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Hạ tầng số Việt Nam trước cơn khủng hoảng nhiệt: AI giải bài toán làm mát

Đình Tưởng

Đình Tưởng

18:15 | 28/05/2026
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Nắng nóng cực đoan và bùng nổ AI đang đẩy hạ tầng số vào áp lực nhiệt chưa từng có, buộc các trung tâm dữ liệu tăng tốc ứng dụng AI làm mát.
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Những ngày cuối tháng 5/2026, nhiệt độ bề mặt bê tông sân đỗ máy bay tại sân bay Nội Bài chạm mức kỷ lục 71 độ C. Nhiệt độ không khí tại trạm Hà Đông ngày 26/5 lên tới 41,1 độ C. Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận số ca cấp cứu liên quan đến nắng nóng tăng 20 đến 30%, nhiều trường hợp suy thận cấp sau nhiều giờ làm việc ngoài trời. Không chỉ do thời tiết cực đoan, Hà Nội còn chịu tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, khiến nhiệt độ quan trắc tại đây cao hơn khu vực lân cận từ 1 đến 2 độ C do mật độ bê tông hóa cao.

Bức tranh đó không chỉ đặt ra vấn đề sức khỏe cộng đồng mà còn tạo áp lực trực tiếp lên hạ tầng số. Sự bùng nổ AI toàn cầu đang tạo ra một nghịch lý lớn chính công nghệ được kỳ vọng giải quyết nhiều vấn đề xã hội lại đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nhiệt quy mô lớn trong hạ tầng vật lý của nó. Và tại Đông Nam Á, nơi nhiệt độ môi trường xung quanh vốn đã cao, áp lực đó đang trở nên đặc biệt cấp bách.

Hệ thống máy chủ tại các trung tâm dữ liệu phải hoạt động liên tục 24/7, tạo áp lực lớn lên hạ tầng làm mát trong các đợt nắng nóng cực đoan.
Hệ thống máy chủ tại các trung tâm dữ liệu phải hoạt động liên tục 24/7, tạo áp lực lớn lên hạ tầng làm mát trong các đợt nắng nóng cực đoan.

Đông Nam Á và bài toán nhiệt của trung tâm dữ liệu

Dữ liệu bản đồ nhiệt năm 2025 (nguồn: Rest of World) vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại. Theo dữ liệu bản đồ nhiệt năm 2025 của Rest of World, gần 7.000 cơ sở đang hoạt động ngoài ngưỡng nhiệt độ làm mát lý tưởng. Đặc biệt, tại 21 quốc gia chủ yếu thuộc Đông Nam Á, Trung Đông và một phần châu Phi, 100% trung tâm dữ liệu đang phải đối mặt với nhiệt độ cực đoan.

Sự bùng nổ của AI năm 2025 đã đẩy hạ tầng kỹ thuật số toàn cầu vào một cuộc khủng hoảng nhiệt chưa từng có. Các GPU thế hệ mới hỗ trợ mô hình ngôn ngữ lớn sinh ra lượng nhiệt khổng lồ, vượt xa năng lực của hệ thống làm mát bằng không khí truyền thống. Tại các cụm hạ tầng mật độ cao, nhiệt độ môi trường xung quanh bị đẩy lên do mật độ máy chủ dày đặc, tạo ra hiện tượng "đảo nhiệt" cục bộ trong chính khuôn viên data center.

Tại Việt Nam, hệ quả đã hiện ra từ chu kỳ nắng nóng gần đây. Ngay từ các đợt cao điểm nắng nóng năm 2024 và đầu năm 2025, một số khu vực miền Bắc ghi nhận tình trạng quá tải cục bộ do các cụm máy chủ của các doanh nghiệp như FPT Smart Cloud và VNG Cloud liên tục mở rộng quy mô vận hành.

Các trung tâm dữ liệu vận hành liên tục 24/7 khiến đường cong phụ tải duy trì ở mức cao, làm giảm khả năng điều tiết linh hoạt của hệ thống điện. Khối lượng công việc AI dự kiến tăng từ 15% lên 40% tổng tải trọng trung tâm dữ liệu vào năm 2030 (Nguồn: Data Center World, 2026).

Chú thích: Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến nhiệt độ tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM cao hơn khu vực lân cận do mật độ bê tông hóa dày đặc.
Chú thích: Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến nhiệt độ tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM cao hơn khu vực lân cận do mật độ bê tông hóa dày đặc.

Không khí thua, chất lỏng thắng: Cuộc chuyển đổi làm mát toàn cầu

Hà Nội lập kỷ lục tiêu thụ điện và 5 sai lầm dùng điều hòa vừa tốn điện vừa hại sức khỏe
Hà Nội lập kỷ lục tiêu thụ điện và 5 sai lầm dùng điều hòa vừa tốn điện vừa hại sức khỏe

Ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu đang trải qua cuộc chuyển đổi kiến trúc lớn nhất trong 20 năm. Quy mô triển khai công nghệ làm mát bằng chất lỏng đã tiệm cận vào năm 2025, và đến cuối năm 2026 dự kiến sẽ gấp đôi (Nguồn: TechRepublic, tháng 4/2026). Mật độ giá đỡ GPU đã vượt ngưỡng chịu đựng của làm mát bằng không khí, buộc các nhà phát triển trung tâm dữ liệu phải lựa chọn giữa làm mát chất lỏng trực tiếp (DLC), ngâm nhúng hoặc hệ thống bay hơi ngay từ giai đoạn thiết kế tòa nhà.

Hầu hết các dự án hyperscale mới công bố trong năm 2025 và 2026 đều quy định hạ tầng sẵn sàng cho DLC là yêu cầu tối thiểu. Microsoft đã triển khai hệ thống làm mát chất lỏng "Sidekick" với tấm lạnh tiếp xúc trực tiếp chip cho bộ tăng tốc AI Azure Maia.

Tại Data Center World tháng 4/2026, Delta ra mắt hệ thống phân phối tản nhiệt chất lỏng 3MW với công suất làm mát 3.000 kW và lưu lượng tới 3.000 lít mỗi phút, chuyên biệt cho tải trọng AI và HPC. Các chuyên gia cho rằng việc xây dựng trung tâm dữ liệu theo chuẩn DLC ngay từ đầu có chi phí tối ưu hơn so với cải tạo sau vận hành, và chi phí đó sẽ phân bổ trên toàn bộ vòng đời vận hành 15 đến 20 năm.

Đây là thị trường mà các doanh nghiệp Việt Nam đang cần định vị. Với lộ trình phát triển hạ tầng số quốc gia, việc xây dựng các trung tâm dữ liệu thế hệ mới theo chuẩn DLC từ thiết kế ban đầu sẽ quyết định chi phí vận hành và độ ổn định trong thập kỷ tới, đặc biệt khi các đợt nắng nóng như tháng 5/2026 ngày càng xảy ra thường xuyên hơn.

AI tự điều nhiệt và bài học từ Seoul, Xiamen, Madrid

AI đang được ứng dụng để tự động tối ưu hệ thống làm mát, giúp giảm tiêu thụ điện năng và ổn định vận hành hạ tầng số.
AI đang được ứng dụng để tự động tối ưu hệ thống làm mát, giúp giảm tiêu thụ điện năng và ổn định vận hành hạ tầng số.

Ngoài bài toán kiến trúc phần cứng, AI đang được ứng dụng để tự tối ưu hóa quản lý nhiệt bên trong chính các trung tâm dữ liệu, tạo ra vòng phản hồi kỹ thuật số AI được sử dụng để tối ưu và bảo vệ chính hạ tầng phục vụ AI. Tại Data Center World 2026, các chuyên gia cho rằng mô hình vận hành hạ tầng theo kiểu phản ứng thụ động với tải trọng đang dần trở nên lỗi thời. Toàn bộ tòa nhà phải được xem như một hệ thống thống nhất, không phải các lớp riêng biệt phản ứng lẫn nhau.

Hệ thống RESPIRA tại mạng metro Madrid là minh chứng thực tế. Từ tháng 7/2025, dự án mở rộng ra toàn mạng lưới với 187 quạt ga và 142 quạt đường hầm được nâng cấp với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm. RESPIRA phân tích liên tục dữ liệu thời gian thực bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí và mức tiêu thụ điện, kết hợp với dự báo thời tiết và lưu lượng hành khách kỳ vọng, từ đó điều chỉnh hoạt động từng quạt để đồng thời cải thiện tiện nghi nhiệt và giảm tiêu thụ năng lượng.

Thế giới dùng AI dự báo nắng nóng cực đoan trong một phút, Việt Nam đang mất bao lâu? Thế giới dùng AI dự báo nắng nóng cực đoan trong một phút, Việt Nam đang mất bao lâu?

GraphCast của Google DeepMind vượt trội mô hình truyền thống trên 90% chỉ tiêu kiểm chứng. ECMWF chính thức vận hành AIFS từ tháng 2/2025. ...

Tại Xiamen, Trung Quốc, hệ thống Urban Heat Index đã được triển khai từ tháng 9/2021 trên nền tảng khí tượng công cộng "Zhi Tian Qi" tỉnh Phúc Kiến. Hệ thống cung cấp cảnh báo rủi ro nhiệt theo vị trí mỗi giờ và lời khuyên sức khỏe cá nhân hóa cho từng nhóm dễ tổn thương gồm khách du lịch, người cao tuổi, trẻ em và những người nhạy cảm với nhiệt.

Seoul cung cấp bài học quy hoạch đô thị phục hồi suối Cheonggyecheon, thay thế một tuyến cao tốc bằng hành lang đô thị ven nước, giúp tăng tốc độ gió và làm mát khu vực thêm gần 6 độ C. Kết hợp với hệ thống AI phân tích dữ liệu từ mạng lưới cảm biến phân tán và vệ tinh nhiệt, các thành phố hiện có thể lập bản đồ nhiệt độ bề mặt theo thời gian thực và tối ưu phân bổ hạ tầng làm mát công cộng.

Hà Nội và TP.HCM đang đối mặt với hiệu ứng đảo nhiệt ngày càng rõ rệt do mật độ bê tông hóa cao. Đợt nắng nóng tháng 5/2026 cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hạ tầng đô thị và hạ tầng số. Hướng triển khai thực tế nhất trong giai đoạn trước mắt không phải là xây dựng từ đầu, mà là tích hợp AI vào các hệ thống điều khiển tòa nhà, khu công nghiệp và trung tâm dữ liệu đang vận hành.

Chi phí điện cho làm mát chiếm từ 35 đến 40% tổng chi phí vận hành của một trung tâm dữ liệu điển hình ở khu vực nhiệt đới. Hệ thống AI điều phối làm mát thông minh có thể giảm mức tiêu thụ đó từ 15 đến 25%, theo các đánh giá triển khai thực tế tại châu Á. Trong bối cảnh giá điện tăng và các đợt nắng nóng kéo dài hơn, đây không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là bài toán kinh tế.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00

Chuyển động số

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