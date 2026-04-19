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Hà Nội thúc đẩy giáo dục AI, STEM qua sân chơi ROBOBIMI AI CHAMPION 2026

Gia Hân

Gia Hân

17:22 | 19/04/2026
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ROBOBIMI AI CHAMPION 2026 không chỉ là cuộc thi mà còn là mô hình giáo dục tích hợp tiếng Anh - STEM - AI, góp phần hiện thực hóa định hướng đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực số của Hà Nội.
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Ngày 18/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh tổ chức Chương trình “ROBOBIMI AI CHAMPION” cấp trung học cơ sở năm học 2025–2026 với chủ đề “Làm chủ AI – Kiến tạo tương lai”.

Chương trình diễn ra tại Nhà thi đấu Tương Mai với sự tham gia của 129 học sinh thuộc 43 đội thi đến từ 43 trường học, mỗi đội gồm 3 học sinh. Các đội được chia thành 11 bảng đấu, thi đấu theo hình thức đối kháng.

Hà Nội thúc đẩy giáo dục AI, STEM qua sân chơi ROBOBIMI AI CHAMPION 2026
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản phát biểu tại chương trình.

Thành viên các đội là học sinh lớp 6, 7, 8 đang học tại các trường trung học cơ sở có tham gia chương trình bổ trợ tiếng Anh do Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh triển khai trong năm học 2025-2026.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết, Hà Nội không chỉ phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, mà còn phải thể hiện rõ vai trò đầu tàu, dẫn dắt, tạo đột phá cho cả nước.

Với vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, khoa học và giáo dục, theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, Hà Nội cần đi đầu trong đổi mới tư duy giáo dục, phương thức tổ chức dạy học và xây dựng môi trường học tập cho học sinh.

Để thực hiện mục tiêu đó, giáo dục Hà Nội không thể dừng ở việc truyền thụ kiến thức theo cách truyền thống, mà phải từng bước hình thành cho học sinh các năng lực cốt lõi như sử dụng ngoại ngữ, năng lực số, tư duy khoa học, tư duy thiết kế, khả năng thích ứng công nghệ, cùng năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Hà Nội thúc đẩy giáo dục AI, STEM qua sân chơi ROBOBIMI AI CHAMPION 2026
43 đội thi đến từ các trường trung học cơ sở hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: BTC

Trên cơ sở này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định rõ các định hướng lớn, trong đó có việc triển khai hiệu quả chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đồng thời, ngành Giáo dục Thủ đô cũng quan tâm đẩy mạnh giáo dục STEM, STEAM, giáo dục công nghệ; từng bước đưa trí tuệ nhân tạo vào nhà trường theo hướng đúng đắn, có kiểm soát, bảo đảm tính sư phạm và nhân văn.

Biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình; ghi nhận sự đồng hành của nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh và nỗ lực của học sinh, ông Phạm Quốc Toản cho rằng, quy mô chương trình cho thấy sức lan tỏa tích cực cũng như sự quan tâm lớn của các bên đối với mô hình giáo dục tích hợp.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản đề nghị các phòng chuyên môn, nhà trường và đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, các nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc dạy và học ngoại ngữ theo hướng tăng cường môi trường sử dụng tiếng Anh, gắn với giao tiếp, hoạt động trải nghiệm, STEM, khoa học công nghệ và các hoạt động giáo dục khác; từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Hà Nội thúc đẩy giáo dục AI, STEM qua sân chơi ROBOBIMI AI CHAMPION 2026
Hà Nội thúc đẩy giáo dục AI, STEM qua sân chơi ROBOBIMI AI CHAMPION 2026

Cùng với đó, cần đẩy mạnh triển khai các mô hình giáo dục STEM, Robotics và trí tuệ nhân tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng cấp học, từng địa bàn; coi đây là giải pháp quan trọng để phát triển năng lực số, tư duy khoa học và năng lực đổi mới sáng tạo cho học sinh.

Một yêu cầu then chốt đối với các nhà trường là tăng cường bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng giáo dục tích hợp. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, muốn học sinh thay đổi, trước hết thầy cô cần được tiếp cận cái mới, được hỗ trợ chuyên môn, được tập huấn phương pháp và có điều kiện tổ chức các hoạt động học tập hiện đại.

Ông Toản cũng lưu ý, khi triển khai trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, các nhà trường cần đặc biệt coi trọng yếu tố an toàn, đạo đức, bảo vệ dữ liệu khi ứng dụng AI trong giáo dục.

ROBOBIMI AI CHAMPION được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập hiện đại, góp phần hình thành hệ sinh thái giáo dục đổi mới sáng tạo trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.

ROBOBIMI AI CHAMPION là sân chơi học thuật kết hợp giữa ngôn ngữ tiếng Anh và công nghệ trí tuệ nhân tạo, góp phần khơi dậy niềm yêu thích học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh.

Thông qua các nội dung thi đấu lập trình robot, giao tiếp, xử lý tình huống bằng tiếng Anh, học sinh được phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy khoa học - công nghệ và kỹ năng sáng tạo. Qua đó từng bước thúc đẩy việc sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, đồng thời hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, linh hoạt, hiệu quả.

Đây cũng là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
ROBOBIMI AI CHAMPION Trí tuệ nhân tạo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu