HANDICO đóng góp 1.200 tỷ đồng ngân sách, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nổi bật

HANDICO vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Theo Tổng Giám đốc HANDICO Phạm Tiến Đức, năm 2025, HANDICO bước vào giai đoạn tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025, chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh (SXKD) giai đoạn 2026-2030.

Tổng Giám đốc HANDICO Phạm Tiến Đức phát biểu tại hội nghị .

Năm 2025, toàn thể cán bộ nhân viên HANDICO đã nỗ lực phấn đấu, duy trì kết quả hoạt động SXKD tăng trưởng ổn định, giá trị SXKD đạt 12.850 tỷ đồng, đạt 105,3% kế hoạch năm, tăng 6,6% so với năm 2024. Doanh thu năm 2025 của toàn công ty đạt 11.500 tỷ đồng, đạt 102,7% kế hoạch năm, tăng 3,7% so với năm 2024; lợi nhuận đạt 1.730 tỷ đồng, vượt 33,1% kế hoạch năm, tăng 1,8% so với năm 2024; thu nhập bình quân người lao động 8,5 triệu đồng/người/tháng, vượt kế hoạch 2,4%, tăng 3,7% so với năm 2024. Năm 2025 HANDICO đã nộp ngân sách Nhà nước 1.200 tỷ đồng, vượt 4,3% kế hoạch. Với kết quả SXKD đó, HANDICO duy trì giá trị SXKD đạt trên 10.000 tỷ đồng trong 10 năm liên tiếp, khẳng định sự ổn định, bền vững trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Tính chung trong nhiệm kỳ 2021-2025, HANDICO đã thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V. Theo đó, giá trị sản lượng đạt 103,5%; doanh thu đạt 111,6%; m2 sàn xây dựng nhà ở đạt 103,4%; nộp ngân sách đạt 105,3%; lợi nhuận đạt 201,5% và thu nhập bình quân người lao động đạt 102,4% so với kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, HANDICO đã thể hiện vai trò tiên phong trong phát triển nhà ở xã hội, khẳng định vai trò đồng hành với Thủ đô trong thực hiện các mục tiêu. Bên cạnh đó, HANDICO đã khẳng định thế mạnh nổi bật trong hoạt động thi công xây lắp, góp phần tạo dựng uy tín qua nhiều công trình quy mô, yêu cầu kỹ thuật cao.

“Năm 2026, HANDICO đặt mục tiêu cùng với các đơn vị thành viên phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD, tổng giá trị SXKD 13.650 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 12.000 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng đạt 235.000m2, nộp ngân sách 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận 1.880 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động 9.000.000 đồng/người/tháng” - Tổng Giám đốc HANDICO Phạm Tiến Đức nhấn mạnh.

Vững bước trong chặng đường mới

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD của HANDICO trong năm 2025 đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tình hình tài chính các đơn vị cơ bản ổn định; công tác quản lý vận hành sau đầu tư, thực hiện tốt tại các tòa nhà, khu chung cư, góp phần ổn định, nâng cao cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị lãnh đạo HANDICO tập trung bám sát các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các bộ ngành T.Ư và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội; chủ động đề ra các giải pháp thực hiện, phát huy tốt những yếu tố thuận lợi, thế mạnh của Tổng công ty để tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt, cần tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, điều hành linh hoạt; tập trung huy động các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2026. Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, đoàn thể; triển khai thực hiện tốt “Đề án cơ cấu lại, sắp xếp và đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển SXKD của Tổng công ty đã được TP. Hà Nội phê duyệt. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao điều kiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tích cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến phù hợp để nâng cao năng lực thi công xây lắp; phát triển thương hiệu HANDICO, mở rộng thị trường trên phạm vi cả nước.

“Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hết mình của đội ngũ cán bộ, nhân viên, tin tưởng rằng HANDICO sẽ tiếp tục là thương hiệu mạnh, xứng đáng là doanh nghiệp hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, có đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn bày tỏ.