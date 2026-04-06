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AI Day 2026: Thúc đẩy năng lực AI cho Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế trí tuệ nhân tạo

Lê Giang

Lê Giang

09:30 | 06/04/2026
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Ngày 5/4, sự kiện AI Day 2026 "Advancing Vietnam with AI – Việt Nam vươn mình cùng trí tuệ nhân tạo” được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút hàng trăm đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức giáo dục, các startup và cộng đồng đổi mới sáng tạo trên cả nước.
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Sự kiện hưởng tới thúc đẩy Al literacy, năng lực hiểu và ứng dụng Al như một kỹ năng thiết yếu trong kỷ nguyên số, góp phần chuẩn bị cho lực lượng lao động Việt Nam trước những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế Al.

AI Day 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội và STEAM for Vietnam Foundation chủ trì tổ chức, với sự tham gia đồng tổ chức của Đại Sứ quán và Tổng Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC). Sự kiện nhận được sự tài trợ và đồng hành từ Meta, Al4LIFE và ZTO Labs, cùng sự hỗ trợ truyền thông từ Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA).

AI Day 2026: Thúc đẩy năng lực AI cho Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế trí tuệ nhân tạo
PGS. Nguyễn Phong Điền - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh vai trò của AI trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời khẳng định định hướng xây dựng hệ sinh thái AI thông qua giáo dục, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Một trọng tâm quan trọng của Al Day 2026 là các phiên thảo luận về xây dựng nền tảng năng lực Al cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và phát triển kỹ năng cho lực lượng lao động. Các đại diện từ những tổ chức công nghệ và mạng lưới quốc tế sẽ chia sẻ những sáng kiến đang được triển khai nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận Al cho cộng đồng.

Trong đó, bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công của Meta tại khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar trình bày về các chương trình phổ cập Al literacy; bà Nguyễn Bảo Thoa, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của AVPN, giới thiệu sáng kiến Al Opportunity Fund nhằm nâng cao kỹ năng Al cho lực lượng lao động; trong khi bà Nguyễn Liên, đại diện Google khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tham gia thảo luận về việc tích hợp năng lực số và năng lực Al trong hệ sinh thái giáo dục.

AI Day 2026: Thúc đẩy năng lực AI cho Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế trí tuệ nhân tạo
Đại biện lâm thời Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam John W. McIntyre phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, sự kiện cũng mang đến các góc nhìn thực tiễn về ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực như truyền thông, y tế, giáo dục, thể thao, du lịch và doanh nghiệp. Các tham luận tập trung làm rõ cách AI đang thay đổi phương thức làm việc, vận hành và sáng tạo trong các tổ chức.

Ông Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập kiêm CEO STEAM for Vietnam, cho biết: AI không còn là câu chuyện của tương lai mà đang tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực hiện nay. Theo ông, câu hỏi đặt ra không phải là AI có thay đổi xã hội hay không, mà là Việt Nam sẽ đóng vai trò gì trong làn sóng chuyển đổi này.

Trong khuôn khổ sự kiện, dự án ViGen cũng sẽ ra mắt ba sáng kiến quan trọng gồm: nền tảng đánh giá AI tiếng Việt, cuộc thi Hackathon AI-Native Việt Nam 2026 và cộng đồng AI Việt, nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu và phát triển AI phù hợp với ngôn ngữ, bối cảnh trong nước.

Đại diện Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông John W. McIntyre cho biết chương trình “Superteachers with AI” sẽ đào tạo 50.000 giáo viên Việt Nam thông qua các khóa học trực tuyến và hoạt động thực hành, qua đó lan tỏa năng lực AI tới cộng đồng học sinh trên cả nước.

AI Day 2026: Thúc đẩy năng lực AI cho Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế trí tuệ nhân tạo
TS. Trần Việt Hùng - Đồng sáng lập, CEO STEAM for Vietnam và AI for Vietnam. Ảnh: BTC

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia nhấn mạnh: AI là một trong những trụ cột chiến lược giúp Việt Nam tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Theo các chuyên gia, để tận dụng cơ hội từ AI, Việt Nam cần xây dựng hệ sinh thái mở với sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và cộng đồng công nghệ. Những sáng kiến như AI Day 2026 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối, chia sẻ tri thức và hình thành các hợp tác thực chất.

Al Day 2026 là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thúc đẩy Al literacy tại Việt Nam, giúp nhiều người hơn có cơ hội tiếp cận và hiểu đúng về Al, không chỉ như một công nghệ, mà như một công cụ có thể nâng cao hiệu quả công việc, mở rộng cơ hội học tập và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

AI Day 2026: Thúc đẩy năng lực AI cho Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế trí tuệ nhân tạo
Đại diện BTC AI Day 2026 tặng hoa tri ân các diễn giả tham gia sự kiện. Ảnh: BTC

Các sáng kiến được giới thiệu tại sự kiện, từ các chương trình nâng cao năng lực Al cho giáo viên và người lao động đến hạ tầng đánh giá Al tiếng Việt như ViGen, đều hướng tới mục tiêu chung: xây dựng một hệ sinh thái Al mà người Việt Nam không chỉ sử dụng mà còn chủ động đóng góp và định hình.

Thông qua Al Day 2026, các nhà tổ chức kỳ vọng sẽ thúc đẩy những cuộc đối thoại thiết thực về cách con người và Al có thể cùng phát triển, góp phần xây dựng một lực lượng lao động sẵn sàng cho tương lai và một Việt Nam đổi mới sáng tạo hơn.

AI AI Day 2026

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

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PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu