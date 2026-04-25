Hà Nội triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo: Từ hoàn thiện thể chế đến kiến tạo hệ sinh thái AI

Hà Nội kỳ vọng kiến tạo nền tảng quan trọng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và từng bước hình thành hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện đại.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân về trí tuệ nhân tạo; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ này theo hướng an toàn, tin cậy, có trách nhiệm, phù hợp yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển của Thủ đô.

Theo đó, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung luật và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua hệ thống truyền thông đại chúng, nền tảng số và mạng lưới thông tin cơ sở. Song song với đó là rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương có liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là chủ động tham gia góp ý đối với các dự thảo nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn của các cơ quan trung ương; đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù quản lý và nhu cầu phát triển của Thủ đô.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ lồng ghép mục tiêu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các chiến lược, chương trình về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của từng ngành, lĩnh vực. Thành phố cũng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt, với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng các hướng dẫn chuyên ngành và cơ chế khuyến khích nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo theo hướng bền vững. Công tác rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin cũng được triển khai, hướng tới kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của cơ quan nhà nước, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Việc ban hành và triển khai kế hoạch được kỳ vọng tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và từng bước hình thành hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.