Sony nâng dự báo lợi nhuận sau khi vượt kỳ vọng, nhờ sức bật từ mảng âm nhạc và hình ảnh

Bảo Trân

Bảo Trân

13:45 | 11/11/2025
Tập đoàn Sony vừa công bố kết quả kinh doanh quý II năm tài chính, ghi nhận mức lợi nhuận hoạt động vượt kỳ vọng của giới phân tích, đồng thời thông báo kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá tới 100 tỷ yên (tương đương 648 triệu USD).
Sony nâng dự báo lợi nhuận sau khi vượt kỳ vọng, nhờ sức bật từ mảng âm nhạc và hình ảnh
Sony nâng lợi nhuận hoạt động cho cả năm thêm 100 tỷ yên, tương đương tăng 8% so với dự báo trước, chủ yếu nhờ kết quả khả quan của mảng Giải pháp Hình ảnh & Cảm biến cùng Âm nhạc. Ảnh minh họa: Getty.

Theo dữ liệu từ LSEG SmartEstimates, Sony đạt doanh thu 3,108 nghìn tỷ yên, cao hơn mức dự kiến 2,985 nghìn tỷ yên; lợi nhuận hoạt động đạt 429 tỷ yên, vượt xa con số 398,4 tỷ yên được dự báo. So với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận hoạt động của hãng tăng 10%, trong khi doanh thu tăng 5%.

Nâng dự báo lợi nhuận năm tài chính

"Gã khổng lồ" công nghệ Nhật Bản cho biết, họ đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cho cả năm thêm 100 tỷ yên, tương đương tăng 8% so với dự báo trước, chủ yếu nhờ kết quả khả quan của mảng Giải pháp Hình ảnh & Cảm biến cùng Âm nhạc.

Sony cũng điều chỉnh tăng triển vọng doanh thu hàng năm thêm 300 tỷ yên (tương đương 3%).

Bộ phận Trò chơi & Dịch vụ mạng, nơi sở hữu thương hiệu PlayStation, vẫn là động lực chính thúc đẩy doanh thu của tập đoàn. Quý II vừa qua, mảng này ghi nhận 1,113 nghìn tỷ yên doanh thu, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Theo Sony, doanh thu từ trò chơi kỹ thuật số và dịch vụ đăng ký PlayStation Plus tiếp tục tăng mạnh, dù lượng máy chơi game xuất xưởng mới không tăng đáng kể.

Âm nhạc và hình ảnh bứt phá

Mảng Âm nhạc là lĩnh vực lớn thứ hai của Sony đã ghi nhận mức tăng doanh thu hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh của các nền tảng phát nhạc trực tuyến và hoạt động bản quyền.

Trong khi đó, Giải pháp Hình ảnh & Cảm biến cũng tăng trưởng ấn tượng 14,75%, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với cảm biến hình ảnh trong lĩnh vực điện thoại và máy ảnh.

Trái ngược với các mảng khác, mảng Phim ảnh của Sony ghi nhận mức giảm nhẹ 2,75% so với cùng kỳ năm ngoái, dù hãng là đơn vị sản xuất bộ phim hoạt hình nổi tiếng “KPop Demon Hunters”, ra mắt ngày 20/6.

Bộ phim được đánh giá là tác phẩm hoạt hình Netflix phổ biến nhất mọi thời đại, giúp nền tảng phát trực tuyến này tăng trưởng doanh thu quý III thêm 17%. Tuy nhiên, Sony lại bỏ lỡ phần lớn lợi ích tài chính do đã bán độc quyền bản quyền chiếu phim cho Netflix.

Theo nguồn tin trong ngành, Sony thu về 25 triệu USD từ thương vụ sản xuất này, trong khi Netflix được hưởng lợi từ lượng người xem khổng lồ toàn cầu. Dù vậy, Netflix đã trả thêm 15 triệu USD tiền thưởng cho Sony để sản xuất phần tiếp theo – một tín hiệu tích cực cho mảng phim của hãng trong năm tới.

Doanh nghiệp số
Sau đúng một năm khai trương, ngày hôm nay Samsung West Lake không chỉ đánh dấu bước phát triển vượt bậc của không gian trải nghiệm công nghệ hàng đầu cả nước, mà còn là cột mốc quan trọng trên hành trình “Samsung 3 thập kỷ lớn cùng Việt Nam”.
Kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt

Kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt

Kết nối sáng tạo
Trải qua ba thập niên, từ những bước đi đầu tiên trong sản xuất đến vị thế tiên phong trong công nghệ, Samsung luôn đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình kiến tạo cuộc sống thông minh và tương lai bền vững.
Google ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất, phục hồi 200.000 tấn CO₂ tại Amazon

Google ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất, phục hồi 200.000 tấn CO₂ tại Amazon

Kết nối sáng tạo
Tập đoàn Google vừa ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất lịch sử với startup Mombak (Brazil), mục đích phục hồi rừng Amazon để loại bỏ 200.000 tấn CO₂. Hợp đồng này gấp 4 lần hợp đồng thí điểm tháng 9/2024, nhằm bù đắp khí thải từ trung tâm dữ liệu AI.
VinSpace: Bước ngoặt mới của đế chế tỷ đô Vingroup

VinSpace: Bước ngoặt mới của đế chế tỷ đô Vingroup

Doanh nghiệp số
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa công bố thành lập Công ty Cổ phần VinSpace, doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và công nghệ liên quan. Vingroup từ đây chính thức gia nhập lĩnh vực hàng không vũ trụ, bốn năm sau khi dừng dự án hàng không dân dụng VinPearl Air.
Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng bão lũ

Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng bão lũ

Kết nối sáng tạo
Tập đoàn Sun Life Financial Inc vừa thông báo sẽ hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để giúp các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão và lũ lụt trong thời gian qua.
