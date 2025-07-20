UNIQLO ra mắt sớm BST Mùa Thu/Đông 2025

Được thiết kế bởi Giám đốc sáng tạo UNIQLO - nhà thiết kế thời trang người Anh danh tiếng Clare Waight Keller, BST tái định nghĩa phong cách thời trang cho mùa mới bằng sự kết hợp tinh tế giữa các kiểu dáng thanh lịch, sang trọng cùng chất liệu tạo nên sự thoải mái vốn có của các trang phục thường ngày. Đồng thời BST cũng tiếp tục đề cao tính ứng dụng trong thiết kế và chất liệu, chinh phục giới mộ điệu yêu thích thời trang năng động và linh hoạt hàng ngày.

Chia sẻ về BST, NTK Clare Waight Keller cho biết: “Với BST dành cho mùa thu đông năm nay, tôi muốn khắc họa dáng vẻ trong chuyển động của trang phục, đồng thời nhấn mạnh tính năng ở trang phục thiết yếu. Tôi tập trung vận dụng các nguyên tắc kỹ thuật để tạo nên những phom dáng hiện đại và năng động. Điểm khác biệt của BST lần này chính là sự hiện diện của những chiếc áo PUFFTECH từ UNIQLO, với công nghệ giữ ấm vượt trội mà vẫn có trọng lượng nhẹ tênh cùng thiết kế không đường may độc đáo. Công nghệ đầy tính sáng tạo này đã giúp tôi có được những phối kết tối giản hoàn hảo, cân bằng cả độ phồng và độ nhẹ từ những thiết kế của chiếc áo hoodie, đồng thời phát huy tối đa tính ứng dụng thường thấy của UNIQLO.

Với các thiết kế cho phái nữ, BST là sự kết hợp của dòng trang phục may đo sử dụng chất liệu vải tweed hiện đại, mềm mại, cùng những trang phục thu đông được yêu thích nhất của UNIQLO như HEATTECH và cashmere, trong những gam màu đá quý ấn tượng. Sự kết hợp này cũng chính là biểu tượng cho phong cách vượt thời gian độc bản của bộ sưu tập đặc biệt UNIQLO : C của chúng tôi.”

Trong đợt mở bán sớm vào giữa tháng 7 này, BST UNIQLO : C Thu/Đông 2025 sẽ đưa trở lại những chiếc áo nỉ (sweatshirt) đặc trưng với điểm nhấn cổ tròn mới. Đặc biệt, BST gây ấn tượng với dáng áo sơ mi rộng (cocoon) và chiếc quần lửng culotte hiện đại - một sự kết hợp lý tưởng cho dịp giao mùa hè - thu nhẹ nhàng và thoải mái.

Đợt ra mắt chính thức của BST UNIQLO : C, sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 tới tập trung vào những trang phục thiết yếu cho mùa lạnh. Theo đó, lần đầu tiên, UNIQLO giới thiệu chất liệu HEATTECH pha Cashmere dành cho nam giới, cùng các thiết kế áo khoác được nâng tầm và dòng áo len cashmere sang trọng, lịch lãm. Đây là những kiểu dáng kinh điển cho mùa Thu/Đông được thiết kế đặc biệt cho BST lần này, hứa hẹn mang đến phong cách thời trang thanh lịch mà không kém phần năng động, thoải mái.

Chất liệu HEATTECH pha Cashmere dành cho nam là sự kết hợp hoàn hảo giữa những chất liệu tự nhiên và công nghệ HEATTECH giàu tính năng với ưu điểm giữ ấm vượt trội. Dòng sản phẩm dành cho nam gồm hai kiểu dáng: cổ tròn và cổ lọ.

Các thiết kế trong đợt mở bán trước của BST UNIQLO : C Thu/Đông 2025

Đối với nữ giới, BST mang đến bảng màu đá quý mới mẻ nổi bật, bao gồm những tông màu tinh tế như màu cát, xanh lá, xanh navy và đỏ rượu vang. Theo đó, BST UNIQLO : C của nữ sẽ là những thiết kế mới như áo khoác, áo hoodie và áo choàng với chất liệu PUFFTECH độc quyền đến từ Toray của UNIQLO. Với khả năng giữ nhiệt tương tự như lông vũ, đây là lựa chọn lý tưởng để dễ dàng kết hợp theo phong cách layering phù hợp cho mùa thu đông. Dù sở hữu thiết kế đơn giản, những trang phục được tạo nên với kỹ thuật cắt may tỉ mỉ như áo khoác BLOCKTECH chống nước, chống gió và thoáng khí vượt trội hứa hẹn sẽ trở thành sự lựa chọn không thể thiếu cho cả ngày dài hoạt động.

Chất liệu PUFFTECH là kết quả của sự hợp tác và phát triển giữa UNIQLO và Toray Industry, PUFFTECH (công nghệ nhồi “puffy” từ chất liệu sợi tổng hợp) là dòng sản phẩm áo khoác có khả năng giữ ấm vượt trội và tiên tiến, có khả năng thay thế cho lông vũ tự nhiên.