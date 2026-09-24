Công nghệ số
AI

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Hồng Nhung

Hồng Nhung

15:45 | 24/09/2026
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Đối lập với 53% người tham gia khảo sát thừa nhận AI đã được vận hành rộng rãi, vẫn có 28% người được hỏi cho rằng AI agent chưa thể phổ biến là do rào cản về chi phí.
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Tuy nhiên họ cũng kỳ vọng trong vòng 3 năm tới, các AI agent có thể đảm nhiệm phần lớn công việc phát triển phần mềm (70% người tham gia khảo sát kỳ vọng), dù rằng 79% trong số đó vẫn yêu cầu cần có sự phê duyệt của người phụ trách trước khi đưa vào vận hành.

Một con số rất đáng quan tâm là Việt Nam là một trong những thị trường ghi nhận mức cải thiện năng suất rõ nét nhất nhờ tác nhân AI. Có đến 63% người Việt Nam tham gia khảo sát cho biết AI giúp họ tiết kiệm được thời gian từ 7 tiếng/tuần trở lên, trong đó 43% tiết kiệm được hơn 10 tiếng/tuần.

Agentic AI bắt đầu đi vào vận hành thực tế ở Việt Nam
Báo cáo Nhà phát triển AI năm 2026 của Agoda (Agoda AI Developer Report 2026)

Báo cáo Nhà phát triển AI năm 2026 của Agoda (Agoda AI Developer Report 2026) phân tích cách quá trình chuyển đổi này đang định hình lại phương thức làm việc của các nhà phát triển, cách doanh nghiệp quản lý chi phí, cũng như vai trò và trách nhiệm của con người trong quá trình sử dụng AI.

Thông qua khảo sát từ cộng đồng nhà phát triển tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Việt Nam và Ấn Độ, báo cáo đã phân tích những cơ hội và thách thức đang định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của AI tại các thị trường này.

Cụ thể, AI đang mang lại nhiều giá trị hơn, ví dụ như cải thiện rõ rệt về năng suất nhờ ứng dụng AI. Tỷ lệ người tiết kiệm được thời gian từ 7 tiếng/tuần trở lên đã tăng vọt từ 18% năm 2025 lên 55% năm nay Khả năng sử dụng mã nguồn do AI tạo ra cũng được cải thiện đáng kể, khi 62% cho biết thường xuyên hoặc gần như có thể sử dụng ngay mã nguồn do AI tạo ra mà không cần chỉnh sửa quá nhiều.

Việt Nam cũng là một trong những thị trường ghi nhận mức cải thiện năng suất rõ nét nhất nhờ tác nhân AI. 63% người Việt Nam tham gia khảo sát cho biết AI giúp họ tiết kiệm được thời gian từ 7 tiếng/tuần trở lên, trong đó 43% tiết kiệm được hơn 10 tiếng/tuần.

AI cũng đang được ứng dụng rộng rãi hơn trong nhiều công đoạn phát triển phần mềm, từ kiểm tra mã nguồn, thiết kế kiến trúc, phát hiện lỗi, đến học tập và xây dựng tài liệu. Tuy nhiên, vai trò của con người vẫn rất quan trọng: 86% người tham gia khảo sát cho biết, họ hầu như phải thường xuyên kiểm tra, xác thực kết quả do AI tạo ra.

Không ít trong số đó thừa nhận AI agent phát triển nhanh, nhưng chi phí vẫn đang là rào cản khiến việc mở rộng ứng dụng AI. Cụ thể có hơn một nửa (53%) người tham gia khảo sát cho biết, hiện AI agent đã được sử dụng trong một số quy trình vận hành hoặc được triển khai rộng rãi trong tổ chức của họ. Tuy nhiên, chỉ 38% cho rằng mã nguồn của họ đã thực sự sẵn sàng để các AI agent vận hành hoàn toàn tự chủ.

28% người tham gia khảo sát cho rằng chi phí là rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng AI rộng rãi hơn, cao hơn yếu tố phức tạp trong tích hợp (24%) và sự thiếu hụt cơ chế quản trị (19%). Báo cáo cho thấy, chi phí AI không chỉ đến từ việc sử dụng mô hình, mà còn từ nguồn lực cần thiết để thiết kế, tích hợp vào hệ thống hiện có, rà soát kiểm tra và xác thực kết quả tạo từ các AI agent. 80% người tham gia khảo sát cho biết, hiện họ còn bị giới hạn về mức độ sử dụng AI, chẳng hạn như định mức token, số lần sử dụng hoặc ngân sách.

Các nhà phát triển sẵn sàng cho các AI agent mức độ tự chủ cao hơn để giải quyết những công việc có rủi ro thấp và có thể dễ dàng sửa đổi, chẳng hạn như biên soạn tài liệu. Tuy nhiên, nhu cầu cần con người giám sát đối với những công việc liên quan đến sản xuất cũng tăng lên. Cụ thể là có đến 79% người tham gia khảo sát cho biết vẫn cần có sự phê duyệt của người phụ trách trước khi triển khai.

AI đang làm thay đổi vai trò của các nhà phát triển. Thiết kế và kiến trúc hệ thống, năng lực AI và điều phối AI agent dần trở thành những kỹ năng quan trọng trong tương lai. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này đang diễn ra không đồng đều: 49% nhà phát triển trẻ cho biết họ cảm thấy kém an tâm hơn về triển vọng phát triển nghề nghiệp trong tương lai, so với 17% từ nhóm Giám đốc Công nghệ (CTO) và Phó Chủ tịch khối Kỹ thuật.

“Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại cách thức các nhà phát triển tại Đông Nam Á và Ấn Độ phát triển sản phẩm, học hỏi và hợp tác. Khởi đầu từ việc hỗ trợ tăng tốc từng tác vụ riêng lẻ, AI giờ đây đang tạo nên sự thay đổi diện rộng trong cách phần mềm được phát triển. Trong nhiều ngành, các nhà phát triển đang nhận thấy hiệu suất tăng trưởng mạnh mẽ hơn và bắt đầu ứng dụng AI agent trong nhiều giai đoạn hơn trong vòng đời phát triển phần mềm. Tuy nhiên, năng lực lớn hơn cũng đi kèm với những trách nhiệm mới. Chi phí thực sự không chỉ nằm ở số tiền trả cho các lượt gửi yêu cầu. Đó còn bao gồm nguồn lực cần thiết để đảm bảo AI đáng tin cậy khi đưa vào vận hành thực tế. Trong giai đoạn tiếp theo, lợi thế sẽ thuộc về những tổ chức biết kiểm soát chi phí, xây dựng cơ chế bảo vệ phù hợp và duy trì vai trò đánh giá của con người ở những khâu quan trọng nhất”. Ông Idan Zalzberg, Giám đốc Công nghệ (CTO) tại Agoda, cho biết.

Nghiên cứu do Agoda ủy quyền và thực hiện cùng Macramé Consulting. Là một công ty công nghệ và du lịch kỹ thuật số trong khu vực, Agoda cam kết hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghệ tại địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chia sẻ những góc nhìn mới, giúp các nhà phát triển tổ chức và xây dựng phương thức ứng dụng AI có trách nhiệm.

Agoda Báo cáo nhà phát triển Agentic AI trách nhiệm thuộc về con người

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 ▼1100K 144,400 ▼1100K
Cập nhật: 24/09/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,140 ▼110K 14,440 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 ▼110K 14,490 ▼110K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 ▼110K 14,400 ▼110K
Trang sức 99.99 13,810 ▼110K 14,410 ▼110K
Cập nhật: 24/09/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 ▼11K 14,442 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 ▼11K 14,443 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 ▲1267K 1,439 ▲1294K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 ▲1267K 144 ▼1307K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 ▼11K 1,429 ▲1285K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 ▼1089K 141,485 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 ▼825K 107,336 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 ▲78704K 97,332 ▲87524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 ▼671K 87,328 ▼671K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 ▲66238K 83,469 ▲75058K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 ▼459K 59,745 ▼459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 ▼11K 1,444 ▼11K
Cập nhật: 24/09/2026 17:45
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Cập nhật: 24/09/2026 17:45
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Cập nhật: 24/09/2026 17:45
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