Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội tăng tốc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (phải) tiếp đại diện Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Hà Nội thúc tiến độ siêu đô thị thông minh 4,2 tỷ USD

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội tiếp tục được thúc tiến độ sau cuộc làm việc giữa Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo Corporation của Nhật Bản.

Theo thông tin từ buổi tiếp, phía Sumitomo cho biết dự án đến nay đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây được xem là bước tháo gỡ quan trọng sau nhiều năm dự án chậm triển khai kể từ thời điểm công bố lần đầu.

Tại cuộc gặp, đại diện Sumitomo khẳng định mong muốn đưa dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội trở thành biểu tượng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Doanh nghiệp này đồng thời đề xuất điều chỉnh tăng quy mô dân số nhằm phù hợp với nhu cầu khai thác thực tế và khả năng vận hành của đại đô thị trong tương lai.

Phản hồi đề xuất trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu UBND thành phố cùng các sở ngành liên quan sớm có văn bản trả lời về số lượng dân cư được phép bố trí tại dự án, căn cứ quy hoạch phát triển và thẩm quyền hiện hành. Sau khi có ý kiến chính thức, Hà Nội đề nghị liên doanh Sumitomo và BRG nhanh chóng triển khai thi công, bảo đảm tiến độ cam kết.

Phối cảnh dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội nằm tại xã Vĩnh Thanh, huyện Đông Anh cũ, nay thuộc địa giới Hà Nội. Công trình có quy mô hơn 270 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội (NHSC), liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Sumitomo Corporation.

Dự án được khởi công vào tháng 8/2025 và chia thành 5 giai đoạn phát triển. Theo quy hoạch công bố trước đó, giai đoạn cuối sẽ hình thành trung tâm tài chính, thương mại và tòa tháp cao 108 tầng. Đây cũng là một trong những công trình cao tầng có quy mô lớn nhất được đề xuất tại khu vực phía Bắc hiện nay.

Ngoài khu tài chính và nhà ở thương mại, dự án còn tích hợp hệ thống trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng, trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, công viên cây xanh và hạ tầng giao thông đồng bộ. Quy hoạch cũng bao gồm bãi đỗ xe ngầm và trung tâm vận tải đa phương thức kết nối khu vực Đông Anh với trung tâm Hà Nội và sân bay Nội Bài.

Việc Hà Nội thúc tiến độ dự án diễn ra trong bối cảnh khu vực Bắc sông Hồng đang được xác định là cực tăng trưởng mới của Thủ đô. Hàng loạt dự án hạ tầng lớn như đường Vành đai 4, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và quy hoạch thành phố phía Bắc sông Hồng đang tạo động lực cho thị trường bất động sản và phát triển đô thị tại Đông Anh.

Ở góc độ công nghệ và quy hoạch đô thị, mô hình thành phố thông minh được kỳ vọng tích hợp các nền tảng quản trị số, giao thông thông minh, quản lý năng lượng và vận hành đô thị bằng dữ liệu thời gian thực. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất với các siêu đô thị hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở khả năng đồng bộ hạ tầng, kiểm soát mật độ dân số và kết nối giao thông.

Đề xuất tăng quy mô dân cư của Sumitomo và BRG cho thấy áp lực cân bằng giữa hiệu quả đầu tư và sức chịu tải đô thị. Nếu được điều chỉnh theo hướng gia tăng dân số, thành phố sẽ phải tính toán lại năng lực hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và không gian công cộng để tránh tạo thêm áp lực lên khu vực cửa ngõ phía Bắc.