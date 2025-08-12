Đảng bộ phường Long Biên xác định trục sông Hồng là động lực phát triển mới

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, chiều 11/8, Đảng bộ phường Long Biên đã tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ vừa qua tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, quận Long Biên (cũ), cấp ủy, chính quyền và nhân dân các phường trước khi hợp nhất, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo đã nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, khá toàn diện.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Phạm Linh

Phường Long Biên được thành lập theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở phần lớn diện tích tự nhiên, dân số của các phường Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối; một phần diện tích đất tự nhiên và dân số phường Phúc Đồng, Gia Thuỵ, Bồ Đề (quận Long Biên), xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm); có diện tích 19,15 km2, gồm 37 tổ dân phố, dân số 65.885 người.

Đảng bộ phường Long Biên được thành lập theo Quyết định số 8701-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Thành ủy Hà Nội, gồm 70 tổ chức đảng (33 tổ chức cơ sở đảng và 37 chi bộ Tổ dân phố) với 2.716 đảng viên.

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, mục tiêu đến năm 2030 của phường Long Biên tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội, phát triển đô thị theo hướng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”, trọng tâm là vùng bãi sông Hồng hình thành không gian sinh thái, văn hóa, sáng tạo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Linh

Phấn đấu xây dựng phường Long Biên đạt chuẩn “Đô thị văn minh” vào năm 2030 gắn với chú trọng đầu tư, phát triển văn hóa xã hội toàn diện, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân...

Tầm nhìn đến năm 2045, Đảng bộ phường phấn đấu xây dựng phường Long Biên hiện đại, phát triển chuỗi đô thị bên sông Hồng, xác định trục sông Hồng là động lực phát triển mới; người dân có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế văn hóa xã hội phát triển toàn diện, hài hòa.

Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11%/năm trở lên. Phường phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán thành phố từ 3% trở lên. Chi đầu tư phát triển chiếm hơn 60% tổng chi ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Linh

Về quy hoạch, đô thị, môi trường, phường Long Biên xác định mục tiêu đến năm 2030 có tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được phân loại tại nguồn, thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%, trong đó xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 10%. 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được kiểm soát.

Về văn hóa - xã hội, phường đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt 85% trở lên. Tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 93% trở lên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, phường có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt trên 50%; bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 48%; bảo hiểm tự nguyện đạt 3,2% trở lên.

Trong giai đoạn 2025-2030, phường đặt chỉ tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt tỷ lệ trên 80% tổng số hồ sơ thủ tục hành chính.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Biên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội. Ảnh: Phạm Linh

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Thành uỷ Hà Nội về việc chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ phường Long Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên, nhiệm kỳ 2025-2030. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Đ/c Hoàng Hải là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Biên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn công tác số 6 của Thành ủy đánh giá, Báo cáo chính trị Đại hội đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, sáng tạo, xác định những mục tiêu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, bám sát định hướng, yêu cầu của Trung ương và Thành phố trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.