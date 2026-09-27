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Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Nguyên Anh

Nguyên Anh

17:23 | 27/09/2026
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Honor Pad V9 mang dáng dấp một trạm làm việc di động thu nhỏ, nhưng khoảng cách giữa "gần như laptop" và "thực sự thay laptop" vẫn còn vài điểm đáng nhắc tới.
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Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Câu hỏi máy tính bảng có thay được laptop hay không đã cũ, nhưng câu trả lời cho từng thiết bị cụ thể thì luôn mới. Với Honor Pad V9, phiên bản kế nhiệm Honor Pad 9, câu trả lời phụ thuộc vào việc người dùng cần một thiết bị soạn thảo văn bản, họp trực tuyến, ghi chú bài giảng, hay một công cụ xử lý đồ họa và truyền dữ liệu tốc độ cao. Ở nhóm nhu cầu đầu, chiếc tablet này gần như không để lộ khuyết điểm. Ở nhóm còn lại, vài giới hạn phần cứng bắt đầu bộc lộ.

Được cái này, mất cái kia. Honor Pad V9 minh họa khá rõ nguyên tắc đó.

Những điểm Honor Pad V9 chiếm ưu thế

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Sở hữu vỏ kim loại nguyên khối giúp máy chịu lực tốt, ít móp méo khi va chạm thông thường. Thân máy mỏng 6,1 mm, nặng 475 gram, đủ nhẹ để mang theo cả ngày trong balo mà không tạo cảm giác cồng kềnh.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Tấm nền IPS 11,5 inch của máy không dùng công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM, một chi tiết nhỏ nhưng giúp giảm mỏi mắt khi đọc tài liệu hoặc lướt web liên tục nhiều giờ. Tần số quét 144 Hz làm thao tác vuốt chạm và viết bằng bút mượt hơn hẳn so với các tấm nền 60 Hz phổ thông.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Hộp máy đi kèm bút Honor Magic Pencil 4s và bàn phím bluetooth, hai phụ kiện mà người dùng iPad hay Samsung thường phải mua thêm với chi phí không nhỏ.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Bút kết hợp với MagicOS 9.0 chạy trên nền Android 15 cho phép chuyển chữ viết tay thành văn bản số, còn bộ công cụ Honor Documents hỗ trợ chia đôi màn hình để vừa tra cứu tài liệu vừa soạn thảo báo cáo. Máy cũng tích hợp tính năng chuyển giọng nói thành văn bản, tiện cho việc ghi lại nội dung cuộc họp.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu
Honor Documents hỗ trợ chia đôi màn hình

Hệ thống 8 loa đạt chứng nhận DTS:X Ultra và IMAX Enhanced,, tái tạo âm trường rộng và giọng nói rõ trong các cuộc gọi video. Đây là một trong những cấu hình loa tốt nhất ở phân khúc tầm trung, theo dữ liệu Notebookcheck dẫn trong các bài thử nghiệm liên quan.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu
Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu
Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Kết nối Wi-Fi 6 cho tốc độ truyền tải thực tế 1.051 đến 1.336 MBit/s trong các phép đo bằng công cụ iperf3, đủ nhanh để đồng bộ dữ liệu lên Cloud gần như tức thời.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Viên pin 10.100 mAh đạt khoảng 18 giờ lướt web liên tục theo bài thử của Notebookcheck, còn với tác vụ hỗn hợp thông thường đạt từ 13 đến 16 giờ. Với đa số công việc văn phòng trong ngày, người dùng gần như không phải lo tìm ổ cắm.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu
Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Về xử lý, chip MediaTek Dimensity 8350 đủ mạnh cho các tác vụ đa nhiệm thông thường. Trong bài kiểm tra áp lực 3DMark Steel Nomad Light, máy giữ được 89% hiệu năng ổn định, chỉ giảm nhịp nhẹ sau chu kỳ làm việc căng đầu tiên.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Độ mượn trong quy trình làm việc trên Pad V9

Cổng USB-C trên Honor Pad V9 chỉ đạt chuẩn 2.0 nên sao chép một thư mục video bài giảng dung lượng lớn hay backup dữ liệu qua cáp sẽ mất thời gian hơn nhiều so với các thiết bị dùng USB 3.0 trở lên. Nếu đây là một phần quan trọng trong quy trình làm việc của bạn, thì Pad V9 sẽ không thực sự mang lại cảm giác như một máy trạm mà bạn đang tìm kiếm, dù sức mạnh phần cứng của nó khá mạnh.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu
Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Màn hình, dù mượt ở tần số quét cao nhưng khả năng hiển thị màu đen còn thiếu chiều sâu, không phù hợp cho các tác vụ chỉnh sửa ảnh hoặc video chuyên nghiệp.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 nhận diện khuôn mặt 2D để mở khóa, không hỗ trợ GPS, không có khe SIM hay kết nối di động LTE, đồng nghĩa thiết bị chỉ hoạt động trọn vẹn trong vùng phủ Wi-Fi.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor hiện cam kết một bản nâng cấp hệ điều hành và ba năm vá lỗi bảo mật, ngắn hơn khá nhiều so với vòng đời cập nhật của iPad. Với người dự định gắn bó thiết bị trong bốn, năm năm đại học hoặc công tác, đây là yếu tố cần tính trước.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu
Bàn phím bluetooth

Giá bán và vị trí trên thị trường

Hiện nay Honor Pad V9 được mở bán chính thức với mức giá 15.990.000 đồng, Khách hàng mua Pad V9 tại cửa hàng bán lẻ như CellPhoneS, TGDD, FPT Shop sẽ được tặng 1 Pencil 4s + 1 bàn phím bluetooth cùng chương trình bảo hành 18 tháng. Đặc biệt, nhóm HSSV sẽ được trợ giá khi mua đến 500.000 đồng.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

So với một chiếc iPad bản cơ sở, Honor Pad V9 có màn hình tần số quét cao hơn, hệ thống loa tốt hơn và dung lượng lưu trữ mặc định gấp đôi, nhưng phải đánh đổi bằng một hệ sinh thái ứng dụng Android cho tablet vẫn chưa hoàn thiện bằng iPadOS. So với Xiaomi Pad 7 Pro dùng chip Snapdragon 8s Gen 3, Dimensity 8350 trên Honor Pad V9 vẫn lép vế đôi chút về tốc độ phản hồi ứng dụng trong một số bài kiểm tra thực tế. Nếu ưu tiên độ chuẩn màu, Honor Pad V9 là lựa chọn nâng cấp đáng cân nhắc trong cùng hệ sinh thái.

Có nên xem đây là một chiếc laptop

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Với công việc soạn thảo văn bản, họp trực tuyến, ghi chú bài giảng hay quản lý dự án cơ bản, Honor Pad V9 gần như không thua kém một chiếc laptop tầm trung, thậm chí vượt trội ở thời lượng pin và hệ thống loa. Nhưng với công việc đòi hỏi màu sắc chuẩn xác, truyền tải dữ liệu dung lượng lớn qua cáp, định vị GPS hay bảo mật sinh trắc học chặt chẽ, thiết bị này chưa phải câu trả lời cuối cùng.

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Nói cách khác, Honor Pad V9 thay thế tốt phần lớn công việc văn phòng hằng ngày, còn phần việc chuyên sâu hơn vẫn cần một cỗ máy khác gánh vác. Vấn đề không còn là máy tính bảng có thay được laptop hay không, mà là 10 đến 20% công việc còn lại có đủ quan trọng với từng người để phải giữ lại một chiếc laptop dự phòng.

HONOR Pad V9 gía Honor Pad V9 đánh giá Honor Pad V9 máy tính bảng tablet tầm trung máy tính bảng có thay được laptop

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 27/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 27/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 27/09/2026 18:00
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Cập nhật: 27/09/2026 18:00
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Cập nhật: 27/09/2026 18:00
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Cập nhật: 27/09/2026 18:00

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