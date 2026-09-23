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Đồ chơi trẻ em được kiểm soát chặt hơn

Thuỳ Linh

Thuỳ Linh

08:29 | 23/09/2026
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Từ ngày 1/7/2026, đồ chơi trẻ em thuộc nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro cao. Quy định mới tăng yêu cầu kiểm soát chất lượng, trong khi cha mẹ cần chú ý nguồn gốc, độ tuổi và tình trạng sản phẩm trước khi cho trẻ sử dụng.
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Đồ chơi giúp trẻ vui chơi, khám phá và phát triển kỹ năng nhưng cũng có thể gây hóc nghẹn, chấn thương hoặc ảnh hưởng sức khỏe nếu không bảo đảm an toàn. Từ ngày 1/7/2026, đồ chơi trẻ em được xếp vào nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro cao, kéo theo yêu cầu kiểm soát chất lượng chặt chẽ hơn.

Kiểm soát an toàn từ thiết kế, vật liệu

Theo Thông tư 36/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồ chơi trẻ em thuộc nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro cao. Quy định này nằm trong cách tiếp cận quản lý chất lượng dựa trên mức độ rủi ro.

Đồ chơi giúp trẻ vui chơi và phát triển kỹ năng nhưng cần đáp ứng các yêu cầu về an toàn trước khi sử dụng
Đồ chơi giúp trẻ vui chơi và phát triển kỹ năng nhưng cần đáp ứng các yêu cầu về an toàn trước khi sử dụng

Việc xếp đồ chơi vào nhóm rủi ro cao không có nghĩa mọi sản phẩm đều nguy hiểm. Mục tiêu là tăng kiểm soát với nhóm sản phẩm có khả năng tác động trực tiếp đến sức khỏe và an toàn của trẻ. Cách quản lý này chú trọng phòng ngừa, nhận diện nguy cơ và kiểm soát chất lượng trước khi sản phẩm đến tay người dùng.

Các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý phải đáp ứng QCVN 3:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em. Quy chuẩn bao quát nhiều nguy cơ, gồm đặc tính cơ lý, tính cháy, giới hạn đối với một số nguyên tố độc hại và hợp chất hữu cơ trong vật liệu.

Trẻ nhỏ thường cầm, kéo, tháo lắp, cắn hoặc đưa đồ vật vào miệng. Những bộ phận có thể tách rời, cạnh sắc, đầu nhọn hoặc kết cấu không phù hợp vì thế có thể gây hóc, nghẹn, trầy xước và tổn thương.

Một số nguy cơ không thể nhận biết bằng mắt thường. Sơn, nhựa, cao su, chất kết dính và các vật liệu khác có thể chứa thành phần cần kiểm soát bằng phương pháp thử nghiệm. Vì vậy, đánh giá an toàn cần xem xét từ vật liệu, thiết kế đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Theo quy định mới, đồ chơi thuộc nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro cao phải công bố hợp quy trên cơ sở chứng nhận hợp quy. Với hàng nhập khẩu, cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định. Những yêu cầu này tạo thêm một lớp kiểm soát trước khi sản phẩm lưu thông và đặt trách nhiệm lớn hơn lên doanh nghiệp trong việc bảo đảm chất lượng, cung cấp thông tin và cảnh báo cho người sử dụng.

Cha mẹ cần kiểm tra đồ chơi trong quá trình sử dụng

Kiểm soát của cơ quan quản lý và doanh nghiệp chỉ là một phần trong việc phòng ngừa tai nạn. Gia đình cũng giữ vai trò quan trọng khi lựa chọn và sử dụng đồ chơi.

Cha mẹ nên kiểm tra độ tuổi sử dụng do nhà sản xuất khuyến cáo, nguồn gốc sản phẩm, thông tin cảnh báo và hướng dẫn sử dụng. Đồ chơi dành cho trẻ lớn chưa chắc phù hợp với trẻ dưới 36 tháng tuổi, nhất là sản phẩm có chi tiết nhỏ hoặc bộ phận có thể tháo rời.

Kinh nghiệm quốc tế cũng lưu ý nguy cơ hóc nghẹn ở trẻ nhỏ. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ khuyến cáo không để trẻ dưới 3 tuổi sử dụng đồ chơi có các chi tiết nhỏ. Khi chọn đồ chơi, cha mẹ cần xem cả độ tuổi ghi trên bao bì, khả năng nhận thức, vận động và thói quen của từng trẻ.

Đồ chơi cũng cần được kiểm tra trong quá trình sử dụng. Sản phẩm ban đầu an toàn có thể trở thành nguy cơ khi nứt, vỡ, bung chi tiết hoặc hư hỏng sau một thời gian. Với đồ chơi có pin, nam châm, dây, linh kiện hoặc bộ phận tháo lắp, cha mẹ càng cần tuân thủ hướng dẫn và cảnh báo của nhà sản xuất.

Thương mại điện tử khiến thị trường đồ chơi đa dạng hơn nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát nguồn gốc và chất lượng. Người tiêu dùng có thể mua hàng từ nhiều nhà bán và nhiều kênh khác nhau, trong đó sản phẩm có thể đi trực tiếp từ người bán đến người mua.

Trong bối cảnh này, quản lý dựa trên mức độ rủi ro kết hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thử nghiệm, chứng nhận và kiểm tra thị trường giúp giảm nguy cơ sản phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông. Việc đưa đồ chơi trẻ em vào nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro cao cũng cho thấy yêu cầu chuyển từ xử lý sự cố sang phòng ngừa từ sớm.

Bảo vệ trẻ em cần bắt đầu từ thiết kế, vật liệu, sản xuất, lưu thông đến lựa chọn của cha mẹ. Một món đồ chơi có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với độ tuổi và đáp ứng yêu cầu an toàn sẽ giúp giảm những rủi ro có thể phòng tránh.

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Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
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31°C
Hà Giang

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Cảm giác: 35°C
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Thứ năm, 24/09/2026 00:00
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34°C
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32°C
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28°C
Hải Phòng

30°C

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mây cụm
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Khánh Hòa

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24°C
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Thứ hai, 28/09/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,910 ▲60K 14,510 ▲60K
Trang sức 99.99 13,920 ▲60K 14,520 ▲60K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 ▲6K 14,552 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 ▲6K 14,553 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 ▼1272K 145 ▼1299K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 ▼1272K 1,451 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
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Cập nhật: 23/09/2026 10:00

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