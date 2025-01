Sony ra mắt bộ đôi loa thanh BRAVIA Theatre Bar 9 và Bar 8 mới

Là sự kết hợp giữa những tiến bộ về công nghệ âm thanh và kinh nghiệm trong ngành điện ảnh, bộ đôi loa thanh mới từ Sony đã mang lại một sản phẩm hoàn hảo cho trải nghiệm rạp phim tại gia, đặc biệt khi kết hợp với các sản phẩm TV và loa phụ trợ cùng thương hiệu.

Sony BRAVIA Theatre Bar 9 cùng TV Sony BRAVIA

Ngoài được trang bị công nghệ âm thanh vòm 3D đỉnh cao, cho âm thanh sống động và đậm chất điện ảnh. Sony BRAVIA Theatre Bar 9 và Bar 8 đều đạt các tiêu chuẩn âm thanh hàng đầu trên thế giới như Imax Enhanced, Dolby Atmos và DTS:X. Đặc biệt, công nghệ âm thanh 360 Spatial Sound Mapping độc đáo do Sony đầu tư và phát triển, giúp tạo ra trải nghiệm âm thanh vòm chuẩn rạp chiếu phim ngay tại nhà từ một loa thanh duy nhất​.

Thiết kế bên trong Sony BRAVIA Theatre Bar 8

Sony BRAVIA Theatre Bar 8 sở hữu thiết kế thanh gọn và tinh tế, sở hữu sức mạnh vượt trội với tổng cộng 11 loa vật lý. Hệ thống loa 2 đường tiếng giúp tạo ra âm thanh vòm rộng hơn cùng âm hình có độ chính xác cao. Các bộ màng loa Quad Woofer cung cấp âm trầm mạnh mẽ và chắc chắn, giúp tái tạo những âm thanh nền hoành tráng, từ tiếng nổ trong phim hành động đến âm bass trong các bản nhạc. Các loa bên hông (Side-firing) hướng âm thanh vào tường, tạo ra hiệu ứng phản xạ âm thanh, giúp lan tỏa rộng khắp khu vực trải nghiệm, mang lại cảm giác kịch tính và sống động như ở rạp phim, và loa đánh trần (Up-firing speaker) phản xạ âm thanh từ trần nhà xuống, tăng cường cảm giác không gian và độ sống động cho trải nghiệm nghe.

Thiết kế bên trong Sony BRAVIA Theatre Bar 9

Sony BRAVIA Theatre Bar 9 được bổ sung thêm các loa Beam Tweeter và các bộ tản âm thụ động (Passive Radiator). Những bổ sung này giúp tái tạo âm thanh chi tiết và phong phú hơn, từ những âm thanh nhẹ nhàng của thiên nhiên như tiếng mưa rơi trên mái, đến những cảnh phim hành động gay cấn với tiếng máy bay và bom rơi nổ.

Với cấu trúc mạnh mẽ cùng thiết kế thanh gọn, Sony BRAVIA Theatre Bar 9 và Bar 8 nâng tầm trải nghiệm âm thanh tại gia chân thực hơn, mạnh mẽ hơn và đầy cảm xúc, đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp của người dùng với các bản nhạc và bộ phim yêu thích của mình.

Cả Sony BRAVIA Theatre Bar 9 và Bar 8 không chỉ được cải tiến về kết cấu bên ngoài mà còn được trang bị những công nghệ âm thanh tiên tiến hơn so với các phiên bản tiền nhiệm. Trong đó, công nghệ 360 Spatial Sound Mapping do Sony phát triển là một trong những điểm nổi bật của hai sản phẩm này. Với công nghệ này, hệ thống 5 loa ảo được tạo ra ở phía trước người nghe, mang đến một trải nghiệm âm thanh vòm với độ bao phủ rộng hơn so với hệ thống thông thường từ một loa thanh duy nhất.

Sony BRAVIA Theatre Bar 9 khi kết hợp cùng các loa phụ trợ

Ngoài ra, việc kết hợp với các loa không dây phụ trợ khác như loa sau SA-RS5/RS3S và loa siêu trầm SA-SW5/SW3 sẽ phát huy toàn bộ tiềm năng của công nghệ 360 Spatial Sound Mapping, tạo ra đến 11 loa ảo xung quanh người nghe để đem đến cảm giác chân thực như tại rạp chiếu phim.

Việc lắp đặt cũng cực kỳ dễ dàng nhờ ứng dụng Bravia Connect, chức năng Sound Field Optimization trên Bravia Connect giúp hiệu chỉnh và tự động cân bằng hiệu ứng âm thanh vòm mà không yêu cầu vị trí loa đối xứng, đem lại không gian âm thanh 360 độ tối ưu cho căn phòng của bạn.

Sony còn bổ sung công nghệ AI Sound Separation có khả năng xác định từng loại âm thanh xuất hiện trong phân cảnh, sau đó phân tách và tái tạo chúng. Và sự kết hợp giữa AI Sound Separation và 360 Spatial Sound Mapping cũng góp phần tái hiện vị trí âm thanh chính xác, tạo cảm giác như đang thực sự tham gia vào bối cảnh của bộ phim. Chưa kể, AI Sound Separation với tính năng Voice Zoom 3 trên TV Bravia khi kết hợp với loa thanh, cho phép điều chỉnh giọng nói so với âm thanh nền, giúp người xem nghe rõ lời thoại hơn.

Sự kết hợp giữa AI Sound Separation và 360 Spatial Sound Mapping

Người dùng cũng có thể có những trải nghiệm nội dung chất lượng cao (Hi-Res Audio, 360 Reality Audio, 8K HDR, và 4K 120) cùng các chuẩn âm thanh điện ảnh hiện đại nhất như IMAX® Enhanced, DTS:X® và Dolby Atmos®, ngay tại chính phòng khách của mình với Sony BRAVIA Theatre Bar 9 và BRAVIA Theatre Bar 8.

Bên cạnh những cải tiến về công nghệ, Sony chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, theo đó, các sản phẩm BRAVIA Theatre được phát triển từ nhựa tái chế thân thiện với môi trường, giảm sử dụng nhựa nguyên sinh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh cao cấp cùng thiết kế, kết cấu và màu sắc tối ưu.

Chi tiết xem thêm tại www.sony.com.vn/home-theatre-sound-bars/products/bravia-theatre-bar-9 & www.sony.com.vn/home-theatre-sound-bars/products/bravia-theatre-bar-8