Ông chủ mới của TikTok tại Mỹ sắp lộ diện

Thế Kiên

Thế Kiên

12:11 | 16/09/2025
Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được thỏa thuận khung liên quan đến TikTok, mở đường cho việc chuyển quyền kiểm soát nền tảng này sang phía Mỹ. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào thứ Sáu 19/9, để chốt số phận ứng dụng video ngắn hàng đầu thế giới.
Ông chủ mới của TikTok tại Mỹ sắp lộ diện
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết khuôn khổ này có thể chuyển nền tảng sang quyền sở hữu do Hoa Kỳ kiểm soát. Ảnh: Getty.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 15/9 xác nhận Washington và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận “khung” liên quan đến nền tảng mạng xã hội TikTok. Thỏa thuận này mở đường cho việc chuyển quyền kiểm soát TikTok sang phía Mỹ, trong bối cảnh thời hạn chót cho ByteDance thoái vốn đang đến gần.

Trump và Tập sẽ gặp mặt để chốt thỏa thuận

Phát biểu tại vòng đàm phán Mỹ - Trung ở Madrid, ông Bessent cho biết: “Đây là thỏa thuận giữa hai bên tư nhân, nhưng các điều khoản thương mại đã được thống nhất.”

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào thứ Sáu để thảo luận chi tiết và hoàn tất văn kiện. Trên Truth Social cùng ngày, ông Trump cũng ám chỉ rằng một “công ty nhất định” – được hiểu là TikTok đã đạt được thỏa thuận cứu vãn sự tồn tại tại Mỹ.

Nhà đàm phán thương mại hàng đầu Trung Quốc, ông Li Chenggang, cũng xác nhận thỏa thuận khung, đồng thời kêu gọi Washington không tiếp tục “đàn áp” doanh nghiệp Trung Quốc.

Công ty mẹ ByteDance hiện đối mặt với thời hạn 17/9 để thoái vốn khỏi hoạt động TikTok tại Mỹ, nếu không ứng dụng có nguy cơ bị cấm. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết thời hạn có thể cần lùi lại để ký kết thỏa thuận, nhưng sẽ không có thêm gia hạn vô điều kiện.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cấm các kho ứng dụng như Apple và Google phân phối TikTok do lo ngại an ninh quốc gia. Dù vậy, ông Trump nhiều lần trì hoãn lệnh cấm, gia hạn cho ByteDance thêm thời gian đàm phán.

Ai sẽ là “ông chủ mới” của TikTok tại Mỹ?

Một trong những điểm nóng của thỏa thuận là việc ai sẽ kiểm soát TikTok tại Mỹ. Ông Trump từng khẳng định có “một nhóm những người rất giàu có” sẵn sàng mua lại ứng dụng, nhưng danh tính chưa bao giờ được công bố.

Các gương mặt tiềm năng từng được nhắc tới gồm Larry Ellison (Chủ tịch Oracle), Elon Musk (CEO Tesla), công ty AI Perplexity, cũng như tổ chức Project Liberty của doanh nhân Frank McCourt.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, ông Trump vẫn nhấn mạnh TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia, dù paradoxically Nhà Trắng đã mở tài khoản TikTok từ tháng 8.

Thỏa thuận khung về TikTok xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng bởi thuế quan và các hạn chế thương mại do chính quyền Trump áp đặt. Theo các nhà phân tích, việc hai bên đạt được đồng thuận bước đầu về TikTok không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến số phận nền tảng này, mà còn có thể trở thành phép thử quan trọng cho tiến trình hợp tác kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

