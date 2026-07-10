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Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBCKNN và các cơ sở giáo dục Đại học

Hải Thủy

Hải Thủy

12:21 | 10/07/2026
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Ngày 08/7/2026, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBCKNN với Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Tài chính. Sự kiện đánh dấu bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán với các cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức về chứng khoán, thị trường vốn.
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Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương
Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương cho biết năm 2026 là dấu mốc kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Trong chuỗi hoạt động hướng tới cột mốc quan trọng này, UBCKNN xác định việc tăng cường kết nối với các trường đại học, học viện; đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức về tài chính, chứng khoán là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, tính minh bạch, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, phát triển tài chính xanh và hội nhập quốc tế, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, UBCKNN đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nhà đầu tư, đào tạo thị trường nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của các chủ thể tham gia thị trường. Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực được xác định là yếu tố mang tính nền tảng.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ sở giáo dục Đại học
Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ sở giáo dục Đại học.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều, Phó Giám đốc Học viện Tài chính cũng chia sẻ Học viện luôn xác định đào tạo gắn với thực tiễn, nghiên cứu khoa học gắn với yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu phát triển của nền kinh tế là định hướng trọng tâm. Với thế mạnh trong đào tạo và nghiên cứu về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, phân tích dữ liệu và các lĩnh vực liên quan, Học viện đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính nói chung và lĩnh vực chứng khoán, thị trường vốn nói riêng. Biên bản ghi nhớ hợp tác với UBCKNN sẽ tạo điều kiện để hai bên phát huy thế mạnh, tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn quản lý, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo Biên bản ghi nhớ được ký kết, UBCKNN và các cơ sở giáo dục đại học sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, giảng dạy và chia sẻ thực tiễn; Xây dựng môi trường thực hành, mô phỏng giao dịch; Phối hợp trong thực tập, hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ là sự kiện quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa UBCKNN với các cơ sở giáo dục đại học, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ sở giáo dục Đại học
Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ sở giáo dục Đại học.

Về phía Trường Đại học Ngoại thương, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường chia sẻ lễ ký kết Biên bản ghi nhớ có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là cột mốc chính thức hóa và mở rộng mối quan hệ hợp tác đã được xây dựng trên nền tảng tin cậy trong nhiều năm giữa hai bên. Thời gian qua, UBCKNN luôn đồng hành cùng Nhà trường, đặc biệt thông qua các hoạt động phối hợp với Khoa Tài chính - Ngân hàng và các sân chơi học thuật, nghề nghiệp dành cho sinh viên như cuộc thi I-Invest! và Vietnam ESG Challenge được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các đơn vị đồng hành như SSI, FiinGroup và Pinetree cũng là những đối tác tích cực phối hợp với Nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ sinh viên. Những nền tảng hợp tác này sẽ là cơ sở quan trọng để Biên bản ghi nhớ được triển khai hiệu quả, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người học, giảng viên, Nhà trường cũng như thị trường chứng khoán.

Từ năm 2025, Trường Đại học Ngoại thương đã triển khai mô hình CDIM - mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp toàn diện cho người học. Việc hợp tác với UBCKNN sẽ góp phần cụ thể hóa mô hình này trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận thường xuyên với thực tiễn thị trường, khung pháp lý, chuẩn mực nghề nghiệp và các yêu cầu mới về năng lực trong bối cảnh hội nhập.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ sở giáo dục Đại học
Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ sở giáo dục Đại học

"Biên bản ghi nhớ không phải là điểm kết thúc của quá trình chuẩn bị, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác mới, thực chất hơn, hiệu quả hơn và hướng mạnh vào kết quả." Phó Chủ tịch UBCKNN khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Dương, sinh viên ngày nay không chỉ cần được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn cần được tiếp cận thực tiễn quản lý, hoạt động của doanh nghiệp, các thành viên thị trường và cơ quan quản lý nhà nước. Điều này sẽ giúp người học hình thành tư duy nghề nghiệp đúng đắn, nâng cao năng lực phân tích, hiểu rõ cơ hội cũng như rủi ro của thị trường, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN Phó chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương Trường Đại học Ngoại thương Học viện Tài chính Lễ ký kết ủy ban chứng khoán nhà nước

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Kim TT/AVPL 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,130 ▲90K 14,830 ▲90K
Trang sức 99.99 14,140 ▲90K 14,840 ▲90K
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 ▲1323K 14,992 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 ▲1323K 14,993 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 ▲7K 1,494 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 ▲7K 1,495 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▲7K 1,474 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 ▲693K 145,941 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 ▲525K 110,711 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 ▲476K 100,392 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 ▲427K 90,073 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 ▲408K 86,093 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 ▲46669K 61,622 ▲55489K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
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AUD 17730 18003 18578
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CHF 32010 32392 33041
CNY 0 3836 3928
EUR 29436 29657 30733
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KRW 0 16 18
NZD 0 14857 15439
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Cập nhật: 10/07/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
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