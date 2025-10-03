Sora 2 của OpenAI tạo cơn sốt video AI siêu chân thực, khơi dậy cuộc tranh luận về an toàn và sáng tạo

Sora 2 của OpenAI tạo ra các clip dài hơn, chân thực hơn so với phiên bản trước và đang lan truyền với các video như video về cảnh Sam Altman ăn trộm GPU.

Vừa mới đạt mức giá 6,6 tỷ USD sau đợt bán cổ phiếu, OpenAI tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với Sora 2, ứng dụng tạo video ngắn kiểu TikTok. Dù bản phát hành có giới hạn và yêu cầu mã mời, Sora 2 nhanh chóng đạt hạng ba trên Apple App Store, đồng thời tạo ra làn sóng video deepfake, trong đó có clip lan truyền về CEO Sam Altman “ăn trộm GPU”.

Tại nội bộ công ty, sự ra mắt này một lần nữa làm nổi bật cuộc tranh luận giữa an toàn và sáng tạo. Một nguồn tin nội bộ cho biết ban lãnh đạo OpenAI coi các quy định nghiêm ngặt là cần thiết, nhưng lo ngại việc này có thể kìm hãm sự sáng tạo hoặc bị công chúng xem là kiểm duyệt quá mức.

Văn hóa của OpenAI lâu nay coi trọng tốc độ phát triển sản phẩm, thường ra mắt công cụ mới trước đối thủ và để công chúng thích ứng theo thời gian thực. Chiến lược này được minh chứng sau khi DeepSeek của Trung Quốc tung ra mô hình AI mạnh mẽ cuối năm ngoái với chi phí rẻ và tốc độ triển khai nhanh. Ngay lập tức, OpenAI phản ứng bằng việc ra mắt hai mô hình mới, khẳng định vị thế dẫn đầu.

Sora 2 mang đến những cải tiến đáng kể: tạo video dài hơn, mạch lạc hơn và trông chân thực đến kinh ngạc. Ứng dụng được tích hợp nhiều lớp bảo vệ, cấm nội dung khiêu dâm, khủng bố, tự làm hại bản thân và sử dụng hình mờ để ngăn giả mạo hình ảnh. Tuy nhiên, một số người dùng vẫn tìm cách lách các bộ lọc này.

Một số video lan truyền có sự xuất hiện của Altman, trong khi các video khác biến các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Pikachu hay SpongeBob thành các vai diễn đáng sợ. Việc sử dụng nội dung có bản quyền (trừ khi chủ sở hữu chọn không tham gia) đang được chính sách OpenAI cho phép nhưng cũng đang đối mặt với thách thức pháp lý.

CEO Altman khẳng định trên X rằng Sora không chỉ minh bạch công nghệ, mà còn tạo động lực thương mại, hỗ trợ tham vọng về trí tuệ nhân tạo tổng quát.

Trong bối cảnh cạnh tranh, Meta ra mắt Vibes, Google có Veo 3, còn ByteDance và Alibaba cũng tung hệ thống AI video riêng. OpenAI cam kết chi thêm 850 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng và mô hình thế hệ tiếp theo.

Theo Giáo sư Hao Li, hầu hết hệ thống AI hiện nay được đào tạo trên dữ liệu văn bản. Video do AI tạo ra giúp mô phỏng thực tế, nâng cao khả năng suy luận và tiến tới trí tuệ nhân tạo tổng quát. Cựu giám đốc OpenAI, Zack Kass, cũng ủng hộ việc phát hành sớm công nghệ mạnh mẽ: “Nếu có công nghệ đột phá, mọi người nên biết và sử dụng để cập nhật.”