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Chiến lược thương hiệu quốc gia nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Phước Hà

Phước Hà

08:54 | 24/09/2026
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Ngày 23/9 tại Hà Nội, Viện Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức diễn đàn “Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh”. Diễn đàn tập trung thảo luận các vấn đề về đổi mới sáng tạo, chiến lược thương hiệu quốc gia, thương hiệu địa phương, doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới. Các chuyên gia khẳng định, Chiến lược thương hiệu quốc gia là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
359 sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 190 doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 Nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa là bảo vệ dân tộc, bảo vệ giống nòi và xây dựng thương hiệu quốc gia

Thương hiệu phải gắn với khả năng tạo ra giá trị thực và niềm tin

Diễn đàn "Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh" đã mở ra không gian đối thoại chuyên sâu nhằm giải quyết bài toán quản trị và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và bùng nổ công nghệ.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nhận định, thương hiệu có thể được nhìn nhận ở nhiều cấp độ, từ quốc gia, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp cho tới một sản phẩm.

Chiến lược thương hiệu quốc gia là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược thương hiệu chia sẻ tại diễn đàn.

Theo TS. Võ Trí Thành, giá trị của thương hiệu trước hết thể hiện ở khả năng tạo ra những lợi ích kinh tế cụ thể. “Một thương hiệu có uy tín có thể khiến người tiêu dùng sẵn sàng trả mức giá cao hơn, đồng thời giúp một quốc gia, địa phương hay doanh nghiệp thu hút nguồn lực về con người, công nghệ, vốn và tri thức. Khi một thương hiệu đã tạo dựng được niềm tin, người tiêu dùng bớt phải mất thời gian, công sức tìm kiếm, đối chiếu, kiểm chứng thông tin” - TS. Võ Trí Thành cho biết.

Bên cạnh đó, TS. Võ Trí Thành cũng đề cập chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và các chương trình thúc đẩy doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế. TS. Võ Trí Thành cho rằng, thương hiệu quốc gia không đơn thuần là việc công nhận các doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu, mà cần được nhìn nhận trong tổng thể chính sách xây dựng thương hiệu của đất nước. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, thương hiệu không chỉ giúp doanh nghiệp tạo sự khác biệt mà còn trở thành một phần quan trọng của năng lực cạnh tranh. Giá trị thương hiệu vì thế không thể chỉ được tạo dựng bằng hình ảnh, mức độ nhận diện hay hoạt động quảng bá, mà phải gắn với khả năng tạo ra giá trị thực và niềm tin trên thị trường.

Chiến lược thương hiệu quốc gia là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
TS. Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

TS. Võ Trí Thành đặc biệt nhấn mạnh, câu chuyện thương hiệu không phải vấn đề mới. Trong bối cảnh hiện nay, cần nhận diện rõ hơn vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của Việt Nam. “Việt Nam đang đứng trước những cơ hội để thế giới cũng như chính người Việt Nam hiểu rõ hơn những giá trị đất nước có thể tạo ra. Điều quan trọng, là phải thể hiện những giá trị ấy một cách chân thành, chân thực, không quá khoa trương nhưng phải biết cách truyền tải” - TS. Võ Trí Thành chia sẻ.

Tiếp sức cho thương hiệu Việt Nam vững bước

Bà Hà Kiều Oanh, Phó Trưởng phòng Phát triển năng lực Xúc tiến thương mại (Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương) nhận định, trong bối cảnh hội nhập, niềm tin và năng lực cung ứng quan trọng hơn độ nhận diện đơn thuần. Do đó, thương hiệu không thể tách rời khả năng tạo ra giá trị và đổi mới liên tục.

Chiến lược thương hiệu quốc gia là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Bà Hà Kiều Oanh, Phó Trưởng phòng Phát triển năng lực Xúc tiến thương mại (Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương) phát biểu.

Bà Hà Kiều Oanh cho rằng, thương hiệu quốc gia chỉ thực sự trở thành nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh, khi được xây dựng trên năng lực thực chất của doanh nghiệp; đồng thời được chuyển hóa thành niềm tin của thị trường. “Công nghệ và chuyển đổi số là công cụ đưa giá trị thương hiệu vào thực tiễn, hình thành những doanh nghiệp mạnh và từ đó tiếp sức cho thương hiệu Việt Nam vững bước” - bà Hà Kiều Oanh chia sẻ.

Cùng quan điểm, TS. Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, sự đột phá của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được kỳ vọng trở thành những trụ cột trong phát triển thương hiệu, cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia.

TS. Trần Lê Hồng cho rằng, mỗi quốc gia hay các doanh nghiệp khi chú trọng vào củng cố năng lực công nghệ, sẽ tạo ra được chất lượng sản phẩm ổn định, có sự khác biệt để tạo nên giá trị thương hiệu. Khi kết hợp các yếu tố đổi mới sáng tạo, năng lực công nghệ và giá trị thương hiệu sẽ tạo nên năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Phân tích sâu hơn, TS. Trần Lê Hồng cho rằng, đổi mới sáng tạo là hoạt động tạo ra và tích lũy năng lực công nghệ, nhưng phải có tính liên tục và hình thành được năng lực bên trong doanh nghiệp. Năng lực công nghệ tạo ra chất lượng ổn định và những khác biệt có thể kiểm chứng, trở thành “nguyên liệu thô” của thương hiệu.

Chiến lược thương hiệu quốc gia là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Quang cảnh diễn đàn.

Khi năng lực công nghệ được chuyển hóa thành giá trị thương hiệu, doanh nghiệp có thể cải thiện biên lợi nhuận, tăng quyền định giá, giảm chi phí thu hút khách hàng và nâng cao sức chống chịu khi thị trường diễn biến bất lợi. Ở quy mô lớn hơn, khi quá trình này diễn ra trong nhiều cụm ngành, có thể tạo thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, với năng suất cao hơn, giá trị gia tăng nội địa trong xuất khẩu lớn hơn và cơ cấu hàng xuất khẩu phức tạp hơn.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh nhận định, thương hiệu quốc gia không đơn thuần là danh sách những thương hiệu doanh nghiệp tiêu biểu của một nước, mà còn là hình ảnh của chính quốc gia đó trong mắt thế giới. “Những sản phẩm mang bản sắc riêng, nếu được đổi mới về thiết kế, chất lượng, câu chuyện và cách tiếp cận thị trường, có thể trở thành một phần của thương hiệu Việt Nam, qua đó giúp doanh nghiệp giữ lại nhiều giá trị hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu” - PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh chia sẻ.

Thương hiệu quốc gia

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Hà Nội - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Đà Nẵng - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Miền Tây - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Tây Nguyên - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Cập nhật: 24/09/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,190 ▼60K 14,490 ▼60K
Miếng SJC Nghệ An 14,190 ▼60K 14,490 ▼60K
Miếng SJC Thái Bình 14,190 ▼60K 14,490 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,140 ▼60K 14,540 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,140 ▼60K 14,540 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,140 ▼60K 14,540 ▼60K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,850 ▼60K 14,450 ▼60K
Trang sức 99.99 13,860 ▼60K 14,460 ▼60K
Cập nhật: 24/09/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,419 ▼6K 14,492 ▼60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,419 ▼6K 14,493 ▼60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,414 ▲1272K 1,444 ▲1299K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,414 ▲1272K 1,445 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,389 ▼6K 1,434 ▲1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,498 ▼122076K 14,198 ▼128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,911 ▼450K 107,711 ▼450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,872 ▲79044K 97,672 ▲87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,833 ▼366K 87,633 ▼366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,961 ▲66530K 83,761 ▲75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,154 ▼250K 59,954 ▼250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Cập nhật: 24/09/2026 09:45
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AUD 17715 17989 18565
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CHF 30858 31235 31877
CNY 0 3829 3925
EUR 28932 29151 30231
GBP 33581 33969 34913
HKD 0 3185 3387
JPY 157 161 168
KRW 0 18 20
NZD 0 14431 15019
SGD 19754 20035 20612
THB 693 756 809
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Cập nhật: 24/09/2026 09:45
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NOK - 2,691 2,789
LAK - 0.89 1.23
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Cập nhật: 24/09/2026 09:45
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SGD 19,963 20,043 20,633
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NZD 14,522 15,063
KRW 18.15 20.13
Cập nhật: 24/09/2026 09:45
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AUD 17905 18005 18930
CAD 18073 18173 19188
CHF 31104 31134 32719
CNY 3810.8 3835.8 3971
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29120 29150 30875
GBP 33885 33935 35706
HKD 0 3315 0
JPY 161.12 161.62 172.15
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14542 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19913 20043 20775
THB 0 722 0
TWD 0 810 0
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Cập nhật: 24/09/2026 09:45

Chuyển động số

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Livestream khám phá nét văn hóa tại Đình Trung Văn

Livestream khám phá nét văn hóa tại Đình Trung Văn

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

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Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

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Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

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Lao động nền tảng số được đề xuất tham gia BHXH bắt buộc

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Chứng khoán 23/9: VN-Index lùi sát 1.800 điểm

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Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index mốc 1.800 điểm là phép thử

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PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

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