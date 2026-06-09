Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 8/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 với chủ đề “Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối”. Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, quy tụ lãnh đạo các thành phố, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và đại diện nhiều tổ chức quốc tế nhằm thảo luận các giải pháp phát triển đô thị trong bối cảnh mới.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; cùng các vị Thống đốc, Thị trưởng và Lãnh đạo các thành phố đến từ các quốc gia thành viên ASEAN; đại diện Ban Thư ký ASEAN, Mạng lưới Thành phố Thông minh ASEAN, các đại sứ quán và các chuyên gia, học giả uy tín trong khu vực…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, các đô thị hiện đang đóng vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của người dân. Tuy nhiên, các thành phố cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như gia tăng dân số, áp lực hạ tầng, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi số toàn diện. Điều này đòi hỏi các đô thị phải xây dựng những mô hình phát triển mới dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, dữ liệu số và quản trị hiện đại.

Theo các đại biểu, ASEAN hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thế giới. Dự báo trong những năm tới, phần lớn dân số khu vực sẽ sinh sống tại các đô thị. Đây vừa là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực quản lý đô thị, phát triển hạ tầng thông minh và xây dựng các dịch vụ công lấy người dân làm trung tâm.

Chuyển đổi số và AI mở ra cơ hội phát triển đô thị thế hệ mới

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị là vai trò của chuyển đổi số trong xây dựng các đô thị thông minh và bền vững. Các đại biểu cho rằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây và các nền tảng số đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong công tác quản trị đô thị.

Nhờ công nghệ số, các thành phố có thể nâng cao hiệu quả điều hành giao thông, quản lý năng lượng, giám sát môi trường, xử lý chất thải, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng cường tương tác với người dân. Nhiều mô hình đô thị thông minh tại ASEAN đã cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc giảm ùn tắc giao thông, tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đại biểu tham dự Phiên Khai mạc Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đô thị theo hướng xanh và có khả năng chống chịu cao trước tác động của biến đổi khí hậu. Việc kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được xem là giải pháp quan trọng giúp các thành phố ASEAN vừa duy trì tốc độ tăng trưởng, vừa bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với Hà Nội, việc đăng cai tổ chức Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 không chỉ khẳng định vai trò, vị thế ngày càng cao của Thủ đô trong tiến trình hội nhập quốc tế mà còn tạo cơ hội để thành phố chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính quyền số, phát triển hạ tầng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị và tiếp cận những mô hình tiên tiến trên thế giới.

Thông qua hội nghị, các thành phố ASEAN kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác về công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng mạng lưới đô thị thông minh, bền vững và lấy người dân làm trung tâm. Đây được xem là một trong những nền tảng quan trọng để hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực trong kỷ nguyên số.