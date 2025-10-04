Doanh nghiệp số
Dragon Golf Links được vinh danh 'Top 10 Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất'

Võ Vinh

Võ Vinh

12:59 | 04/10/2025
Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, Dragon Golf Links (Đồ Sơn, Hải Phòng) đã xuất sắc được xướng tên trong hạng mục "Top 10 Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất" tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025.
Đây là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và định hướng phát triển bền vững, lấy trải nghiệm của khách hàng làm trọng tâm của sân gôn trên biển đầu tiên tại Việt Nam.

Dấu ấn mạnh mẽ của một biểu tượng mới

Mới đây, tại Trung tâm hội nghị VinPalace Cổ Loa (Hà Nội), Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam lần thứ 20 đã diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đại diện các bộ, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên cả nước.

Tại sự kiện, Dragon Golf Links tự hào nhận giải thưởng “Top 10 Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất”. Đây là hạng mục quan trọng, ghi nhận những đơn vị sở hữu dịch vụ xuất sắc, hạ tầng đồng bộ và có năng lực thu hút, phục vụ du khách trong nước, quốc tế.

Dragon Golf Links
Dragon Golf Links được vinh danh 'Top 10 Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất'.

Mới chính thức đi vào hoạt động từ năm 2023, chiến thắng này chính là sự ghi nhận xứng đáng cho tầm nhìn, sự đầu tư bài bản và triết lý hoạt động của Dragon Golf Links. Giải thưởng là lời khẳng định mạnh mẽ cho định hướng đúng đắn của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương trong việc kiến tạo một điểm đến golf đẳng cấp quốc tế với chất lượng dịch vụ vượt trội.

Đặc biệt, vinh dự này càng thêm ý nghĩa khi Dragon Golf Links vừa chính thức khánh thành giai đoạn 2, hoàn thiện kiệt tác 27 hố golf tiêu chuẩn quốc tế. Việc được tôn vinh tại giải thưởng uy tín nhất của ngành du lịch ngay tại thời điểm quan trọng này đã tạo nên một "cú hích kép", khẳng định vị thế và sức hút của một công trình biểu tượng – sân gôn độc đáo được xây dựng hoàn toàn trên biển đầu tiên tại Việt Nam.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 – Nâng tầm thương hiệu & lan tỏa thông điệp phát triển bền vững.

Năm 2025 là một năm mang dấu mốc đặc biệt của ngành du lịch nước nhà khi kỷ niệm 65 năm hình thành và phát triển, đồng thời cũng là lần thứ 20 Giải thưởng Du lịch Việt Nam được tổ chức.

Đây là giải thưởng cao quý nhất của ngành, nhằm vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch, góp phần khẳng định vị thế của ngành kinh tế xanh trong nền kinh tế quốc dân. Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, các tiêu chí về phát triển xanh, bền vững, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo được lồng ghép xuyên suốt trong các hạng mục năm nay.

Dragon Golf Links được vinh danh 'Top 10 Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất'
Dragon Golf Links (Đồ Sơn, Hải Phòng) vào "Top 10 Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất" tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025.

Trong đó, hạng mục "Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất" luôn được xem là một trong những giải thưởng quan trọng. Chiến thắng của Dragon Golf Links hoàn toàn thuyết phục khi đối chiếu với các tiêu chí khắt khe của giải thưởng. Sân golf không chỉ là một công trình độc đáo về mặt kiến trúc khi được xây dựng trên biển, mà còn tiên phong trong việc kiến tạo một điểm đến bền vững, hài hòa với hệ sinh thái tự nhiên.

Đây chính là minh chứng cho hướng đi đúng đắn, đáp ứng xu thế phát triển của du lịch gôn hiện đại: một sản phẩm mũi nhọn, có sức hấp dẫn lớn trong việc thu hút dòng khách quốc tế cao cấp đến Việt Nam.

Dragon Golf Links – Tầm nhìn kiến tạo điểm đến bền vững

Thành công của Dragon Golf Links không chỉ đến từ chất lượng dịch vụ mà còn gắn liền với tầm nhìn và quy mô của toàn thể dự án. Trải rộng trên diện tích 133 ha và được xây dựng hoàn toàn trên biển, sân golf 27 hố là một kiệt tác được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman Golf Course Design, mang đậm dấu ấn sân links-course cổ điển đầy thách thức với những đường fairway hẹp và hệ thống bẫy cát sâu, dựng đứng.

Dragon Golf Links
Sân gôn Dragon Golf Links.

Chia sẻ niềm vui tại Lễ trao giải, Ông Phạm Minh Hiếu – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư và Du lịch Vạn Hương cho biết: “Chúng tôi vô cùng tự hào và xúc động khi những nỗ lực của đội ngũ Dragon Golf Links và tâm huyết của Chủ đầu tư Vạn Hương được ghi nhận tại giải thưởng danh giá nhất của ngành du lịch. Giải thưởng này không chỉ là vinh dự, mà còn là sự khẳng định cho con đường chúng tôi đã chọn: kiến tạo một điểm đến golf độc đáo, đẳng cấp, mang lại trải nghiệm vượt trội cho du khách. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, và hiện thực hóa mục tiêu đưa Dragon Golf Links trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ golf Châu Á.”

Dragon Golf Links

Hơn cả một sân golf, Dragon Golf Links là mảnh ghép hoàn hảo trong siêu quần thể Du lịch Quốc tế Đồi Rồng – một điểm đến “all-in-one” đẳng cấp. Sự kết hợp giữa sân golf, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế Dream Dragon Resort, hệ thống công viên chủ đề, bãi biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á và rừng ngập mặn… tạo thành một thỏi nam châm đầy sức hút, kiến tạo một điểm đến bền vững bốn mùa.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là sự khởi đầu đầy hứa hẹn, là động lực để Dragon Golf Links tiếp tục hoàn thiện, phát triển, không chỉ góp phần nâng tầm du lịch Hải Phòng mà còn chung tay đưa du lịch gôn Việt Nam vươn mình mạnh mẽ ra thế giới.

Dragon Golf Links Sân golf

