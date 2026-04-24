Đến hẹn lại lên, UNIQLO tung ra BST áo thun vì hòa bình

UNIQLO tung ra BST áo thun vì hòa bình

Năm nay, BST sẽ được mở bán từ ngày 19/6 và toàn bộ lợi nhuận của BST PEACE FOR ALL sẽ được quyên góp cho các tổ chức thiện nguyện là đối tác của dự án.

Bằng cách chia sẻ chung sứ mệnh, nhiều tổ chức, cá nhân kiệt xuất, các nghệ sĩ, vận động viên, nhà thiết kế, lãnh đạo thương hiệu đến từ khắp nơi trên thế giới đã tình nguyện tham gia dự án, cùng UNIQLO sáng tạo nên các mẫu áo thun độc quyền, gửi gắm cảm xúc, thông điệp và góc nhìn vì hòa bình thế giới.

Có thể bạn muốn biết: Các cá nhân và tổ chức mới tham gia trong bộ sưu tập lần này:

Diễn viên Quan Kế Huy và thiết kế của ông

Diễn viên Quan Kế Huy: được biết đến rộng rãi qua các vai diễn nhí trong loạt tác phẩm bom tấn như Indiana Jones, the Temple of Doom, The Goonies. Anh tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả khi liên tiếp giành được nhiều nhiều giải thưởng điện ảnh những năm gần đây.

Nữ đạo diễn Sofia Coppola và tác phẩm

Sofia Coppola: nữ đạo diễn và biên kịch nổi tiếng với các tác phẩm điện ảnh như Lost in Translation và Marie Antoinette.

Quỹ tài trợ phim về Người Tị Nạn (Displacement Film Fund - DFF)

Quỹ tài trợ phim về Người Tị Nạn (Displacement Film Fund - DFF) là sáng kiến nâng cao nhận thức về thực trạng tị nạn thông qua sức mạnh của điện ảnh. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán áo thun do DFF thiết kế sẽ được hoàn lại cho Quỹ nhằm hỗ trợ sứ mệnh đồng hành, tài trợ cho các nhà làm phim phải rời bỏ quê hương cũng như những tác giả theo đuổi các câu chuyện chân thực về trải nghiệm của người tị nạn. UNIQLO là một trong những Đối tác sáng lập của Quỹ ý nghĩa này.

Dick Bruna (Tác giả truyện tranh & Nhà thiết kế đồ họa)

PEANUTS (Truyện tranh) và chiếc áo thun trong BST năm nay

Bên cạnh đó, thì BST mới cũng sẽ được ra mắt cùng những đối tác mà UNIQLO đã từng hợp tác trước đây, bao gồm họa sĩ Dick Bruna (người tạo ra nhân vật Miffy) và PEANUTS. Cả 5 thiết kế mới trong bộ sưu tập lần này cùng chung sứ mệnh lan tỏa thông điệp về hòa bình.

Chia sẻ về dự án, ông Koji Yanai - Tổng giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của UNIQLO, cho biết: “PEACE FOR ALL là sáng kiến lan tỏa khát vọng hòa bình thông qua những chiếc áo thun quen thuộc. Nhờ sự ủng hộ của đông đảo khách hàng, số tiền quyên góp cho dự án đã đạt được con số ấn tượng - 3 tỷ Yên. Chúng tôi xin gửi lời tri ân đến quý khách hàng, các cá nhân và tổ chức đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúng tôi tin rằng khát vọng hòa bình không xuất phát từ những điều lớn lao mà được tạo nên từ những điều bình dị hằng ngày. Hy vọng rằng, dự án PEACE FOR ALL sẽ tiếp tục chạm đến những người chia sẻ chung tầm nhìn, cùng chúng tôi lan tỏa thông điệp tích cực, trao gửi những chiếc áo thun như một món quà ý nghĩa đến những người thân yêu, từ đó góp phần thúc đẩy những hành động thiết thực hướng đến hòa bình.”

Được lấy cảm hứng từ những chia sẻ về hòa bình của các nhà làm phim từng nhận hỗ trợ từ Quỹ, mẫu họa tiết của DFF lần này gửi gắm mong muốn đưa tiếng nói của cộng đồng người tị nạn đến gần hơn với thế giới thông qua điện ảnh. Song song đó, các thiết kế mới từ PEANUTS và Dick Bruna khai thác những giá trị về tình cảm gia đình, qua những chi tiết đặc trưng của từng tác phẩm.

Trong tương lai, UNIQLO dự kiến tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng quốc tế để mở rộng sáng kiến này, hướng đến một tương lai nơi mọi người đều được an toàn và không ngừng hy vọng về một thế giới hòa bình.

BST Áo thun PEACE FOR ALL sẽ chính thức mở bán vào ngày 19/6/2026 tại các cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc và cửa hàng online Website: https://www.uniqlo.com/peace-for-all/

Các tổ chức được thụ hưởng từ chương trình này bao gồm:

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) https://www.unhcr.org/jp/: đây là tổ chức quốc tế hoạt động với sứ mệnh cứu trợ, bảo vệ quyền con người và kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho những người rơi hoàn vào cảnh buộc phải di cư vì xung đột hoặc bị đàn áp. Tổ chức đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối các nỗ lực toàn cầu nhằm hỗ trợ người tị nạn, các cộng đồng phải di dời và những người không quốc tịch. Những nỗ lực của UNHCR tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ thiết yếu, đảm bảo các quyền cơ bản và thúc đẩy những giải pháp dài hạn, giúp mỗi người tìm được một nơi ở an toàn để ổn định cuộc sống. Ngoài ra, tổ chức cũng nỗ lực để người không quốc tịch được công nhận quốc tịch hợp pháp. Với chuyên môn, sự tận tâm và tinh thần nhân ái, các đội ngũ của UNHCR đang đồng hành với hàng triệu người trên toàn thế giới.

Save the Children https://www.savethechildren.net/: Save the Children là tổ chức quốc tế luôn đặt trẻ em làm ưu tiên hàng đầu, dù trong hoàn cảnh nào hay ở bất kỳ nơi đâu, từ vùng chiến sự, thiên tai đến những môi trường thiếu thốn sự chăm sóc. Với sự kiên định và tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi và đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ em. Thông qua các chương trình hỗ trợ, Save the Children góp phần giúp trẻ em được sống an toàn, phát triển khỏe mạnh và duy trì việc học tập, đồng thời tham gia giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống như đói nghèo và bất bình đẳng. Đặt tiếng nói của trẻ em và cộng đồng địa phương làm trọng tâm, tổ chức duy trì sự độc lập và nhất quán trong định hướng hoạt động, với mọi quyết định đều xoay quanh nguyên tắc cốt lõi: trẻ em phải được ưu tiên hàng đầu.

Plan International https://www.plan-international.jp/: Plan International là tổ chức phát triển và nhân đạo hoạt động tại hơn 80 quốc gia, phối hợp cùng trẻ em, thanh thiếu niên, các đối tác và cộng đồng nhằm thúc đẩy một thế giới công bằng, nơi mọi người đều được đối xử bình đẳng và có cơ hội như nhau. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tổ chức tập trung giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của các thách thức và bất bình đẳng mà trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, đang phải đối mặt. Plan International đồng hành cùng trẻ em từ những năm đầu đời đến khi trưởng thành, đồng thời trang bị cho các em kiến thức và kỹ năng để chủ động ứng phó với khủng hoảng và những biến cố trong cuộc sống.