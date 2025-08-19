Chuyển động số
Sony ra mắt trung tâm sửa chữa và cân chỉnh ống kính chuyên sâu

Hồng Anh

Hồng Anh

17:29 | 19/08/2025
Đồng thời đây cũng là trung tâm sửa chữa và cân chỉnh ống kính chuyên sâu chính hãng đầu tiên tại Việt Nam và duy nhất ở khu vực ĐôngNam Á, đảm bảo thiết bị luôn vận hành ổn định, chính xác và hiệu quả, giúp khách hàng yên tâm sử dụng trong suốt hành trình sáng tạo.
Trung tâm được trang bị hệ thống máy móc nhập khẩu hoàn toàn cùng công nghệ cân chỉnh hiện đại, đảm bảo mọi thiết bị được tiếp nhận và xử lý theo quy trình chuẩn quốc tế. Đội ngũ kỹ sư cũng được đào tạo bài bản và có tay nghề cao, chuyên xử lý các tình huống kỹ thuật phức tạp: hiệu chỉnh độ phân giải, màu sắc, cảm biến, firmware… luôn sẵn sàng tư vấn giải pháp khắc phục cá nhân hóa theo tiêu chuẩn Sony.

Trung tâm bảo hành Sony sở hữu trang thiết bị hiện đại bậc nhất Châu Á

Đồng thời, việc ra mắt hạng mục chuyên biệt này cũng lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Dịch vụ được vận hành trên nền tảng cơ sở vật chất hiện đại, áp dụng quy trình đạt chuẩn quốc tế và do đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trực tiếp thực hiện.

Với giải pháp hiệu chuẩn và điều chỉnh lại hệ thống lấy nét, dịch vụ giúp khắc phục các vấn đề sai lệch quang học, đảm bảo thiết bị hoạt động chính xác và đạt hiệu suất tối ưu, tuân thủ tiêu chuẩn khắt khe của Sony.

Thiết bị sau khi sửa chữa đảm bảo duy trì vận hành ổn định với hiệu suất cao nhất

Dịch vụ cân chỉnh ống kính sẽ mang đến nhiều lợi ích cho người dùng chuyên nghiệp như:

Duy trì hiệu suất ổn định: Các thiết bị cân chỉnh công nghệ cao của Sony giúp đảm bảo rằng thiết bị của khách hàng luôn hoạt động ổn định và đạt hiệu suất tối ưu.

Tối ưu chất lượng hình ảnh: Công nghệ hiện đại cho phép xác đinhh chính xác các độ lệch quang học, tối ưu chất lượng hình ảnh và giúp ống kính luôn đạt chuẩn chất lượng cao nhất.

Khả năng lấy nét như mới: Ống kính được hiệu chỉnh để duy trì khả năng lấy nét chính xác như ban đầu, mang lại sự tự tin cho nhiếp ảnh gia trong từng bức ảnh.

Kéo dài tuổi thọ thiết bị: Dịch vụ giúp cập nhật phần mềm và phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn như bụi trong ống kính, ẩm mốc hay các rủi ro hư hỏng của linh kiện như motor, sensor và hệ thống zoom trượt. Nhờ vậy, thiết bị sẽ được bảo dưỡng toàn diện, kéo dài tuổi thọ và giữ được giá trị sử dụng lâu dài.

Sony khuyến nghị khách hàng nên kiểm tra, cân chỉnh ống kính sau mỗi 6-12 tháng sử dụng và nên mang sản phẩm đến Trung tâm Bảo hành Ủy quyền để được đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Vui lòng liên hệ Trung tâm Bảo hành và Sửa chữa máy ảnh, ống kính Sony gần nhất hoặc truy cập đường link để biết thêm chi tiết: https://promotion.sony.com.vn/dich-vu-sua-chua-may-anh-ong-kinh-chuyen-nghiep-tu-sony-alpha

