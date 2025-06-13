Điện tử tiêu dùng
Sony WH-1000XM6: tai nghe chống ồn chuẩn bị ra mắt có gì đặc biệt?

Hồng Nhung

Hồng Nhung

15:52 | 13/06/2025
Thế hệ mới nhất của dòng 1000X series có tên gọi WH-1000XM6 dự kiến sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam trong tháng 6 này.
Sony WH-1000XM6 chuẩn bị ra mắt có gì đặc biệt?
Sony WH-1000XM6 chuẩn bị ra mắt có gì đặc biệt?

Với mức giá dự kiến khoảng gần 12 triệu đồng (giá niêm yết ở thị trường quốc tế là 449.99 USD), nhiều người dùng băn khoăn không biết tai nghe chống ồn WH-1000XM6 phiên bản mới nhất này có gì đặc biệt?

Sony WH-1000XM6 chuẩn bị ra mắt có gì đặc biệt?
Tai nghe chống ồn Sony WH-1000XM6 sẽ có thiết kế gập

Theo thông tin hé lộ từ website của Sony Việt Nam, tai nghe chống ồn WH-1000XM6 sẽ có thiết kế gập. Sự trở lại lần này của thiết kế gập có thể được xem là một cải tiến rất đáng ghi nhận, đặc biệt là cơ chế gập tiện lợi này giúp hộp đựng cũng nhỏ gọn hơn, việc cất giữ cũng như mang theo tai nghe bên mình trở nên dễ dàng hơn.

Sony WH-1000XM6 chuẩn bị ra mắt có gì đặc biệt?
Cùng khóa nam châm thay cho khóa kéo thông thường

Bên cạnh cải tiến lớn về thiết kế gập thì hộp đựng cũng được thiết kế mới, với khóa nam châm thông minh thay cho khóa kéo thông thường.

Ngoài ra, để tai nghe có thể sử dụng thoải mái hơn trong thời gian dài thì Sony cũng thiết kế lại phần băng đô với vật liệu da thuần chay mềm mại và độ rộng cũng được tăng thêm đáng kể.

Sony WH-1000XM6 chuẩn bị ra mắt có gì đặc biệt?
Phần băng đô với vật liệu da thuần chay mềm mại và độ rộng cũng được tăng thêm đáng kể

Nói đến WH-1000XM6 chắc chắn không thể không nói đến khả năng chống ồn. Và theo Sony Việt Nam thì nhờ bộ xử lý HD Noise Cancelling Processor QN3 hoàn toàn mới, nơi mà Sony gọi đây là ‘trái tim của WH-1000XM6’, nên đây sẽ có một bước tiến nhảy vọt so với chip QN1 trên thế hệ tiền nhiệm XM5. Qua đó bộ xử lý HD Noise Cancelling Processor QN3 cũng có tốc độ xử lý nhanh gấp 7 lần.

Sony WH-1000XM6 chuẩn bị ra mắt có gì đặc biệt?
Sony WH-1000XM6 chuẩn bị ra mắt có gì đặc biệt?

Khả năng chống ồn của Sony WH-1000XM6 cũng tăng lên đáng kể nhờ bộ xử lý HD Noise Cancelling Processor QN3 hoàn toàn mới (Hình https://www.sony.co.uk/)

Hệ thống 12 micro, tăng hơn đến 4 micro so với XM5, và khi kết hợp cùng công nghệ Adaptive NC Optimizer sẽ giúp cho tai nghe thu nhận và phân tích tiếng ồn môi trường siêu chính xác, tự động điều chỉnh khả năng chống ồn theo thời gian thực để mang lại sự tĩnh lặng tuyệt đối ngay cả trong những môi trường ồn ào và phức tạp nhất.

Sony WH-1000XM6 chuẩn bị ra mắt có gì đặc biệt?
Theo đại diện Sony thì đây sẽ là một bản nâng cấp đáng giá, kế thừa và phát huy những ưu điểm của các thế hệ trước, đồng thời khắc phục những hạn chế và bổ sung nhiều công nghệ tiên tiến.

Tất nhiên Sony còn mang đến rất nhiều cải tiến thú vị cho tai nghe chống ồn Sony WH-1000XM6, bởi theo đại diện Sony thì đây sẽ là một bản nâng cấp đáng giá, kế thừa và phát huy những ưu điểm của các thế hệ trước, đồng thời khắc phục những hạn chế và bổ sung nhiều công nghệ tiên tiến.

“WH-1000XM6 sẽ tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm trải nghiệm nghe nhạc không dây cao cấp.” Đại diện Sony bật mí thêm “Chương trình pre-order sẽ vô cùng hấp dẫn, ví dụ như thu cũ đổi mới giảm thêm đến 1 triệu đồng, cùng nhiều quà tặng giá trị.”

Chúng ta sẽ cùng chờ xem Sony đã cải tiến gì và trang bị thêm gì cho WH-1000XM6?

