Người Mỹ đang tiếp tục 'Nam tiến'

Trong sáu năm liên tiếp, Nam Carolina là tiểu bang mà người Mỹ muốn chuyển đến nhất. Ảnh: Getty.

Báo cáo của moveBuddha cho thấy, xu hướng rời bỏ các thành phố lớn và chuyển đến những vùng có chi phí thấp, không gian sống thoải mái vẫn đang tăng mạnh kể từ sau đại dịch.

“Người Mỹ đang đánh đổi diện tích đất để lấy chất lượng cuộc sống, đổi các thành phố lớn lấy các thị trường tầm trung và đổi chi phí cao lấy không gian sống thoải mái”, báo cáo nêu rõ.

Ryan Carrigan, nhà sáng lập moveBuddha cho biết đây là xu hướng đã được duy trì suốt nhiều năm qua. “Khả năng chi trả, giá nhà thấp và nguồn cung dồi dào khiến các bang phía Nam trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết,” ông nói.

Nam Carolina: rẻ, dễ sống và thân thiện với người nghỉ hưu

Theo Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin Kinh tế Missouri, Nam Carolina có chi phí sinh hoạt thấp hơn 9% so với mức trung bình toàn quốc. Giá nhà thấp hơn 18%, trong khi giá trị nhà trung bình chỉ khoảng 302.000 USD, giảm nhẹ so với năm ngoái.

Đặc biệt, Nam Carolina thu hút lượng lớn người nghỉ hưu, khi gần 19% dân số ở độ tuổi 65 trở lên. Đây cũng là nhóm dân cư có nhu cầu di chuyển cao nhất sau đại dịch.

Ngoài ra, bang này vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng việc làm ổn định nhờ khả năng thu hút doanh nghiệp mới và mở rộng hạ tầng.

Bắc Carolina - “người anh em” xếp ngay sau

Đứng thứ hai trong danh sách là Bắc Carolina, với tỷ lệ người chuyển đến/đi là 1,61. Bang này dẫn đầu Hoa Kỳ về môi trường kinh doanh thân thiện theo xếp hạng thường niên của CNBC, đồng thời đạt tăng trưởng GDP 3,7%, thuộc top 5 toàn quốc.

Bắc Carolina cũng có chi phí sinh hoạt gần bằng trung bình toàn quốc, giá nhà thấp hơn 14% và là điểm đến phổ biến cho cả người trẻ và người về hưu nhờ bờ biển đẹp và môi trường sống trong lành.

Top 10 tiểu bang người Mỹ muốn chuyển đến nhất năm 2025

1 Nam Carolina 6 Maine 2 Bắc Carolina 7 Delaware 3 Idaho 8 Nam Dakota 4 Alaska 9 Alabama 5 Tennessee 10 Arkansas

Theo moveBuddha, các bang phía Nam tiếp tục dẫn đầu xu hướng di cư, trong khi California - dù hưởng lợi từ “làn sóng AI” ở Thung lũng Silicon vẫn là một trong những bang có tỷ lệ di cư thấp nhất do chi phí sinh hoạt và thiên tai.