịch hằng ngày của người dân
TS. Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ: chữ ký số và dịch vụ tin cậy ngày càng thể hiện vai trò thiết yếu, góp phần bảo đảm hoạt động của bộ máy được thông suốt, hiệu quả.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Thọ có không gian phát triển rộng hơn, quy mô dân số lớn cùng nhiều tiềm năng mới. Tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 11% theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ, tỉnh đang tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng và các nền tảng số; từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển kinh tế số. Đặc biệt, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng số, an toàn dữ liệu, chữ ký số và dịch vụ tin cậy ngày càng thể hiện vai trò thiết yếu, góp phần bảo đảm hoạt động của bộ máy được thông suốt, hiệu quả.

Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, TS. Nguyễn Minh Tường kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Phú Thọ triển khai xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã toàn diện, trước mắt lựa chọn một số xã để triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả, từ đó làm cơ sở nhân rộng; khảo sát, đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy kinh tế số đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, lực lượng chiếm tỷ trọng lớn tại địa phương, qua đó tạo thêm dư địa và động lực cho tăng trưởng kinh tế số của tỉnh.

Đưa chữ ký số và dịch vụ tin cậy vào thực tiễn

Bên cạnh các nội dung về chính sách và định hướng phát triển, Hội nghị dành thời gian giới thiệu những giải pháp, ứng dụng cụ thể, giúp chữ ký số và dịch vụ tin cậy được triển khai thuận tiện hơn trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Từ góc độ ứng dụng, đại diện IntrustCA, VNPT-CA và Viettel-CA đã giới thiệu các giải pháp ký số từ xa trong văn phòng số; tích hợp chữ ký số vào quy trình xử lý, phê duyệt văn bản; ứng dụng chữ ký số và dịch vụ tin cậy trong giao kết, quản lý hợp đồng điện tử. Các giải pháp cho thấy chữ ký số được tích hợp trực tiếp vào các quy trình nghiệp vụ, giúp việc ký kết và xử lý công việc trên môi trường số thuận tiện, liền mạch hơn.

Đặc biệt, các đại biểu tham dự Hội nghị được cấp miễn phí chữ ký số và hướng dẫn kích hoạt, sử dụng chữ ký số thực hiện giao dịch trên điện thoại.

Kết nối chữ ký số, hợp đồng điện tử với doanh nghiệp và người lao động tại các khu công nghiệp

Đưa chữ ký số vào giao dịch hằng ngày của người dân
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long và đại diện các bên chứng kiến Lễ ký Biên bản thỏa thuận

Đặc biệt, tại Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác hỗ trợ triển khai chữ ký số, hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giữa NEAC, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và đại diện Cộng đồng CA công cộng. Thỏa thuận hướng tới thúc đẩy ứng dụng chữ ký số, hợp đồng điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người lao động tiếp cận, sử dụng các dịch vụ thuận tiện, hiệu quả hơn.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp tổ chức tư vấn, hỗ trợ triển khai tại các khu công nghiệp; cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người lao động; hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp chữ ký số, hợp đồng điện tử vào hệ thống quản trị hiện có, cùng các chính sách ưu đãi phù hợp. Đây là hoạt động cụ thể nhằm đưa chữ ký số và dịch vụ tin cậy gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, người lao động, thúc đẩy ứng dụng sâu rộng hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đưa chữ ký số vào giao dịch hằng ngày của người dân

Hội nghị kết nối, thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy khu vực miền Bắc năm 2026 được tổ chức nhằm góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới hình thành hệ sinh thái chữ ký số và dịch vụ tin cậy đồng bộ, thuận tiện và an toàn; qua đó từng bước xây dựng hạ tầng niềm tin số, phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia NEAC chữ ký số Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long Phú Thọ hợp đồng điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ Cộng đồng CA

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30°C
Khánh Hòa

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24°C
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Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
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Chủ nhật, 27/09/2026 09:00
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Chủ nhật, 27/09/2026 12:00
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Thứ hai, 28/09/2026 00:00
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33°C
Thứ hai, 28/09/2026 06:00
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Thứ hai, 28/09/2026 09:00
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Thứ hai, 28/09/2026 18:00
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Thứ ba, 29/09/2026 00:00
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Thứ ba, 29/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 29/09/2026 06:00
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Thứ ba, 29/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 29/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 29/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 29/09/2026 18:00
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Thứ ba, 29/09/2026 21:00
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Thứ tư, 30/09/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 30/09/2026 06:00
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Nghệ An

26°C

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22°C
Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
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Thứ bảy, 26/09/2026 18:00
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Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
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Chủ nhật, 27/09/2026 06:00
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Chủ nhật, 27/09/2026 12:00
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Chủ nhật, 27/09/2026 18:00
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Chủ nhật, 27/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 28/09/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 28/09/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 28/09/2026 06:00
33°C
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27°C
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23°C
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Thứ ba, 29/09/2026 00:00
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24°C
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31°C
Thứ ba, 29/09/2026 09:00
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Thứ ba, 29/09/2026 12:00
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Thứ ba, 29/09/2026 15:00
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Thứ ba, 29/09/2026 18:00
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Phan Thiết

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Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
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Thứ hai, 28/09/2026 00:00
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25°C
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30°C
Quảng Bình

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Thứ ba, 29/09/2026 00:00
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Thừa Thiên Huế

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Thứ tư, 30/09/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 15:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 15:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 15:45
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AUD 17706 17980 18556
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CHF 30675 31051 31692
CNY 0 3827 3923
EUR 28946 29165 30243
GBP 33554 33942 34875
HKD 0 3182 3384
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KRW 0 18 20
NZD 0 14407 14989
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THB 693 756 810
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USD (5,10,20) 25758 0 0
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Cập nhật: 25/09/2026 15:45
Ngoại tệ Mua Bán
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USD 25,800 25,800 26,180
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