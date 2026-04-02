Là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm tài chính lớn thứ ba Việt Nam, Đà Nẵng sở hữu nền tảng thị trường tiêu dùng năng động với tốc độ tăng GRDP năm 2025 đạt 9,18%, quy mô dân số hơn 3 triệu người và sức hút từ hơn 8,7 triệu lượt khách du lịch trung bình mỗi năm. Việc lựa chọn “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” làm điểm dừng chân tiếp theo trong lộ trình mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam, UNIQLO mong muốn đưa các sản phẩm và triết lý LifeWear đến với ngày càng nhiều khách hàng.

Với kế hoạch mở cửa hàng tại Đà Nẵng, UNIQLO mong muốn mang các sản phẩm LifeWear và trải nghiệm mua sắm chất lượng đến nhiều khách hàng hơn nữa.

Tọa lạc tại tầng 2 của Trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, ngay trên trục đường Điện Biên Phủ - tuyến giao thông huyết mạch kết nối Sân bay Quốc tế Đà Nẵng với trung tâm thành phố, cửa hàng UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê tọa lạc ở nơi có mật độ dân cư cao và chỉ cách sân bay khoảng 5 phút di chuyển. Với lợi thế này, cửa hàng thứ 32 của UNIQLO tại Việt Nam và cửa hàng thứ 2 tại miền Trung (sau cửa hàng UNIQLO AEON MALL Huế ra mắt vào tháng 3 năm 2025) hứa hẹn trở thành điểm đến mua sắm thân thiện và thuận tiện, phù hợp nhịp sống hằng ngày của người dân địa phương lẫn lịch trình khám phá của du khách tại Đà Nẵng.

Với diện tích sàn bán hàng 1.547m², cửa hàng UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê sẽ là nơi trưng bày toàn bộ dòng sản phẩm LifeWear dành cho mọi đối tượng khách hàng nam, nữ, trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau. Cũng như các cửa hàng UNIQLO khác tại Việt Nam, cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng mang đến những trải nghiệm mua sắm đẳng cấp quốc tế với chất lượng dịch vụ, nghệ thuật trưng bày, bố trí sản phẩm và hệ thống vận hành cửa hàng đạt chuẩn trên toàn cầu của UNIQLO.

“UNIQLO trân trọng hành trình phát triển tại Việt Nam và sự tin yêu mà khách hàng đã dành cho chúng tôi trong gần 7 năm qua. Việc hiện diện tại Đà Nẵng - trung tâm kinh tế, du lịch năng động của miền Trung - là nỗ lực trong cam kết dài hạn mang đến sản phẩm LifeWear chất lượng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.” Phát biểu về cột mốc quan trọng này, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết.