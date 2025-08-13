Xây dựng Sơn Tây thành trung tâm kinh tế - văn hóa - du lịch phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng bộ phường Sơn Tây long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có 236 đại biểu chính thức đại diện cho 5.131 đảng viên của 92 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ phường.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Đồng chí Ngô Đình Ngũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu Đại hội.

Phường Sơn Tây được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Ngô Quyền, Phú Thịnh, Viên Sơn, xã Đường Lâm và một phần diện tích, dân số của phường Trung Hưng, phường Sơn Lộc, xã Thanh Mỹ (thuộc thị xã Sơn Tây cũ); diện tích 23,08 km², dân số 75.366 người.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Sơn Tây đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, từ xây dựng Đảng, phát huy hiệu quả hệ thống chính trị, đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, đến thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động quy mô rộng khắp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngô Đình Ngũ cho biết, kinh tế duy trì đà tăng trưởng, ngân sách thu - chi đảm bảo đúng quy định, liên tục đạt và vượt dự toán thành phố giao. Công nghiệp - xây dựng phát triển ổn định, tạo việc làm cho hơn một vạn lao động. Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ với hàng trăm công trình, trong đó nhiều dự án khung quan trọng đã và đang triển khai, tạo diện mạo mới cho đô thị. Tỷ lệ hộ gia đình, thôn tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa ở mức cao; giáo dục giữ vững chất lượng với nhiều giải thưởng quốc gia, thành phố; y tế, an sinh xã hội được bảo đảm; 100% hộ dân được dùng nước sạch, rác thải được thu gom xử lý triệt để; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được thông qua, bao gồm: củng cố Đảng bộ trong sạch vững mạnh; hoàn thiện quy hoạch phát triển gắn với đặc thù đô thị di sản - văn hóa - du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, thân thiện môi trường; và nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội, phát huy truyền thống văn hóa xứ Đoài.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm vào dự thảo văn kiện trình tại đại hội; tổng hợp các ý kiến có tầm nhìn, có tính thực tiễn đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Sơn Tây, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Ngô Đình Ngũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sơn Tây, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Sơn Tây đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị phường tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đại hội cũng nhất trí thông qua Nghị quyết về các nhóm chỉ tiêu, phương hướng, 6 nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá, những giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, bám sát những định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm tới, đặc biệt là giai đoạn 2025-2030 để tập trung hoàn thiện quy hoạch chung và quy hoạch phát kinh tế - xã hội của phường; tiếp tục phát huy vai trò trung tâm động lực phía Tây Bắc Thủ đô, xác lập rõ vị thế là đô thị di sản-văn hóa-du lịch đặc thù; phải coi trọng phát triển kinh tế dịch vụ-du lịch chất lượng cao trên nền tảng di sản văn hóa phong phú, độc đáo.