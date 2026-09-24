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Livestream khám phá nét văn hóa tại Đình Trung Văn

Lê Giang

Lê Giang

08:52 | 24/09/2026
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Nằm trong chuỗi hoạt động cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, chương trình livestream của phường Đại Mỗ đưa giá trị Di tích quốc gia Đình Trung Văn đến gần hơn với học sinh và cộng đồng.
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Ngày 23/9, tại Di tích quốc gia Đình Trung Văn, UBND phường Đại Mỗ tổ chức chương trình livestream giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của di tích, kết hợp tiết học trải nghiệm dành cho học sinh. Hoạt động nằm trong chuỗi cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, góp phần đưa lịch sử địa phương đến gần hơn với thế hệ trẻ và cộng đồng.

Kết nối lịch sử địa phương với hoạt động trải nghiệm

Chương trình “Chạm vào di sản - Khám phá Đại Mỗ” được truyền hình trực tiếp từ Đình Trung Văn, , phường Đại Mỗ, trên các nền tảng truyền thông của phường. Chương trình do Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ tổ chức.

Livestream giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của Di tích quốc gia Đình Trung Văn
Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện.

Trong không gian cổ kính của di tích, học sinh được tham gia tiết học trải nghiệm trực quan, theo dõi hình ảnh trực tiếp và tư liệu trình chiếu trên màn hình LED. Nội dung tìm hiểu tập trung vào lịch sử hình thành, kiến trúc, hiện vật, nghi lễ truyền thống và những giá trị văn hóa gắn với Đình Trung Văn.

Thông qua hoạt động tham quan, quan sát và giao lưu với những người trực tiếp gìn giữ di tích, chương trình tạo điều kiện để học sinh kết nối kiến thức lịch sử với các địa danh và giá trị văn hóa ngay tại nơi mình sinh sống. Đường link chương trình được gửi tới các trường học trên địa bàn phường, hỗ trợ giáo viên và học sinh tiếp tục khai thác như một học liệu trực quan về lịch sử, văn hóa địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa lịch sử địa phương đến gần hơn với học sinh thông qua trải nghiệm thực tế. Theo đó, di tích không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị kiến trúc, hiện vật mà còn là không gian giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn và trách nhiệm gìn giữ di sản.

Đình Trung Văn lưu giữ những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ

Di tích quốc gia Đình Trung Văn, tên cổ là Đình Độc Bộ, là công trình lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng gắn bó với đời sống cộng đồng người dân địa phương qua nhiều thế hệ.

Đình quay theo hướng đông nam, gồm các hạng mục chính như sân đình, nhà bia, đại đình và hậu cung. Nổi bật trong tổng thể kiến trúc là tòa đại đình năm gian được xây dựng theo kiểu chồng diêm tám mái, tạo nên vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm và giàu bản sắc.

Bên trong đình hiện còn lưu giữ nhiều mảng chạm khắc, đồ thờ, hiện vật và tư liệu có giá trị. Những cấu kiện kiến trúc và hiện vật này phản ánh kỹ thuật, sự tài hoa của người xưa, đồng thời gắn với các câu chuyện về lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư Trung Văn.

Livestream giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của Di tích quốc gia Đình Trung Văn
Chương trình livestream và tiết học trải nghiệm tại Di tích quốc gia Đình Trung Văn giúp học sinh phường Đại Mỗ tìm hiểu lịch sử, kiến trúc, nghi lễ truyền thống, qua đó nâng cao ý thức gìn giữ di sản quê hương.

Tại chương trình, khán giả được tìm hiểu về di tích thông qua phần giao lưu với ông Đào Đăng Hơn, Trưởng Ban Quản lý di tích, cùng những người trực tiếp thực hành nghi lễ truyền thống. Nội dung chia sẻ làm rõ vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ hiện vật, duy trì các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và trao truyền những giá trị được hình thành qua nhiều thế hệ.

Đáng chú ý, trong không gian của ngôi đình, đội tế nữ thực hiện nghi lễ truyền thống đang được cộng đồng gìn giữ. Hoạt động này diễn ra trong đời sống tín ngưỡng thực tế, không phải hình ảnh dàn dựng hay hoạt động tái hiện phục vụ chương trình, qua đó giúp người xem hiểu hơn về sự tiếp nối của các thực hành văn hóa tại di tích.

Hướng tới số hóa và lan tỏa giá trị di sản

Bên cạnh hoạt động giới thiệu trực tiếp, phường Đại Mỗ đang triển khai xây dựng Bản đồ số di tích nhằm tập hợp thông tin, hình ảnh và vị trí các địa chỉ văn hóa trên địa bàn, tạo thuận tiện cho người dân tra cứu.

Theo định hướng, bản đồ số sẽ hỗ trợ người dân tìm hiểu lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng của từng di tích và lựa chọn hành trình tham quan. Đây cũng là một phương thức kết nối hoạt động bảo tồn di sản với chuyển đổi số, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin văn hóa địa phương.

Để các giá trị văn hóa tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, UBND phường Đại Mỗ đề nghị các cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý di tích và các tổ dân phố phối hợp bảo vệ cảnh quan, kiến trúc, hiện vật và tư liệu. Các bậc cao niên tiếp tục trao truyền ký ức, trong khi các nhà trường duy trì hoạt động trải nghiệm để học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử ngay từ quê hương mình.

Từ những câu chuyện được kể dưới mái đình đến các phương thức giới thiệu di sản trên môi trường số, chương trình livestream góp phần kết nối các thế hệ trong hành trình tìm hiểu, trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa của Đình Trung Văn nói riêng và phường Đại Mỗ nói chung.

UBND phường Đại Mỗ livestream

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Hà Nội - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Đà Nẵng - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Miền Tây - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Tây Nguyên - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,900 ▼600K 144,900 ▼600K
Cập nhật: 24/09/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,190 ▼60K 14,490 ▼60K
Miếng SJC Nghệ An 14,190 ▼60K 14,490 ▼60K
Miếng SJC Thái Bình 14,190 ▼60K 14,490 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,140 ▼60K 14,540 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,140 ▼60K 14,540 ▼60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,140 ▼60K 14,540 ▼60K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,850 ▼60K 14,450 ▼60K
Trang sức 99.99 13,860 ▼60K 14,460 ▼60K
Cập nhật: 24/09/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,419 ▼6K 14,492 ▼60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,419 ▼6K 14,493 ▼60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,414 ▲1272K 1,444 ▲1299K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,414 ▲1272K 1,445 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,389 ▼6K 1,434 ▲1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,498 ▼122076K 14,198 ▼128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,911 ▼450K 107,711 ▼450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,872 ▲79044K 97,672 ▲87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,833 ▼366K 87,633 ▼366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,961 ▲66530K 83,761 ▲75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,154 ▼250K 59,954 ▼250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼6K 1,449 ▼6K
Cập nhật: 24/09/2026 09:45
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AUD 17715 17989 18565
CAD 17893 18168 18784
CHF 30858 31235 31877
CNY 0 3829 3925
EUR 28932 29151 30231
GBP 33581 33969 34913
HKD 0 3185 3387
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KRW 0 18 20
NZD 0 14431 15019
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Cập nhật: 24/09/2026 09:45
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Cập nhật: 24/09/2026 09:45
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CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29120 29150 30875
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HKD 0 3315 0
JPY 161.12 161.62 172.15
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14542 0
PHP 0 380 0
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Cập nhật: 24/09/2026 09:45

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Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

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Tổng thống Trump nói 'Trí tuệ nhân tạo' nên đổi thành 'Siêu trí tuệ'

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Trung Quốc đặt bốn định hướng cho viễn thông thời AI

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China Mobile chỉ ra ba thay đổi lớn của ngành viễn thông thời AI

China Mobile chỉ ra ba thay đổi lớn của ngành viễn thông thời AI

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

Lao động nền tảng số được đề xuất tham gia BHXH bắt buộc

Lao động nền tảng số được đề xuất tham gia BHXH bắt buộc

Bộ Y tế đề xuất siết bán thuốc trên môi trường mạng

Bộ Y tế đề xuất siết bán thuốc trên môi trường mạng

Phú Thọ thúc đẩy công nghệ và chuyển đổi số

Phú Thọ thúc đẩy công nghệ và chuyển đổi số

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Chứng khoán 23/9: VN-Index lùi sát 1.800 điểm

Chứng khoán 23/9: VN-Index lùi sát 1.800 điểm

Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index mốc 1.800 điểm là phép thử

Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index mốc 1.800 điểm là phép thử

Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể

Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể 'rung lắc'

Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản vẫn thấp

Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản vẫn thấp

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Chiến lược thương hiệu quốc gia nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Chiến lược thương hiệu quốc gia nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Hạ tầng bán lẻ nông thôn và vonfram đưa doanh thu Masan lên 77.023 tỷ đồng

Hạ tầng bán lẻ nông thôn và vonfram đưa doanh thu Masan lên 77.023 tỷ đồng

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao