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BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

Gia Hân

Gia Hân

07:00 | 24/09/2026
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Một khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh bị lừa 45 triệu đồng sau khi truy cập website giả mạo, nhưng được BIC bồi thường 20 triệu đồng.
BIC ra mắt 2 sản phẩm bảo hiểm mới cho hộ kinh doanh và người lao động Khách hàng bị lừa qua website giả mạo, BIC chi trả 100% thiệt hại Đón Trung thu, BIC ưu đãi 15% phí bảo hiểm sức khỏe

Ngày 23/09/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn (BIDV Tây Sài Gòn) đã gặp gỡ và trao 20 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm an ninh mạng Bảo An Tài Khoản cho khách hàng Q.K.T.

Khách hàng được chi trả tối đa quyền lợi bảo hiểm

Ngày 28/8/2026, anh Q.K.T. nhận được điện thoại của đối tượng lừa đảo, tự xưng là cán bộ Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, lấy lý do hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện gấp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh để kịp nghỉ lễ 2/9.

Sau khi kết bạn Zalo, kẻ gian thông báo ngày cấp Căn cước công dân của khách hàng bị sai và yêu cầu truy cập vào website giả mạo congthuedientu***.com để chỉnh sửa. Tại trang web này, đối tượng yêu cầu khách hàng điền các thông tin cá nhân.

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo
Đại diện BIC và BIDV Tây Sài Gòn trao tiền bảo hiểm cho khách hàng .

Sau khi thao tác xong, kẻ gian đề nghị anh Q.K.T. sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã QR chuyển tiền. Lợi dụng lúc khách hàng bận rộn việc gia đình, đối tượng đã chiếm quyền và rút mất 45 triệu đồng. Ngay khi phát hiện sự việc, anh Q.K.T. đã nhanh chóng trình báo cơ quan Công an, đồng thời liên hệ ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản khẩn cấp.

Rất may mắn, trước đó anh Q.K.T. đã tham gia bảo hiểm an ninh mạng Bảo An Tài Khoản qua ứng dụng BIDV SmartBanking. Ngay khi nhận được thông báo của khách hàng, BIC đã nhanh chóng phối hợp, hướng dẫn và chi trả bồi thường cho khách hàng số tiền 20.000.000 đồng, mức chi trả tối đa của gói bảo hiểm Bảo An Tài khoản.

Mức phí nhỏ, quyền lợi lớn

Sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng Bảo An Tài khoản hiện đang được triển khai trên ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking. Khi thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng, khách hàng có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm với tháng đầu tiên miễn phí. Từ các tháng tiếp theo, mức phí duy trì là 5.000 đồng/tháng, với mức bảo vệ lên tới 125 triệu đồng/năm.

Cụ thể, khách hàng sẽ được bảo vệ trước các rủi ro lừa đảo giao dịch số với số tiền chi trả tối đa 70 triệu đồng/năm (tối đa 20 triệu đồng/vụ). Bên cạnh đó, Bảo An Tài khoản còn chi trả các quyền lợi bảo hiểm liên quan đến thương tật do tai nạn với mức bảo vệ lên tới 55 triệu đồng/năm.

Quy trình bồi thường cũng được BIC đơn giản hoá tối đa, giúp khách hàng nhanh chóng khắc phục thiệt hại khi không may gặp rủi ro. Khách hàng cũng có thể dễ dàng huỷ bỏ tham gia sản phẩm ngay trên ứng dụng khi không còn nhu cầu.

Sự phát triển của các dịch vụ số cũng kéo theo nhiều hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Song song với việc trang bị giải pháp bảo vệ từ bảo hiểm Bảo An Tài khoản, khách hàng nên đề cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến (kiểm tra kỹ tên miền và thông tin website trước khi thực hiện giao dịch; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay các thông tin bảo mật cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào qua các kênh không chính thức…) để chủ động bảo vệ an toàn tối đa cho tài sản của chính mình trên không gian mạng.

Bảo hiểm BIC chi trả

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 145,500
Hà Nội - PNJ 142,500 145,500
Đà Nẵng - PNJ 142,500 145,500
Miền Tây - PNJ 142,500 145,500
Tây Nguyên - PNJ 142,500 145,500
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 145,500
Cập nhật: 24/09/2026 08:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 14,550
Miếng SJC Nghệ An 14,250 14,550
Miếng SJC Thái Bình 14,250 14,550
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 14,600
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,910 14,510
Trang sức 99.99 13,920 14,520
Cập nhật: 24/09/2026 08:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 14,552
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 14,553
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 145
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 144
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 108,161
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 9,808
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 87,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 8,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 60,204
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
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Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 1,455
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Cập nhật: 24/09/2026 08:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Trung Quốc đặt bốn định hướng cho viễn thông thời AI

Trung Quốc đặt bốn định hướng cho viễn thông thời AI

China Mobile chỉ ra ba thay đổi lớn của ngành viễn thông thời AI

China Mobile chỉ ra ba thay đổi lớn của ngành viễn thông thời AI

Nhà mạng Việt Nam mới dừng ở mức hai trên thang tự động hóa mạng

Nhà mạng Việt Nam mới dừng ở mức hai trên thang tự động hóa mạng

Ứng dụng Zalo trong chuyển đổi số nông nghiệp

Ứng dụng Zalo trong chuyển đổi số nông nghiệp

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

Trường Đại học Sao Đỏ mở Phân hiệu tại Hà Nội

Lao động nền tảng số được đề xuất tham gia BHXH bắt buộc

Lao động nền tảng số được đề xuất tham gia BHXH bắt buộc

Bộ Y tế đề xuất siết bán thuốc trên môi trường mạng

Bộ Y tế đề xuất siết bán thuốc trên môi trường mạng

Phú Thọ thúc đẩy công nghệ và chuyển đổi số

Phú Thọ thúc đẩy công nghệ và chuyển đổi số

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Chứng khoán 23/9: VN-Index lùi sát 1.800 điểm

Chứng khoán 23/9: VN-Index lùi sát 1.800 điểm

Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index mốc 1.800 điểm là phép thử

Nhận định chứng khoán 24/9: VN-Index mốc 1.800 điểm là phép thử

Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể

Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể 'rung lắc'

Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản vẫn thấp

Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản vẫn thấp

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Hạ tầng bán lẻ nông thôn và vonfram đưa doanh thu Masan lên 77.023 tỷ đồng

Hạ tầng bán lẻ nông thôn và vonfram đưa doanh thu Masan lên 77.023 tỷ đồng

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo

UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

UNIQLO mở rộng hệ thống bán lẻ về Thanh Hóa

Cải cách tiền lương và BHXH để thích ứng bối cảnh mới

Cải cách tiền lương và BHXH để thích ứng bối cảnh mới

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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao