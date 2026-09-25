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Phần mềm - Ứng dụng

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Hùng Cường

Hùng Cường

18:43 | 25/09/2026
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Theo đó, Luci sẽ là bước tiến mới về trí tuệ nhân tạo (AI) giúp điện thoại, PC và kính thông minh có khả năng ghi nhớ liên tục ngay trên thiết bị.
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Đây là công nghệ AI mới của Memories.ai có khả năng ghi nhớ riêng tư và cá nhân hóa đến các thiết bị sử dụng nền tảng Snapdragon, từ PC, điện thoại thông minh đến mắt kính thông minh. Qua đó, Luci mang đến trải nghiệm liền mạch với bộ nhớ thống nhất và riêng tư, đồng hành cùng người dùng trên mọi thiết bị ở bất cứ nơi đâu.

Ngày nay, AI có thể viết, suy luận và lập trình với khả năng đáng kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng quên đi những nội dung đó khi cuộc trò chuyện kết thúc. AI không biết người dùng đã gặp ai ngày hôm qua, trên bảng trắng trong cuộc họp gần nhất có những gì, hay người dùng thật sự muốn nói điều gì khi nhắc lại về “vấn đề chúng ta đã trao đổi”. Luci được phát triển để giải quyết thử thách này, trang bị cho AI khả năng thực sự ghi nhớ những gì diễn ra trong cuộc sống của mỗi người, thay vì chỉ dựa vào ngữ cảnh của cuộc trò chuyện hiện tại.

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon
Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci lần đầu chứng minh khả năng này trên máy tính bàn, với khả năng quan sát và ghi nhớ quá trình người dùng làm việc trên PC. Tại Snapdragon Summit, Memories.ai đã lần đầu tiên công bố mở rộng khả năng ghi nhớ này để đồng bộ trên mọi thiết bị mà người dùng mang theo.

Theo đó, một khoảnh khắc được ghi lại bằng kính thông minh, một ghi chú được tạo trên điện thoại hay một tài liệu được mở trên PC đều có thể trở thành một phần của cùng một hệ thống ghi nhớ liên tục, và có thể được truy xuất từ bất kỳ thiết bị nào, vào bất kỳ thời điểm nào.

“Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ những gì thực sự được tích hợp bên trong các thiết bị. Bộ xử lý Snapdragon cho phép Luci hiểu và ghi nhớ thông tin một cách riêng tư ngay trên thiết bị. Quan trọng là đám mây chỉ được sử dụng để kết nối ngữ cảnh giữa các thiết bị khi cần thiết, chứ không lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân gốc. Với chúng tôi, đây mới chính là bước đột phá thật sự.” Ông Shawn Shen, Nhà sáng lập Memories.ai, cho biết.

Cụ thể, OmniCaptioner sẽ chuyển những gì thiết bị có thể nhìn thấy và nghe được thành các mô tả ngắn gọn, có cấu trúc theo từng khoảnh khắc, trong khi OmniRetriever lập chỉ mục các mô tả này để tạo thành hệ thống bộ nhớ cá nhân có thể tìm kiếm và truy xuất dữ liệu. Nhờ quá trình phân tích hình ảnh chuyên sâu được thực hiện ngay tại thời điểm ghi nhận thông tin, các bước xử lý tiếp theo trở nên nhẹ hơn đáng kể.

Quá trình lập chỉ mục, truy xuất và tạo câu trả lời đều có thể chạy trực tiếp trên NPU Qualcomm® Hexagon®, với các mô hình chỉ ở quy mô hàng trăm triệu tham số thay vì hàng tỷ tham số. Toàn bộ dữ liệu bộ nhớ được ghi nhận liên tục trong một ngày chỉ chiếm khoảng vài gigabyte dung lượng, trong khi chỉ mục bộ nhớ luôn được lưu giữ trên thiết bị và không bao giờ bị xóa khỏi thiết bị.

“Tại Qualcomm Technologies, chúng tôi tin rằng thế hệ AI tiếp theo cần mang tính cá nhân hóa cao, sở hữu năng lực mạnh mẽ và đặt quyền riêng tư lên hàng đầu. Luci của Memories.ai cho thấy AI xử lý trực tiếp trên thiết bị có thể mang đến những trải nghiệm hữu ích, có khả năng thấu hiểu ngữ cảnh và hỗ trợ người dùng một cách thông minh, đồng thời giúp người dùng duy trì quyền kiểm soát đối với dữ liệu cá nhân. Bằng cách tận dụng năng lực AI của Snapdragon trên điện thoại, PC và kính thông minh, Memories.ai đang góp phần mở ra một kỷ nguyên mới của những trải nghiệm AI được kết nối và cá nhân hóa, hỗ trợ liền mạch các hoạt động thường ngày của người dùng.” Ông Vinesh Sukumar, Phó Chủ tịch, Quản lý Sản phẩm, Qualcomm Technologies, Inc., cho biết.

Memories AI Qualcomm Snapdragon Hợp tác chiến lược Luci

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 23:00
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AUD 17722 17995 18579
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CHF 30682 31058 31704
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Cập nhật: 25/09/2026 23:00
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Cập nhật: 25/09/2026 23:00

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