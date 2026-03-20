Công nghệ giúp robot lưu giữ ký ức hình ảnh tiến gần đời sống thực

Minh Đức

11:04 | 20/03/2026
Memories AI thu hút chú ý tại GTC 2026 khi giới thiệu “tầng bộ nhớ thị giác”, hướng tiếp cận mới giúp robot và thiết bị đeo ghi lại, truy xuất trải nghiệm bằng hình ảnh theo thời gian thực.
Giao diện của Memories AI được giới thiệu tại GTC 2026. Ảnh: Memories AI
Công nghệ bộ nhớ thị giác của Memories AI giúp mở rộng giới hạn của trí tuệ nhân tạo từ không gian số sang môi trường vật lý, nơi dữ liệu thị giác giữ vai trò trung tâm trong nhận thức và hành vi của máy móc.

Memories AI do hai cựu kỹ sư của Meta sáng lập, tập trung giải quyết khoảng trống giữa ghi hình và hiểu ngữ cảnh. Shawn Shen nhận định phần lớn hệ thống hiện nay dựa vào văn bản nên phù hợp môi trường kỹ thuật số, trong khi robot tương tác ngoài đời dựa gần như hoàn toàn vào hình ảnh. Khi thiếu khả năng truy xuất video, dữ liệu tích lũy nhanh chóng mất giá trị sau mỗi chu kỳ vận hành.

Công ty tận dụng hạ tầng từ Nvidia, kết hợp mô hình Cosmos-Reason 2 và nền tảng Metropolis để xây dựng lớp dữ liệu có thể lập chỉ mục theo ngữ nghĩa. Mô hình LVMM 2.0 cập nhật đầu năm 2026 cho phép tìm kiếm khoảnh khắc cụ thể dưới một giây, đồng thời hỗ trợ đặt câu hỏi phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc hình ảnh gợi ý, tạo trải nghiệm truy hồi gần với cách con người nhớ lại sự kiện.

Sau khi rời Meta năm 2024, nhóm sáng lập chọn phát triển hạ tầng thay vì chạy theo phần cứng đại trà. Thiết bị Luci được sử dụng nội bộ nhằm thu thập dữ liệu huấn luyện chất lượng cao, giảm phụ thuộc vào camera truyền thống vốn tiêu tốn năng lượng. Cách làm này cho thấy trọng tâm đặt vào khả năng xử lý và tổ chức dữ liệu thay vì thiết bị ghi hình.

Trong bối cảnh OpenAI và Google tập trung vào bộ nhớ hội thoại, hướng đi của Memories AI mở rộng sang dữ liệu thị giác, phù hợp đặc thù tương tác ngoài đời. Hợp tác với Qualcomm dự kiến đưa công nghệ lên smartphone và kính thực tế ảo từ cuối năm, cho thấy tham vọng đưa “ký ức số” trở thành lớp nền mặc định trong hệ sinh thái thiết bị thông minh.

Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam

Ngày 18/3, Google Maps chính thức triển khai cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam trên cả phiên bản web và di ...
NVIDIA đưa AI lên quỹ đạo NVIDIA đưa AI lên quỹ đạo

Module Space-1 Vera Rubin của NVIDIA vượt GPU H100 tới 25 lần về công suất xử lý trí tuệ nhân tạo, biến vệ tinh thành ...
Hội thảo quốc tế ICISN 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội Hội thảo quốc tế ICISN 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

Ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Đông Á tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ ...

