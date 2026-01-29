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Netflix ký thỏa thuận TOHO và MAPPA, nhằm biến Nhật thành trung tâm sản xuất phim

Thành Biên

Thành Biên

23:54 | 29/01/2026
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Netflix công bố loạt thỏa thuận hợp tác với TOHO và MAPPA tại sự kiện "Next on Netflix" ở Tokyo ngày 27/1. Hai tập đoàn giải trí hàng đầu Nhật Bản này sẽ cùng nền tảng streaming Mỹ sản xuất nội dung phục vụ cả thị trường nội địa lẫn khán giả toàn cầu. Động thái cho thấy tham vọng biến Nhật Bản thành trung tâm sản xuất phim then chốt của Netflix trong thời gian tới.
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Netflix hợp tác với hang loạt ông lớn tại thị trường Nhật Bản
Netflix hợp tác với hàng loạt ông lớn tại thị trường Nhật Bản

Xây dựng sơ sở hạ tầng: Netflix sử dụng phim trường mới của TOHO từ năm 2028

Tâm điểm của chiến lược mới là thỏa thuận dài hạn giữa Netflix và TOHO, một trong những tập đoàn điện ảnh lớn nhất Nhật Bản. Theo đó, kể từ năm 2028, Netflix sẽ chính thức sử dụng các phim trường mới đang được TOHO xây dựng, gồm Studio No.1 và No.2, mỗi phim trường có diện tích gần 1.000 m², thuộc nhóm lớn nhất tại Nhật Bản hiện nay.

Netflix sẽ sử dụng phim trường mới do TOHO xây dựng
Netflix sẽ sử dụng phim trường mới do TOHO xây dựng

Thỏa thuận này không chỉ dừng lại ở việc thuê địa điểm quay mà đánh dấu sự hợp tác sâu rộng trong toàn bộ chuỗi sản xuất, từ tiền kỳ đến hậu kỳ. Netflix cho biết, với việc tiếp cận trực tiếp cơ sở hạ tầng hiện đại của TOHO, số lượng dự án sản xuất tại Nhật Bản có thể tăng gấp đôi, lên tới khoảng 15 dự án mỗi năm.

Trong bối cảnh nhu cầu nội dung gốc ngày càng tăng, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn, việc đảm bảo không gian quay phim và năng lực kỹ thuật là bài toán then chốt. Tại Nhật Bản, nơi quỹ đất hạn chế và chi phí sản xuất cao, thỏa thuận với TOHO giúp Netflix chủ động hơn về tiến độ, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các đối tác trung gian.

Đây được xem là bước đi chiến lược, cho thấy Netflix không còn chỉ đóng vai trò nền tảng phân phối, mà đang từng bước tham gia sâu vào hệ sinh thái sản xuất nội dung bản địa.

Nhật Bản trở thành trụ cột trong chiến lược mở rộng nội dung tại thị trường châu Á của Netflix

Netflix cũng công bố danh mục sản xuất tại Nhật Bản cho năm 2026, được đánh giá là lớn và đa dạng nhất từ trước đến nay. Danh mục này bao gồm phim truyền hình người đóng, anime và các chương trình giải trí, đồng thời cho thấy sự mở rộng hợp tác với các chủ sở hữu thương hiệu lớn như Doraemon, Thám tử Conan và Jujutsu Kaisen.

Kaata Sakamoto (phải) - Phó chủ tịch phụ trách nội dung của Netflix tại Nhật Bản và Manabu Otsuka - đại diện MAPPA. Nguồn: Netflix
Kaata Sakamoto (phải) - Phó chủ tịch phụ trách nội dung của Netflix tại Nhật Bản và Manabu Otsuka - đại diện MAPPA. Nguồn: Netflix

Phát biểu tại sự kiện, ông Sakamoto Kaata, Phó chủ tịch phụ trách nội dung Netflix Nhật Bản đã nhấn mạnh triết lý “creative first” mà nền tảng này theo đuổi. Theo ông, trong hơn một thập kỷ qua, Netflix đã liên tục thử nghiệm các mô hình hợp tác mới tại Nhật Bản, đặt nhà sáng tạo bản địa vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển nội dung.

“Chúng tôi không tìm cách áp đặt một công thức toàn cầu, mà đồng hành cùng các nhà làm phim Nhật để kể những câu chuyện mang bản sắc riêng, nhưng có khả năng tiếp cận khán giả toàn thế giới,” ông Sakamoto cho biết.

Anime tiếp tục là trụ cột quan trọng trong chiến lược của Netflix tại Nhật Bản. Nền tảng này xác nhận hàng loạt phần mới của các thương hiệu quen thuộc như Fire Force, Baki, JoJo’s Bizarre Adventure, Beastars, Doraemon, Conan, cùng mùa hai của One Piece bản người đóng.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất là quan hệ đối tác dài hạn với studio MAPPA, đơn vị đứng sau thành công của Jujutsu Kaisen và Chainsaw Man. Theo thỏa thuận, Netflix và MAPPA sẽ hợp tác ngay từ giai đoạn phát triển ý tưởng, mở rộng sang xây dựng thương hiệu và sản xuất hàng hóa ăn theo.

Hàng loạt dự án phim mới được Netflix công bố. Nguồn: Netflix
Hàng loạt dự án phim mới được Netflix công bố. Nguồn: Netflix

Netflix cho biết, hiện cứ hai thành viên trên toàn cầu thì có một người xem anime Nhật Bản, và tổng thời lượng xem anime đã tăng gấp ba lần trong vòng năm năm qua. Những con số này cho thấy anime không còn là thể loại ngách, mà đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền tảng.

Bên cạnh anime, Netflix tiếp tục đẩy mạnh mảng phim truyền hình người đóng tại Nhật Bản. Nhiều dự án chuyển thể từ manga được công bố, trong đó có Quiztopia, Straight to Hell, Sins of Kujo. Các dự án này phản ánh chiến lược tận dụng nguồn IP phong phú của Nhật Bản, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với nội dung chuyển thể.

Ngoài ra, các series như Soul Mate, Viral Hit hay S&X cho thấy Netflix đang mở rộng đề tài, từ tình cảm, xã hội đến tâm lý giới trẻ, và tăng cường hợp tác với các tác giả manga cũng như webtoon tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các sự án phim người đóng cũng Netflix đầu tư mạnh
Các sự án phim người đóng cũng Netflix đầu tư mạnh

Bà Kim Minyoung, Phó Chủ tịch phụ trách nội dung Netflix khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhận định rằng Nhật Bản đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược toàn cầu của nền tảng này. Theo bà, các đội ngũ sáng tạo tại châu Á hiện nay sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn để đưa những câu chuyện bản địa vươn ra thế giới.

“Chúng tôi tin rằng châu Á, với Nhật Bản là một trụ cột, sẽ trở thành trung tâm mới của ngành giải trí toàn cầu trong những năm tới,” bà Kim cho biết.

Tham vọng dài hạn của Netflix

Việc ký kết thỏa thuận sử dụng phim trường mới của TOHO, mở rộng hợp tác với MAPPA và đầu tư mạnh vào các thương hiệu anime, manga cho thấy Netflix đang theo đuổi chiến lược dài hạn và có chiều sâu tại Nhật Bản. Thay vì chỉ mua bản quyền phát sóng, nền tảng này đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái sản xuất nội dung hoàn chỉnh, gắn kết chặt chẽ với các đối tác bản địa.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu, Nhật Bản không chỉ là một thị trường tiềm năng, mà còn là “bàn đạp” để Netflix củng cố vị thế tại châu Á và mở rộng ảnh hưởng trên bản đồ giải trí thế giới.

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45

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Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

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Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

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Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam