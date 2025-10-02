Jellycat - Thương hiệu đồ chơi thế hệ Z mê mẩn đã tăng gấp đôi lợi nhuận

Nhà sản xuất đồ chơi Jellycat của Anh đã chứng kiến ​​doanh thu đạt gần 450 triệu đô la vào năm 2024. Ảnh: Getty.

Thương hiệu đồ chơi Anh Jellycat, được giới trẻ toàn cầu, đặc biệt là thế hệ Z, yêu thích, đã tăng gấp đôi lợi nhuận trong năm 2024 nhờ cơn sốt đồ chơi dành cho cả trẻ em và người lớn. Sự quan tâm ngày càng tăng từ nhóm khách hàng trưởng thành cho thấy đồ chơi mềm không chỉ là món quà mà còn là “liều thuốc” tinh thần trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Doanh thu bùng nổ nhờ đồ chơi mềm

Theo báo cáo tài chính được CNBC công bố, Jellycat, công ty tư nhân thành lập tại London năm 1999 bởi Thomas Gatacre đã chứng kiến doanh thu tăng 66% lên 333 triệu bảng Anh (449 triệu USD) trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, từ mức 200 triệu bảng năm 2023. Lợi nhuận trước thuế tăng hơn gấp đôi, đạt 139 triệu bảng, so với 67 triệu bảng của năm trước. Công ty dự kiến trả cổ tức 110 triệu bảng cho các chủ sở hữu.

Thương hiệu này nổi tiếng với các món đồ chơi mềm dễ ôm, từ Bashful Beige Bunny giá 18 bảng đến cây thông Noel Amuseables Nordic Spruce 275 bảng, bán tại 8.000 cửa hàng ở 80 quốc gia, bao gồm các trung tâm cao cấp như Selfridges, Harrods (London) và Galeries Lafayette (Paris).

Người lớn dẫn đầu cơn sốt đồ chơi

Sự tăng trưởng của Jellycat gắn liền với xu hướng người lớn tìm kiếm đồ chơi để “an ủi tinh thần”. Trên TikTok, Jellycat có 2,1 triệu người theo dõi với hơn 20 triệu bài đăng dưới hashtag #jellycathaul, nơi giới trẻ và người lớn khoe bộ sưu tập đồ chơi mềm trị giá hàng chục đến hàng trăm đô la.

Theo Circana, doanh số đồ chơi tại Mỹ do người lớn dẫn dắt, tăng 18% trong năm nay, với chi tiêu của nhóm từ 18 tuổi trở lên lên tới 1,8 tỷ USD trong quý đầu tiên, cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi. Những món đồ chơi như búp bê Labubu 30 USD đã trở thành “hiện tượng TikTok” và biểu tượng địa vị toàn cầu.

Melissa Symonds, giám đốc đồ chơi tại Anh của Circana, nhận định:

“Đồ chơi ngày càng được công nhận là có lợi cho sức khỏe tinh thần, khơi gợi nỗi nhớ và giúp người tiêu dùng thoát ly khỏi tình trạng hỗn loạn toàn cầu.”

Jellycat không chỉ bán đồ chơi mà còn mở các trải nghiệm Jellycat tại cửa hàng, như Jellycat Fish & Chips ở Selfridges hay Jellycat Patisserie tại Galeries Lafayette, biến việc mua sắm thành trải nghiệm giải trí và kết nối cộng đồng. Các phụ kiện đi kèm, từ móc khóa đến túi xách, cũng trở thành “hot items” được săn đón.

Sự kết hợp giữa đồ chơi mềm dễ thương, văn hóa hoài cổ và mạng xã hội đang giúp Jellycat trở thành biểu tượng mới của niềm vui và sự an ủi tinh thần, đồng thời thúc đẩy lợi nhuận bứt phá trong năm 2024.