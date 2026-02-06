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Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026

Thế Kiên

Thế Kiên

14:46 | 06/02/2026
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Mới đây, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Lễ Công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam (Vietnam Corporate Governance Code - VN CG Code).
UBCKNN đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán UBCKNN phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 tại miền Trung UBCKNN hợp tác Hội Kiểm toán viên hành nghề nâng cao minh bạch thị trường
Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026
Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa UBCKNN và IFC, với sự hỗ trợ của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch UBCKNNN; ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; bà Sibylle Bachmann - Trưởng đại diện Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tại Việt Nam; bà Leyal Savas - Chuyên gia cao cấp về Quản trị công ty, Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC; bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch viện Thành viên HĐQT VIOD; đại diện lãnh đạo các đơn vị của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước, các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng và các cơ quan báo chí.

CG Code 2026 được xây dựng với cách tiếp cận quản trị công ty dựa trên nguyên tắc, hướng tới nâng cao vai trò định hướng và giám sát của Hội đồng Quản trị, tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản trị rủi ro, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tạo dựng giá trị bền vững trong dài hạn.

Cơ sở xây dựng CG Code 2026 được tham chiếu trực tiếp Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty của G20/OECD ban hành năm 2023, đồng thời tiếp thu có chọn lọc thông lệ tốt của các thị trường phát triển và các quốc gia trong khu vực ASEAN. Trong quá trình xây dựng, Bộ Nguyên tắc được rà soát, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn của thị trường Việt Nam. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm Bộ Nguyên tắc không trùng lặp với quy định pháp luật, mà đóng vai trò là chuẩn mực khuyến nghị, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng thực hành quản trị vượt trên mức tuân thủ tối thiểu.

ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch UBCKNNN

Phó chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương phát biểu khai mạc buổi Lễ.

Phát biểu khai mạc Lễ ra mắt Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương cho biết song song với sự phát triển về quy mô và độ sâu của thị trường chứng khoán, yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị công ty tại các công ty đại chúng, đặc biệt là các công ty niêm yết, ngày càng trở nên cấp thiết.

Theo Phó Chủ tịch, quản trị công ty tốt không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình, mà còn là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, giảm chi phí vốn và hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế xem xét nâng hạng, việc khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng thực hành quản trị công ty tại doanh nghiệp là một trong những điều kiện nền tảng, góp phần nâng cao chất lượng và sức hút của thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

“UBCKNN kỳ vọng việc giới thiệu Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 sẽ góp phần nâng cao chất lượng thực hành quản trị công ty, cải thiện kết quả đánh giá theo Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS), qua đó nâng cao uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ Quản trị công ty ASEAN, nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực và quốc tế.” Phó Chủ tịch chia sẻ.

Bà Sibylle Bachmann - Trưởng đại diện Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam đánh giá Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026
Bà Sibylle Bachmann - Trưởng đại diện Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam đánh giá Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026.

Cùng chia sẻ tại Lễ ra mắt, Trưởng đại diện Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam - Bà Sibylle Bachmann đánh giá việc ra mắt Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 là sự kiện ý nghĩa góp phần trong quá trình phát triển thị trường vốn Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo đại diện SECO, việc cập nhật Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty là cần thiết khi Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và hội nhập sâu rộng trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu có nhiều thay đổi, các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực liên tục được nâng cao. Bộ Nguyên tắc mới được xây dựng theo hướng tiệm cận các thông lệ quốc tế tốt nhất, tăng cường tích hợp các yếu tố bền vững và ESG, đồng thời áp dụng phương pháp “Tuân thủ hoặc Giải thích” được quốc tế công nhận rộng rãi.

Bà Sibylle Bachmann nhấn mạnh, quản trị công ty hiệu quả giúp doanh nghiệp thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, cải thiện chất lượng ra quyết định, qua đó củng cố niềm tin của cổ đông và thị trường. Ở cấp độ quốc gia, quản trị công ty tốt sẽ góp phần phát triển thị trường vốn sâu rộng, nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp và hiệu quả phân bổ vốn.

Đại diện SECO khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và IFC trong việc thúc đẩy thực hành quản trị công ty và hy vọng Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty 2026 của Việt Nam sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư và giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Ông Vũ Chí Dũng - Trưởng ban Pháp chế Đối ngoại trình bày nội dung của Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026
Ông Vũ Chí Dũng - Trưởng ban Pháp chế Đối ngoại trình bày nội dung của Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026

Tiếp đó, ông Vũ Chí Dũng - Trưởng ban Pháp chế Đối ngoại UBCKNN đã trình bày nội dung chính của Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026. Trên cơ sở nội dung giới thiệu của đại diện UBCKNN, các đại biểu cũng đã có phiên thảo luận, chia sẻ về văn hóa quản trị công ty và việc áp dụng Bộ nguyên tắc trong thực tế tại Việt Nam với chủ đề “Áp dụng Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 và nỗ lực vươn tầm khu vực”.

Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026
Các diễn giả chia sẻ tại phiên thảo luận.
Cấu trúc CG Code 2026 gồm 9 Nguyên tắc, bao quát đầy đủ các lĩnh vực trọng yếu của quản trị công ty hiện đại. CG Code 2026 đặt Hội đồng Quản trị ở vị trí trung tâm của hệ thống quản trị công ty. Các khuyến nghị tập trung làm rõ trách nhiệm của Hội đồng Quản trị trong việc: Định hướng chiến lược và giám sát việc thực hiện chiến lược; Giám sát Ban điều hành trên cơ sở phân định rõ ràng chức năng quản lý và chức năng giám sát; Bảo đảm cơ cấu Hội đồng Quản trị có tính độc lập, đa dạng về kỹ năng, kinh nghiệm và giới, phù hợp với chiến lược và mức độ phức tạp của doanh nghiệp; Thiết lập và giám sát hiệu quả các ủy ban chuyên trách, đặc biệt là Ủy ban Kiểm toán.

CG Code 2026 cũng tăng cường các khuyến nghị liên quan đến môi trường kiểm soát và quản trị rủi ro, coi đây là một cấu phần không thể tách rời của quản trị công ty. Bộ Nguyên tắc nhấn mạnh trách nhiệm của Hội đồng Quản trị trong việc thiết lập, giám sát khung quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, nhằm bảo đảm khả năng nhận diện, đánh giá và ứng phó kịp thời với các rủi ro tài chính và phi tài chính.

Bộ Nguyên tắc dành trọng tâm cho công bố thông tin và minh bạch, không chỉ ở góc độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật, mà theo hướng nâng cao chất lượng và tính hữu ích của thông tin đối với nhà đầu tư. CG Code 2026 khuyến nghị doanh nghiệp tăng cường công bố thông tin về cấu trúc quản trị, chính sách quản trị, rủi ro trọng yếu và các yếu tố có ảnh hưởng dài hạn tới giá trị doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn cho các yêu cầu công bố thông tin mới, bao gồm cả các nội dung liên quan đến phát triển bền vững.

Đồng thời, CG Code 2026 tiếp tục củng cố các nguyên tắc về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số. Bộ Nguyên tắc nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm đối xử công bằng giữa các nhóm cổ đông, tăng cường minh bạch trong các giao dịch với bên liên quan và các giao dịch có khả năng phát sinh xung đột lợi ích.

Một nội dung được tăng cường đáng kể trong CG Code 2026 là lồng ghép các yếu tố phát triển bền vững và ESG vào khuôn khổ quản trị công ty. Bộ Nguyên tắc khuyến nghị Hội đồng Quản trị cần xem xét các rủi ro và cơ hội liên quan đến môi trường, xã hội, đặc biệt là rủi ro biến đổi khí hậu, trong quá trình xây dựng chiến lược và giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Đây là điểm tiệm cận quan trọng với các thông lệ quốc tế và các chuẩn mực công bố thông tin bền vững đang được triển khai trên thế giới.

Về phương thức áp dụng, Bộ Nguyên tắc được triển khai theo phương thức “Tuân thủ hoặc Giải thích”, trước tiên áp dụng đối với công ty niêm yết, và sau đó đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam. Việc áp dụng phương thức “Tuân thủ hoặc Giải thích” là thông lệ được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu và tại các quốc gia ASEAN. Cách tiếp cận này cho phép doanh nghiệp linh hoạt trong việc áp dụng các khuyến nghị của Bộ Nguyên tắc, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp giải trình minh bạch và có trách nhiệm trong trường hợp chưa áp dụng, qua đó khuyến khích cải thiện thực hành quản trị theo lộ trình phù hợp.
Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Phó chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương Ông Vũ Chí Dũng - Trưởng ban Pháp chế Đối ngoại UBCKNNN

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
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AUD 17802 18076 18652
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CHF 31688 32068 32716
CNY 0 3849 3942
EUR 29519 29740 30824
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HKD 0 3219 3422
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KRW 0 16 18
NZD 0 15035 15626
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Cập nhật: 31/07/2026 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
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Cập nhật: 31/07/2026 05:45

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