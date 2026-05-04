UNIQLO lọt TOP 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới

Đây là bảng xếp hạng uy tín nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tạo ra tác động vượt trội trên phạm vi toàn cầu và đây cũng là năm đầu tiên UNIQLO được vào hạng mục “Leaders”, ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về vị thế quốc tế cũng như sức lan tỏa toàn cầu của triết lý LifeWear.

UNIQLO ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về vị thế quốc tế nhờ triết lý LifeWear

Trong phần nhận định của mình, tạp chí TIME đánh giá thế mạnh của UNIQLO nằm ở sự tối giản, đồng thời nhấn mạnh cách thương hiệu tạo dấu ấn khác biệt nhờ khả năng mang đến những trang phục thường ngày được ứng dụng công nghệ, thiết kế tinh tế với mức giá hợp lý cho khách hàng trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, UNIQLO cũng sẽ được xướng tên trong danh sách “100 công ty dẫn đầu ngành năm 2026” trong tuần này. Và trong bảng tổng sắp với 200 doanh nghiệp, UNIQLO sẽ góp mặt trong Top 10 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới thuộc lĩnh vực thời trang và làm đẹp.

Có thể nói, những ghi nhận này một lần nữa khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của UNIQLO trên quy mô toàn cầu, khi ngày càng có nhiều khách hàng trên thế giới khám phá, đề cao và tin dùng sản phẩm LifeWear - trang phục thường ngày tối giản, chất lượng cao, được thiết kế để giúp cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Tạp chí TIME đã thu thập các đề cử trên nhiều lĩnh vực khác nhau, thực hiện khảo sát mạng lưới CTV và phóng viên toàn cầu

Để có được danh sách này, Tạp chí TIME đã thu thập các đề cử trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời thực hiện khảo sát mạng lưới cộng tác viên, phóng viên toàn cầu cùng các chuyên gia độc lập. Sau đó, các biên tập viên của TIME tiến hành đánh giá từng doanh nghiệp dựa trên các yếu tố then chốt bao gồm: khả năng tác động, đổi mới sáng tạo, tham vọng và mức độ thành công.

Chi tiết danh sách “100 Công Ty Có Tầm Ảnh Hưởng Nhất” của Tạp chí TIME tại đây.

Danh sách 100 Công Ty Dẫn Đầu Ngành Năm 2026 xem thêm tại đây.