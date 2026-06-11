Nhờ đó mà Nga đã vươn lên trở thành thị trường đứng đầu về số lượng người dùng hoạt động trên nền tảng này, chiếm 52%.

Danang Fantasticity là cổng thông tin du lịch chính thức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng

Thông qua nền tảng này, du khách sẽ được cung cấp các cập nhật mới nhất về điểm đến, danh lam thắng cảnh, lễ hội, sự kiện, cơ sở lưu trú, ẩm thực, mua sắm, các tiện ích du lịch thiết yếu và thông tin hướng dẫn cho du khách đang lên kế hoạch đến Đà Nẵng.

Đây là thành quả của sự hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Đà Nẵng và Yandex Ads nhằm nâng cao mức độ nhận diện của thành phố đối với khách du lịch Nga và khu vực CIS và dẫn dắt họ tiếp cận đến các nền tảng thông tin du lịch chính thống.

Lượng truy cập vào trang web Danang FantastiCity từ tháng 04/2026 đến tháng 05/2026 tăng vọt

Điểm đáng chú ý là ngay trong tháng đầu tiên triển khai chiến dịch, nền tảng đã ghi nhận mức độ tương tác rất ấn tượng với hơn 1,1 triệu lượt tương tác (event counts) trên website và 424.000 lượt xem trang (page views) tính riêng trong tháng 5 vừ qua. Đáng chú ý, hơn một nửa lượng truy cập đổ về hệ thống đến từ Nga và các quốc gia thuộc khối CIS (gồm Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan), đưa tiếng Nga trở thành một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên cổng thông tin này.

Top 5 quốc gia có số lượng người dùng hoạt động trên trang web Danang FantastiCity đông nhất bao gồm Nga, Việt Nam, Singapore, Hoa Kỳ và Trung Quốc (thống kê trong tháng 05/2026)

Chia sẻ về kết quả rất đáng khích lệ này, bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Nga và các quốc gia thuộc khối CIS là những thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng thị trường khách quốc tế của Đà Nẵng. Trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm và lên kế hoạch du lịch trên môi trường số, việc tăng cường truyền thông bằng ngôn ngữ bản địa không chỉ giúp nâng cao khả năng tiếp cận thông tin chính thống về điểm đến mà còn góp phần gia tăng nhận diện thương hiệu du lịch Đà Nẵng trên thị trường quốc tế.”

Số lượng người dùng hoạt động theo quốc gia trên trang web Danang FantastiCity trong tháng 05/2026

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến, Đà Nẵng ngày càng khẳng định sức hấp dẫn với du khách Nga và CIS nhờ lợi thế của một điểm đến quốc tế hiện đại, an toàn và đa trải nghiệm. Từ nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí, golf, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe đến khám phá văn hóa bản địa, cùng khả năng kết nối thuận tiện với các di sản văn hóa thế giới và những điểm đến nổi tiếng của miền Trung, Đà Nẵng đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các hành trình nghỉ dưỡng và khám phá dài ngày của du khách khu vực này.

Không chỉ nổi bật với cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái du lịch đa dạng, Đà Nẵng còn được đánh giá cao nhờ môi trường du lịch an toàn, thân thiện cùng chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Thành phố cũng thường xuyên triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ du lịch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hỗ trợ du khách. Đây chính là những yếu tố quan trọng góp phần tạo dựng niềm tin, nâng cao mức độ hài lòng của du khách quốc tế và củng cố vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến nghỉ dưỡng chất lượng cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thống kê số lượng du khách Nga và CIS đến Việt Nam tính từ năm 2008 đến tháng 5 năm 2026

Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thị trường khách Nga đang ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Năm 2025, Việt Nam đón gần 690.000 lượt khách Nga, tiệm cận mức kỷ lục trước Covid-19. Đà phục hồi tiếp tục được duy trì trong năm 2026 khi lượng khách Nga và CIS đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt 862.110 lượt, trong đó tính riêng lượng du khách Nga là 617.851 lượt, tăng 194% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng tăng trưởng tích cực này mở ra nhiều cơ hội để Đà Nẵng đẩy mạnh khai thác thị trường Nga và các quốc gia thuộc khối CIS thông qua các hoạt động xúc tiến, quảng bá và mở rộng kết nối hàng không quốc tế.

Bên cạnh việc duy trì các chuyến bay charter từ Nga và CIS trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2026, ngày 23/4 vừa qua, Đà Nẵng đã đón chuyến bay charter trực tiếp đầu tiên từ Moscow. Việc mở rộng kết nối hàng không cùng các chương trình chào đón đường bay mới không chỉ góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Đà Nẵng tại thị trường Nga và CIS mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách từ khu vực này trong thời gian tới.

Song song đó, thành phố tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh; tăng cường các giải pháp hỗ trợ du khách, quản lý chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ trong cung cấp thông tin du lịch. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần củng cố niềm tin của du khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài như khách Nga và CIS.

Những điểm đến hàng đầu của du khách Nga và CIS tại Việt Nam trong Quý 4/2024 và Quý 4/2025 theo báo cáo của Yandex Ads

Đại diện Yandex Ads Việt Nam chia sẻ: “Những gì chúng tôi nhìn thấy từ dữ liệu của Yandex Ads không chỉ là sự tò mò về du lịch, mà là ý định lên kế hoạch rõ ràng. Khách sạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các tìm kiếm liên quan đến du lịch Việt Nam của người dùng nói tiếng Nga, trong đó nhu cầu tìm kiếm khách sạn đã tăng 400% vào Quý 4 năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm người dùng này cũng cho thấy tiềm năng chi tiêu đáng kể, khi phân khúc thu nhập cao và cao cấp chiếm gần một nửa lượng người dùng. Đối với Đà Nẵng, điều này mở ra cơ hội để chuyển hóa các tín hiệu thị trường thành những quyết định xúc tiến du lịch sắc bén hơn: thời điểm nào nên tiếp cận du khách Nga và CIS, phân khúc người dùng nào đang cho thấy ý định du lịch rõ ràng hơn, và dạng nội dung nào có thể thúc đẩy họ tiến gần hơn tới quyết định lên kế hoạch cho chuyến đi.”

Cơ hội này không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận diện điểm đến, mà còn mở rộng sang hiệu quả kinh doanh của ngành lưu trú - khách sạn. Minh chứng là một thương hiệu resort và khách sạn 5 sao quốc tế tại Đà Nẵng, các chiến dịch của Yandex Ads đã mang lại tỷ lệ chuyển đổi (conversion) cao hơn 2,33 lần và chỉ số ROI cao hơn 1,98 lần so với cùng kỳ mùa hè trước đó. Điều này cho thấy xu hướng du lịch của khách Nga và CIS không chỉ dừng lại ở mức độ tương tác với các nội dung địa điểm du lịch chính thức, mà còn có thể chuyển hóa thành các kết quả kinh doanh đo lường được cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các đơn vị lữ hành địa phương.

Đà Nẵng đang bước vào năm 2026 với định hướng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới mục tiêu phục vụ khoảng 19,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 8,7 triệu lượt khách quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố tập trung mở rộng và đa dạng hóa các thị trường khách quốc tế trọng điểm, trong đó Nga và các quốc gia thuộc khối CIS được xác định là nhóm thị trường giàu tiềm năng với khả năng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.