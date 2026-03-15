Đưa Bát Tràng trở thành biểu tượng du lịch làng nghề của Việt Nam

Phước Hà

13:49 | 15/03/2026
Ngày 14/3, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng UBND xã Bát Tràng tổ chức Chương trình khảo sát du lịch xã Bát Tràng và tọa đàm “Phát triển du lịch làng nghề - nông thôn trên địa bàn TP. Hà Nội” nhằm phát huy tiềm năng to lớn của du lịch làng nghề và du lịch nông thôn trong giai đoạn phát triển mới.
Phát triển du lịch nông thôn, làng nghề là hướng đi quan trọng

Năm 2025, ngành Du lịch Hà Nội ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách, doanh thu, chất lượng dịch vụ và hiệu quả quảng bá điểm đến. Năm 2026, TP. Hà Nội xác định tiếp tục phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, làng nghề, văn hóa bản địa; thúc đẩy chuyển đổi số; nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường liên kết giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Du Lịch Nguyễn Trần Quang phát biểu tại toạ đàm.

Phó Giám đốc Sở Du Lịch Nguyễn Trần Quang cho biết, Hà Nội là địa phương có hệ thống làng nghề phong phú bậc nhất cả nước với hơn 1.300 làng nghề và làng có nghề, trong đó có nhiều làng nghề truyền thống có lịch sử hàng trăm năm. Những giá trị văn hóa, lịch sử và kỹ năng thủ công được tích lũy qua nhiều thế hệ không chỉ tạo nên bản sắc riêng của từng làng nghề mà còn là nguồn tài nguyên đặc biệt quý giá để phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm.

Những năm gần đây, TP. Hà Nội đã quan tâm đến sự phát triển của du lịch làng nghề và du lịch nông thôn, từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Hà Nội. TP. Hà Nội xác định phát triển du lịch nông thôn, du lịch làng nghề là một hướng đi quan trọng, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Quang cảnh toạ đàm.

“TP. Hà Nội đang từng bước triển khai các chính sách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề truyền thống, xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng đặc sắc, tăng cường liên kết giữa các địa phương với doanh nghiệp lữ hành, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch” - Phó Giám đốc Sở Du Lịch Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

Điểm đến văn hoá - sáng tạo tiêu biểu của Thủ đô

Trong khuôn khổ chương trình tọa đàm “Phát triển du lịch làng nghề - nông thôn trên địa bàn TP. Hà Nội”, các đại biểu đã trực tiếp tham gia khảo sát chương trình du lịch thí điểm “Bát Tràng - Lửa nghề và Di sản” tại làng nghề gốm Bát Tràng.

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện Hiệp hội du lịch Hà Nội và Ban vận động thành lập Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Chương trình du lịch là sản phẩm trải nghiệm tiêu biểu, kết hợp hài hòa giữa tham quan không gian làng cổ, tìm hiểu lịch sử - văn hóa của làng nghề; trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm nghề truyền thống cùng nghệ nhân. Chương trình đồng thời là bước thử nghiệm quan trọng trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm chất lượng cao. Từ đó, góp phần từng bước đưa Bát Tràng trở thành một điểm đến văn hoá - sáng tạo tiêu biểu của Thủ đô.

Ông Nguyễn Chí Nghĩa - Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Bát Tràng cho biết, đến làng nghề Bát Tràng, du khách có thể trải nghiệm tham quan làng cổ, tìm hiểu quy trình làm gốm, tự tay nặn gốm; tham quan các xưởng sản xuất, bảo tàng gốm, chợ gốm… Hoạt động du lịch tại Bát Tràng đang ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quảng bá thương hiệu gốm Bát Tràng đến với du khách. Hơn thế, lượng khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm tại Bát Tràng ngày càng tăng, kéo theo nhiều hộ gia đình, nghệ nhân và doanh nghiệp tại địa phương đã chủ động tham gia phát triển các dịch vụ phục vụ du lịch. “Đây là động lực quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy quá trình bảo tồn và phát huy nghề gốm truyền thống một các bền vững” - ông Nguyễn Chí Nghĩa chia sẻ.

Thực tế cho thấy, chương trình du lịch thí điểm “Bát Tràng - Lửa nghề và Di sản” là một xu hướng đúng, tạo ra sản phẩm trải nghiệm gắn với câu chuyện nghề gốm, không gian làng cổ và các hoạt động văn hóa cộng đồng. Điều này được sự ghi nhận của các đại biểu tại buổi tọa đàm. Các ý kiến cũng kiến nghị việc xây dựng quy hoạch không gian mới tổng hợp được các tài nguyên xã Bát Tràng sau sáp nhập; bảo tồn kiến trúc truyền thống, phát triển nghệ nhân; xây dựng sản phẩm văn hóa làng nghề đặc trưng; tập trung và đẩy mạnh truyền thông…

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu tại toạ đàm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo địa phương, để những chương trình như vậy có thể phát huy hiệu quả lâu dài, cần đặc biệt quan tâm đến công tác quảng bá và xúc tiến du lịch. Trước hết, cần tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành để đưa chương trình tour này trở thành một sản phẩm chính thức trong các tuyến du lịch của Thủ đô, đặc biệt là các tuyến kết nối giữa khu vực trung tâm Hà Nội với các điểm du lịch làng nghề.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoạt động phải lồng ghép vào văn hóa Việt Nam theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cần hướng tới yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, làm tốt hơn nữa, đưa Bát Tràng trở thành biểu tượng du lịch làng nghề của Việt Nam, thành thương hiệu điểm đến.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu nhấn mạnh: “Cần đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa gốc của làng nghề Bát Tràng, làm mới những giá trị gốc bằng sự sáng tạo. Tăng cường đào tạo, truyền nghề; giữ gìn môi trường xanh, sạch, đáng sống. Sáng tạo, kết hợp giữa truyền thống với hiện đại; phát huy tinh thần tự tôn về nghề trong mỗi người dân Bát Tràng. Xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ cho từng đối tượng khách, thị trường cụ thể; lồng ghép các hoạt động văn hóa làng nghề Bát Tràng. Truyền thông quảng bá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để giới thiệu sản phẩm”.

