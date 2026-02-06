Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa UBCKNN và IFC, với sự hỗ trợ của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch UBCKNNN; ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; bà Sibylle Bachmann - Trưởng đại diện Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tại Việt Nam; bà Leyal Savas - Chuyên gia cao cấp về Quản trị công ty, Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC; bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch viện Thành viên HĐQT VIOD; đại diện lãnh đạo các đơn vị của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước, các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng và các cơ quan báo chí.

CG Code 2026 được xây dựng với cách tiếp cận quản trị công ty dựa trên nguyên tắc, hướng tới nâng cao vai trò định hướng và giám sát của Hội đồng Quản trị, tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản trị rủi ro, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tạo dựng giá trị bền vững trong dài hạn.

Cơ sở xây dựng CG Code 2026 được tham chiếu trực tiếp Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty của G20/OECD ban hành năm 2023, đồng thời tiếp thu có chọn lọc thông lệ tốt của các thị trường phát triển và các quốc gia trong khu vực ASEAN. Trong quá trình xây dựng, Bộ Nguyên tắc được rà soát, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn của thị trường Việt Nam. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm Bộ Nguyên tắc không trùng lặp với quy định pháp luật, mà đóng vai trò là chuẩn mực khuyến nghị, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng thực hành quản trị vượt trên mức tuân thủ tối thiểu.

Phó chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương phát biểu khai mạc buổi Lễ.

Phát biểu khai mạc Lễ ra mắt Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương cho biết song song với sự phát triển về quy mô và độ sâu của thị trường chứng khoán, yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị công ty tại các công ty đại chúng, đặc biệt là các công ty niêm yết, ngày càng trở nên cấp thiết.

Theo Phó Chủ tịch, quản trị công ty tốt không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình, mà còn là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, giảm chi phí vốn và hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế xem xét nâng hạng, việc khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng thực hành quản trị công ty tại doanh nghiệp là một trong những điều kiện nền tảng, góp phần nâng cao chất lượng và sức hút của thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

“UBCKNN kỳ vọng việc giới thiệu Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 sẽ góp phần nâng cao chất lượng thực hành quản trị công ty, cải thiện kết quả đánh giá theo Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS), qua đó nâng cao uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ Quản trị công ty ASEAN, nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực và quốc tế.” Phó Chủ tịch chia sẻ.

Bà Sibylle Bachmann - Trưởng đại diện Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam đánh giá Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026.

Cùng chia sẻ tại Lễ ra mắt, Trưởng đại diện Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam - Bà Sibylle Bachmann đánh giá việc ra mắt Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 là sự kiện ý nghĩa góp phần trong quá trình phát triển thị trường vốn Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo đại diện SECO, việc cập nhật Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty là cần thiết khi Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và hội nhập sâu rộng trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu có nhiều thay đổi, các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực liên tục được nâng cao. Bộ Nguyên tắc mới được xây dựng theo hướng tiệm cận các thông lệ quốc tế tốt nhất, tăng cường tích hợp các yếu tố bền vững và ESG, đồng thời áp dụng phương pháp “Tuân thủ hoặc Giải thích” được quốc tế công nhận rộng rãi.

Bà Sibylle Bachmann nhấn mạnh, quản trị công ty hiệu quả giúp doanh nghiệp thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, cải thiện chất lượng ra quyết định, qua đó củng cố niềm tin của cổ đông và thị trường. Ở cấp độ quốc gia, quản trị công ty tốt sẽ góp phần phát triển thị trường vốn sâu rộng, nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp và hiệu quả phân bổ vốn.

Đại diện SECO khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và IFC trong việc thúc đẩy thực hành quản trị công ty và hy vọng Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty 2026 của Việt Nam sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư và giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Ông Vũ Chí Dũng - Trưởng ban Pháp chế Đối ngoại trình bày nội dung của Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026

Tiếp đó, ông Vũ Chí Dũng - Trưởng ban Pháp chế Đối ngoại UBCKNN đã trình bày nội dung chính của Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026. Trên cơ sở nội dung giới thiệu của đại diện UBCKNN, các đại biểu cũng đã có phiên thảo luận, chia sẻ về văn hóa quản trị công ty và việc áp dụng Bộ nguyên tắc trong thực tế tại Việt Nam với chủ đề “Áp dụng Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 và nỗ lực vươn tầm khu vực”.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên thảo luận.