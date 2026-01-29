Netflix ký thỏa thuận TOHO và MAPPA, nhằm biến Nhật thành trung tâm sản xuất phim

Netflix hợp tác với hàng loạt ông lớn tại thị trường Nhật Bản

Xây dựng sơ sở hạ tầng: Netflix sử dụng phim trường mới của TOHO từ năm 2028

Tâm điểm của chiến lược mới là thỏa thuận dài hạn giữa Netflix và TOHO, một trong những tập đoàn điện ảnh lớn nhất Nhật Bản. Theo đó, kể từ năm 2028, Netflix sẽ chính thức sử dụng các phim trường mới đang được TOHO xây dựng, gồm Studio No.1 và No.2, mỗi phim trường có diện tích gần 1.000 m², thuộc nhóm lớn nhất tại Nhật Bản hiện nay.

Netflix sẽ sử dụng phim trường mới do TOHO xây dựng

Thỏa thuận này không chỉ dừng lại ở việc thuê địa điểm quay mà đánh dấu sự hợp tác sâu rộng trong toàn bộ chuỗi sản xuất, từ tiền kỳ đến hậu kỳ. Netflix cho biết, với việc tiếp cận trực tiếp cơ sở hạ tầng hiện đại của TOHO, số lượng dự án sản xuất tại Nhật Bản có thể tăng gấp đôi, lên tới khoảng 15 dự án mỗi năm.

Trong bối cảnh nhu cầu nội dung gốc ngày càng tăng, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn, việc đảm bảo không gian quay phim và năng lực kỹ thuật là bài toán then chốt. Tại Nhật Bản, nơi quỹ đất hạn chế và chi phí sản xuất cao, thỏa thuận với TOHO giúp Netflix chủ động hơn về tiến độ, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các đối tác trung gian.

Đây được xem là bước đi chiến lược, cho thấy Netflix không còn chỉ đóng vai trò nền tảng phân phối, mà đang từng bước tham gia sâu vào hệ sinh thái sản xuất nội dung bản địa.

Nhật Bản trở thành trụ cột trong chiến lược mở rộng nội dung tại thị trường châu Á của Netflix

Netflix cũng công bố danh mục sản xuất tại Nhật Bản cho năm 2026, được đánh giá là lớn và đa dạng nhất từ trước đến nay. Danh mục này bao gồm phim truyền hình người đóng, anime và các chương trình giải trí, đồng thời cho thấy sự mở rộng hợp tác với các chủ sở hữu thương hiệu lớn như Doraemon, Thám tử Conan và Jujutsu Kaisen.

Kaata Sakamoto (phải) - Phó chủ tịch phụ trách nội dung của Netflix tại Nhật Bản và Manabu Otsuka - đại diện MAPPA. Nguồn: Netflix

Phát biểu tại sự kiện, ông Sakamoto Kaata, Phó chủ tịch phụ trách nội dung Netflix Nhật Bản đã nhấn mạnh triết lý “creative first” mà nền tảng này theo đuổi. Theo ông, trong hơn một thập kỷ qua, Netflix đã liên tục thử nghiệm các mô hình hợp tác mới tại Nhật Bản, đặt nhà sáng tạo bản địa vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển nội dung.

“Chúng tôi không tìm cách áp đặt một công thức toàn cầu, mà đồng hành cùng các nhà làm phim Nhật để kể những câu chuyện mang bản sắc riêng, nhưng có khả năng tiếp cận khán giả toàn thế giới,” ông Sakamoto cho biết.

Anime tiếp tục là trụ cột quan trọng trong chiến lược của Netflix tại Nhật Bản. Nền tảng này xác nhận hàng loạt phần mới của các thương hiệu quen thuộc như Fire Force, Baki, JoJo’s Bizarre Adventure, Beastars, Doraemon, Conan, cùng mùa hai của One Piece bản người đóng.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất là quan hệ đối tác dài hạn với studio MAPPA, đơn vị đứng sau thành công của Jujutsu Kaisen và Chainsaw Man. Theo thỏa thuận, Netflix và MAPPA sẽ hợp tác ngay từ giai đoạn phát triển ý tưởng, mở rộng sang xây dựng thương hiệu và sản xuất hàng hóa ăn theo.

Hàng loạt dự án phim mới được Netflix công bố. Nguồn: Netflix

Netflix cho biết, hiện cứ hai thành viên trên toàn cầu thì có một người xem anime Nhật Bản, và tổng thời lượng xem anime đã tăng gấp ba lần trong vòng năm năm qua. Những con số này cho thấy anime không còn là thể loại ngách, mà đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền tảng.

Bên cạnh anime, Netflix tiếp tục đẩy mạnh mảng phim truyền hình người đóng tại Nhật Bản. Nhiều dự án chuyển thể từ manga được công bố, trong đó có Quiztopia, Straight to Hell, Sins of Kujo. Các dự án này phản ánh chiến lược tận dụng nguồn IP phong phú của Nhật Bản, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với nội dung chuyển thể.

Ngoài ra, các series như Soul Mate, Viral Hit hay S&X cho thấy Netflix đang mở rộng đề tài, từ tình cảm, xã hội đến tâm lý giới trẻ, và tăng cường hợp tác với các tác giả manga cũng như webtoon tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các sự án phim người đóng cũng Netflix đầu tư mạnh

Bà Kim Minyoung, Phó Chủ tịch phụ trách nội dung Netflix khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhận định rằng Nhật Bản đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược toàn cầu của nền tảng này. Theo bà, các đội ngũ sáng tạo tại châu Á hiện nay sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn để đưa những câu chuyện bản địa vươn ra thế giới.

“Chúng tôi tin rằng châu Á, với Nhật Bản là một trụ cột, sẽ trở thành trung tâm mới của ngành giải trí toàn cầu trong những năm tới,” bà Kim cho biết.

Tham vọng dài hạn của Netflix

Việc ký kết thỏa thuận sử dụng phim trường mới của TOHO, mở rộng hợp tác với MAPPA và đầu tư mạnh vào các thương hiệu anime, manga cho thấy Netflix đang theo đuổi chiến lược dài hạn và có chiều sâu tại Nhật Bản. Thay vì chỉ mua bản quyền phát sóng, nền tảng này đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái sản xuất nội dung hoàn chỉnh, gắn kết chặt chẽ với các đối tác bản địa.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu, Nhật Bản không chỉ là một thị trường tiềm năng, mà còn là “bàn đạp” để Netflix củng cố vị thế tại châu Á và mở rộng ảnh hưởng trên bản đồ giải trí thế giới.