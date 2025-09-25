UNIQLO khai trương cửa hàng thứ 30 tại Việt Nam

Đây là cửa hàng thứ 30 của UNIQLO tại Việt Nam, tiếp tục khẳng định cam kết mang triết lý thời trang LifeWear đến gần hơn với khách hàng trên cả nước.

Trong dịp khai trương, UNIQLO mang đến nhiều chương trình ưu đãi cùng quà tặng hấp dẫn trong dịp khai trương, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16/10/2025.

UNIQLO Vincom Lê Văn Việt là cửa hàng thứ 30 của UNIQLO tại Việt Nam.

Phát biểu về sự kiện khai trương cửa hàng UNIQLO Vincom Lê Văn Việt, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi khai trương cửa hàng UNIQLO Vincom Lê Văn Việt, đánh dấu thêm cột mốc quan trọng mới trên hành trình tại Việt Nam. Với cửa hàng mới này, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm mua sắm, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại những khu vực mà UNIQLO hiện diện.”

Tọa lạc tại một trong những trục đường thương mại sầm uất bậc nhất phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng UNIQLO Vincom Lê Văn Việt sở hữu diện tích sàn bán hàng dự kiến 1.000 m², hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến mua sắm hiện đại, thân thiện và thoải mái dành cho các gia đình hiện đại.

Ưu đãi và quà tặng hấp dẫn tuần lễ khai trương

Trong suốt tuần lễ khai trương, từ ngày 10 đến ngày 16/10/2025, chương trình khuyến mãi có hạn áp dụng cho đa dạng các sản phẩm LifeWear Thu/Đông được yêu thích như: Túi bán nguyệt mini đeo chéo, AIRism Cotton Áo Thun Dáng Rộng, Áo Khoác Chống Tia UV Bỏ Túi, Quần Jeans Ống Suông dành cho cả Nam và Nữ, v.v…

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành những khách hàng đầu tiên trải nghiệm những ưu đãi giới hạn hấp dẫn cùng quà tặng độc đáo khi đến tham quan, mua sắm trong dịp khai trương cửa hàng UNIQLO Vincom Lê Văn Việt.

Trong 3 ngày đầu khai trương, từ ngày 10 đến 12/10/2025: 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày đến tham quan mua sắm sẽ nhận được 01 phần bánh thơm ngon từ thương hiệu Cái Lò Nướng (Lưu ý: Số lượng quà tặng giới hạn mỗi ngày). Cụ thể, khách hàng sẽ được thưởng thức Biscotti trái cây và hạt vào ngày 10/10, Snack rong biển vào ngày 11/10, và Cookie kem phô mai vào ngày 12/10.

Bên cạnh đó, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.399.000 đồng trở lên sẽ nhận được quà tặng Bình giữ nhiệt với thiết kế năng động, tiện lợi. Ngoài ra, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 999.000 đồng trở lên và quét ứng dụng UNIQLO khi tiến hành thanh toán sẽ nhận được Túi du lịch đa năng (Lưu ý: Số lượng quà tặng giới hạn nên chương trình có thể kết thúc trước thời hạn).