IBTE Hà Nội 2026 quy tụ hơn 500 doanh nghiệp ngành đồ chơi và sản phẩm trẻ em

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định cùng với cơ cấu dân số trẻ và sức mua ngày càng gia tăng đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ cho ngành đồ chơi xu hướng và sản phẩm cho trẻ em.

Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là một trong những thị trường trọng điểm, đầy tiềm năng đối với các doanh nghiệp trong ngành đồ chơi, đặc biệt là đồ chơi xu hướng. IBTE được đánh giá là một trong những sự kiện có quy mô lớn và tầm ảnh hưởng hàng đầu trong ngành sản xuất và kinh doanh thương mại trong ngành, hứa hẹn sẽ mang đến bức tranh toàn diện về xu hướng thị trường.

Thị trường tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng ngành

Triển lãm IBTE Hà Nội 2026 dự kiến có có quy mô trưng bày lên đến 20.000m², quy tụ hơn 1.000 gian hàng với hơn 500 doanh nghiệp tham gia đến từ Việt Nam, Trung Quốc và các quốc gia và khu vực khác.

IBTE Hà Nội có 5 ngành hàng trưng bày chính là Đồ chơi xu hướng, Sản phẩm trẻ em, Đồ chơi bản quyền, Đồ chơi và Văn phòng phẩm.

Triển lãm sẽ giới thiệu các sản phẩm mới nhất đến từ nhiều quốc gia như đồ chơi giáo dục, sản phẩm sáng tạo, sản phẩm chăm sóc và an toàn cho trẻ em, các giải pháp phục vụ giáo dục mầm non. Qua đó, đáp ứng toàn diện nhu cầu thị trường, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm sản phẩm chủ lực, ổn định nguồn cung, mở rộng kênh phân phối và cập nhật xu hướng tiêu dùng cũng như công nghệ mới nhất của ngành.

Không chỉ là nơi ra mắt sản phẩm mới và mở rộng kênh phân phối, IBTE Hà Nội còn là cầu nối giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng tại thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Đồng hành kiến tạo tương lai ngành Đồ chơi & Sản phẩm trẻ em

Việt Nam, một trong những cực tăng trưởng năng động nhất Đông Nam Á đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ nhờ quá trình nâng cao cơ cấu tiêu dùng và sự gia tăng nhanh chóng của sức mua.

Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, lực lượng lao động dồi dào và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu dùng đầy tiềm năng mà còn trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp quốc tế. Với các chính sách mở cửa, thị trường Việt Nam đang khẳng định vị thế là trung tâm tăng trưởng mới của khu vực.

IBTE Hà Nội nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức, hiệp hội uy tín với vai trò cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và thị trường, góp phần định hướng chuyên môn, thúc đẩy kết nối giao thương và nâng cao tính chuyên nghiệp, bền vững cho ngành đồ chơi trẻ em và sản phẩm xu hướng tại Việt Nam.

Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được diễn ra trong triển lãm

IBTE Hà Nội 2026 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả kết nối giao thương, hướng tới xây dựng một nền tảng thương mại năng động, hiệu quả, kết nối sâu rộng thị trường Trung Quốc, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, các tọa đàm chuyên ngành và hoạt động giao thương cũng sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội hợp tác trong khu vực.

Đặc biệt, Liên minh Hiệp hội Trẻ sơ sinh và Đồ chơi Châu Á (ATAA) – một tổ chức có tầm ảnh hưởng tại châu Á sẽ đồng hành hỗ trợ, kết nối các đoàn đại biểu hiệp hội và nhà mua hàng quốc tế tham gia các hoạt động giao thương hiệu quả, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi trực tiếp và đàm phán, hợp tác với nhà triển lãm.

Bên cạnh đó, triển lãm còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan. Các chương trình như Mini game và rút thăm trúng thưởng, mang lại những phần quà giá trị cùng nhiều bất ngờ thú vị dành cho khách tham quan. Qua đó, khách tham quan không chỉ có cơ hội tiếp cận các sản phẩm chất lượng và nắm bắt cơ hội kinh doanh mà còn có trải nghiệm tuyệt vời tại triển lãm.

Ngoài ra, nhiều thương hiệu nổi tiếng sẽ tham gia và trưng bày các sản phẩm mới bao gồm Dongguan Yuankang Toy Manufacturing Co., Ltd, Zen of Collectible Culture (Shan Tou) Co., Ltd, 52TOYS, Zhongshan Unimass Animation Culture Co., Ltd, Hangzhou Yaobao Infant Products Co., Ltd và Hangzhou Katetu Baby Products Co., Ltd.