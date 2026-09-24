Livestream khám phá nét văn hóa tại Đình Trung Văn

Ngày 23/9, tại Di tích quốc gia Đình Trung Văn, UBND phường Đại Mỗ tổ chức chương trình livestream giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của di tích, kết hợp tiết học trải nghiệm dành cho học sinh. Hoạt động nằm trong chuỗi cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, góp phần đưa lịch sử địa phương đến gần hơn với thế hệ trẻ và cộng đồng.

Kết nối lịch sử địa phương với hoạt động trải nghiệm

Chương trình “Chạm vào di sản - Khám phá Đại Mỗ” được truyền hình trực tiếp từ Đình Trung Văn, , phường Đại Mỗ, trên các nền tảng truyền thông của phường. Chương trình do Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện.

Trong không gian cổ kính của di tích, học sinh được tham gia tiết học trải nghiệm trực quan, theo dõi hình ảnh trực tiếp và tư liệu trình chiếu trên màn hình LED. Nội dung tìm hiểu tập trung vào lịch sử hình thành, kiến trúc, hiện vật, nghi lễ truyền thống và những giá trị văn hóa gắn với Đình Trung Văn.

Thông qua hoạt động tham quan, quan sát và giao lưu với những người trực tiếp gìn giữ di tích, chương trình tạo điều kiện để học sinh kết nối kiến thức lịch sử với các địa danh và giá trị văn hóa ngay tại nơi mình sinh sống. Đường link chương trình được gửi tới các trường học trên địa bàn phường, hỗ trợ giáo viên và học sinh tiếp tục khai thác như một học liệu trực quan về lịch sử, văn hóa địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa lịch sử địa phương đến gần hơn với học sinh thông qua trải nghiệm thực tế. Theo đó, di tích không chỉ là nơi lưu giữ các giá trị kiến trúc, hiện vật mà còn là không gian giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn và trách nhiệm gìn giữ di sản.

Đình Trung Văn lưu giữ những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ

Di tích quốc gia Đình Trung Văn, tên cổ là Đình Độc Bộ, là công trình lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng gắn bó với đời sống cộng đồng người dân địa phương qua nhiều thế hệ.

Đình quay theo hướng đông nam, gồm các hạng mục chính như sân đình, nhà bia, đại đình và hậu cung. Nổi bật trong tổng thể kiến trúc là tòa đại đình năm gian được xây dựng theo kiểu chồng diêm tám mái, tạo nên vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm và giàu bản sắc.

Bên trong đình hiện còn lưu giữ nhiều mảng chạm khắc, đồ thờ, hiện vật và tư liệu có giá trị. Những cấu kiện kiến trúc và hiện vật này phản ánh kỹ thuật, sự tài hoa của người xưa, đồng thời gắn với các câu chuyện về lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư Trung Văn.

Chương trình livestream và tiết học trải nghiệm tại Di tích quốc gia Đình Trung Văn giúp học sinh phường Đại Mỗ tìm hiểu lịch sử, kiến trúc, nghi lễ truyền thống, qua đó nâng cao ý thức gìn giữ di sản quê hương.

Tại chương trình, khán giả được tìm hiểu về di tích thông qua phần giao lưu với ông Đào Đăng Hơn, Trưởng Ban Quản lý di tích, cùng những người trực tiếp thực hành nghi lễ truyền thống. Nội dung chia sẻ làm rõ vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ hiện vật, duy trì các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và trao truyền những giá trị được hình thành qua nhiều thế hệ.

Đáng chú ý, trong không gian của ngôi đình, đội tế nữ thực hiện nghi lễ truyền thống đang được cộng đồng gìn giữ. Hoạt động này diễn ra trong đời sống tín ngưỡng thực tế, không phải hình ảnh dàn dựng hay hoạt động tái hiện phục vụ chương trình, qua đó giúp người xem hiểu hơn về sự tiếp nối của các thực hành văn hóa tại di tích.

Hướng tới số hóa và lan tỏa giá trị di sản

Bên cạnh hoạt động giới thiệu trực tiếp, phường Đại Mỗ đang triển khai xây dựng Bản đồ số di tích nhằm tập hợp thông tin, hình ảnh và vị trí các địa chỉ văn hóa trên địa bàn, tạo thuận tiện cho người dân tra cứu.

Theo định hướng, bản đồ số sẽ hỗ trợ người dân tìm hiểu lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng của từng di tích và lựa chọn hành trình tham quan. Đây cũng là một phương thức kết nối hoạt động bảo tồn di sản với chuyển đổi số, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin văn hóa địa phương.

Để các giá trị văn hóa tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, UBND phường Đại Mỗ đề nghị các cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý di tích và các tổ dân phố phối hợp bảo vệ cảnh quan, kiến trúc, hiện vật và tư liệu. Các bậc cao niên tiếp tục trao truyền ký ức, trong khi các nhà trường duy trì hoạt động trải nghiệm để học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử ngay từ quê hương mình.

Từ những câu chuyện được kể dưới mái đình đến các phương thức giới thiệu di sản trên môi trường số, chương trình livestream góp phần kết nối các thế hệ trong hành trình tìm hiểu, trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa của Đình Trung Văn nói riêng và phường Đại Mỗ nói chung.