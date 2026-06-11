Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của lãnh đạo tỉnh cùng sự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan. Nội dung trọng tâm tập trung rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong những tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; các cơ sở dữ liệu chuyên ngành từng bước được xây dựng, hoàn thiện; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, việc triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được tỉnh Phú Thọ xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Các chương trình ứng dụng công nghệ số trong cải cách hành chính, quản trị công, giáo dục, y tế và sản xuất kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Một số vấn đề được nêu ra như tiến độ xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu ở một số lĩnh vực còn chậm; việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chưa thực sự đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số còn hạn chế; một số địa phương còn gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn lực triển khai các nhiệm vụ mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, cần tập trung hoàn thiện hạ tầng số, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu hiệu quả giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây và các nền tảng số phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như phát triển kinh tế số. Việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và nâng cao năng lực số cho người dân cũng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Mọi hoạt động triển khai phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, giảm chi phí xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Phú Thọ đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.