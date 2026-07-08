Nghị quyết 57 sau 18 tháng đưa doanh nghiệp số vào vai trung tâm đổi mới

Chiều 1/7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Chương trình kết nối trực tuyến tới 3.662 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, với hơn 568.000 đại biểu tham dự. Sau 18 tháng, thông điệp rõ nhất dành cho cộng đồng doanh nghiệp số là vị trí trung tâm trong việc tạo ra sản phẩm, công nghệ và mô hình kinh doanh mới cho đất nước.

Báo cáo do đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trình bày cho thấy Nghị quyết 57 đã xác lập một mô hình phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng, thay dần cách phát triển dựa vào vốn, tài nguyên và lao động chi phí thấp. Với doanh nghiệp công nghệ, sự chuyển hướng tư duy mở ra dư địa để đầu tư dài hạn cho nghiên cứu và thương mại hóa.

Thể chế mở đường cho khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW tại Hội trường Diên Hồng

Quán triệt tinh thần thể chế phải đi trước, các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng, trình ban hành hơn 400 văn bản trong 18 tháng, gồm 13 văn bản của Ban Bí thư, 30 luật, hơn 70 nghị định, 30 nghị quyết, 72 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hơn 80 thông tư. Khối lượng văn bản lớn tạo hành lang pháp lý thông thoáng và tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cố hữu cho hoạt động sáng tạo.

Nhiều chủ trương gắn trực tiếp với doanh nghiệp đã đi vào quy định cụ thể. Đó là cơ chế đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp sáng tạo, cơ chế đặt hàng, khoán chi và chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, ưu đãi thuế và khơi thông nguồn vốn xã hội hóa, chính sách thu hút chuyên gia, nhân tài, cùng các quy định xác lập quyền sở hữu, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Với một công ty khởi nghiệp công nghệ, các cơ chế vừa nêu rút ngắn quãng đường từ ý tưởng tới sản phẩm ra thị trường và giảm rủi ro tài chính khi theo đuổi những hướng đi chưa có tiền lệ.

Doanh nghiệp giữ vai trung tâm trong mô hình hợp tác ba nhà

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Ninh công bố Công văn số 3428-CV/VPTW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với 6 định hướng lớn cho giai đoạn tới. Một định hướng trọng tâm khẳng định doanh nghiệp là trung tâm phát triển sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, chủ động đầu tư cho nghiên cứu phát triển, tham gia giải quyết các vấn đề lớn của quốc gia và từng bước làm chủ công nghệ chiến lược. Định hướng còn yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong mô hình hợp tác ba nhà giữa Nhà nước, viện trường và doanh nghiệp để hợp tác đi vào thực chất.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã định hình nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ 10 nhóm công nghệ chiến lược, 30 nhóm sản phẩm và 20 vấn đề lớn của quốc gia. Hệ sinh thái doanh nghiệp cũng lớn dần theo thời gian. Lũy kế đến hết tháng 5/2026, cả nước có 963 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ và 37 trung tâm đổi mới sáng tạo tại 26 trên 34 tỉnh, thành phố. Đó là hạ tầng mềm để doanh nghiệp kết nối nguồn lực, chuyển giao công nghệ và mở rộng chuỗi giá trị dựa trên tri thức và dữ liệu.

Cách tiếp cận dựa trên dữ liệu cũng thay đổi phương thức điều hành. Ban Chỉ đạo theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 57 trên môi trường số qua hệ thống theodoinq.dcs.vn, đồng thời vận hành kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và sáng kiến tại pakn.dcs.vn. Đến ngày 29/6/2026, các cơ quan đã xử lý 1.009 trên 1.071 nội dung, đạt 94,2%, tập trung vào thể chế, hạ tầng số, quản trị dữ liệu và phổ cập kỹ năng số. Kênh tương tác trực tuyến giúp doanh nghiệp và chuyên gia góp tiếng nói trực tiếp vào quá trình hoàn thiện chính sách.

Hạ tầng số, dữ liệu số và mạng 5G đang tạo nền tảng cho kinh tế số phát triển theo mục tiêu Nghị quyết 57-NQ/TW.

Nhân lực số và không gian tăng trưởng mới của kinh tế số

Công tác chuyển đổi số chuyển biến rõ nét và phục vụ trực tiếp người dân, doanh nghiệp. Khoảng 91,9% dân số nằm trong vùng phủ sóng 5G, hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử đã kích hoạt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt 93,54%. Ứng dụng VNeID có 67 triệu tài khoản và tích hợp 50 tiện ích, còn Cổng Dịch vụ công Quốc gia tích hợp 4.700 thủ tục, tiếp nhận 11,5 triệu hồ sơ trực tuyến trong năm 2025 và góp phần tiết kiệm hơn 4.000 tỷ đồng chi phí xã hội. Nền tảng số dùng chung giảm chi phí tuân thủ và mở thị trường mới cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số.

Nhân lực số trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nghị quyết 57 thúc đẩy phong trào học tập số, phổ cập kỹ năng số trong cán bộ, công chức và người dân, đồng thời mở cơ chế thu hút chuyên gia, nhân tài và thiết lập các vị trí Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng cho những nhiệm vụ công nghệ lớn. Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia dữ liệu và nhân sự vận hành nền tảng số chính là nguồn lực để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào kinh tế số, kinh tế dữ liệu và công nghiệp công nghệ cao. Tầm nhìn dài hạn đặt mục tiêu quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP và đưa Việt Nam vào nhóm 30 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Báo cáo thẳng thắn nhìn nhận điểm nghẽn lớn nhất nằm ở khâu tổ chức thực hiện chứ không phải ở công nghệ. Dữ liệu chưa đạt yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, tỷ lệ giải ngân chung mới đạt 23,35%, nhiều nhiệm vụ báo cáo hoàn thành nhưng chưa có sản phẩm vận hành và tác động kiểm chứng được. Trong tổng số 1.469 nhiệm vụ có thời hạn, các cơ quan đã hoàn thành 1.245 nhiệm vụ, tương đương 84,8%.

Yêu cầu cho giai đoạn tới là tăng tốc và thực chất, chuyển mạnh từ ban hành văn bản và triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm dùng được cùng kết quả đo lường được. Các bộ, ngành, địa phương xác định lộ trình 100 ngày để xử lý ngay những điểm nghẽn về chuyển đổi số, khắc phục tình trạng hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa tạo ra sản phẩm, có nguồn lực nhưng giải ngân chậm, có dữ liệu nhưng chưa kết nối và khai thác hiệu quả. Thước đo cuối cùng là hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, năng suất lao động và đóng góp cho tăng trưởng.

Với cộng đồng doanh nghiệp số, những định hướng từ hội nghị vừa là cơ hội vừa là trách nhiệm. Cơ hội đến từ hành lang pháp lý rộng hơn, hạ tầng số phủ khắp và thị trường dịch vụ công đang số hóa nhanh. Trách nhiệm nằm ở việc biến cơ chế thành sản phẩm cụ thể, tạo doanh thu, việc làm và giá trị công nghệ mang thương hiệu Việt. Khi doanh nghiệp thật sự đứng ở vị trí trung tâm, Nghị quyết 57 sẽ đi vào chiều sâu và trở thành động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế số.