Đà Nẵng sắp tổ chức “siêu diễn đàn” đầu tư mạo hiểm quy mô 5 tỷ USD

Ông Lê Sơn Phong - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng trả lời báo chí về "siêu diễn đàn" DAVAS 2026 được tổ chức lần thứ 3.

Diễn đàn dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 27/5/2026 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư lớn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam cùng hơn 100 diễn giả quốc tế và khoảng 5.000 lượt đại biểu tham dự.

Theo ban tổ chức, DAVAS 2026 được xây dựng như một hệ sinh thái kết nối đa chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo. Sự kiện không chỉ dừng lại ở các phiên thảo luận mà hướng đến thúc đẩy các hoạt động kết nối vốn, chuyển giao tri thức và hỗ trợ startup mở rộng quy mô ra thị trường quốc tế.

Các quỹ đầu tư quốc tế tham gia diễn đàn gồm nhiều tên tuổi lớn như Quest Ventures, Do Ventures, Jungle Ventures và Daiwa Corporate Investment. Đây đều là những quỹ có kinh nghiệm đầu tư vào cácstartup công nghệ tăng trưởng nhanh tại khu vực châu Á.

Với thông điệp “Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa”, DAVAS 2026 sẽ tổ chức nhiều hoạt động chuyên sâu như phiên gọi vốn trực tiếp trước các quỹ ngoại, kết nối đầu tư một - một giữa startup và nhà đầu tư, hội nghị dành cho cộng đồng phát triển Web3 cùng triển lãm công nghệ quy tụ hơn 50 gian hàng trong các lĩnh vực AI, Blockchain và Fintech.

Sự kiện quy tụ hơn 30 nhà đầu tư và quỹ mạo hiểm danh tiếng đến từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... cùng hơn 100 chuyên gia, diễn giả và 30 tổ chức đồng hành uy tín toàn cầu (Swiss EP, Kilsa Global, BambuUP...).

Ngoài ra, diễn đàn còn có các hoạt động giao lưu doanh nghiệp, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và các chương trình bên lề nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa cộng đồng startup Việt Nam với mạng lưới đầu tư quốc tế.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Sơn Phong Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng cho biết DAVAS 2026 là minh chứng cho quyết tâm của Đà Nẵng trong chiến lược phát triển kinh tế tri thức và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo ông Lê Sơn Phong, thành phố đang tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư hạ tầng hiện đại nhằm tạo điều kiện để startup không chỉ khởi nghiệp tại Đà Nẵng mà còn có thể vươn ra thị trường quốc tế.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng cũng cho biết, trong định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu hình thành ít nhất một doanh nghiệp công nghệ kỳ lân. Trong chiến lược này, DAVAS được xem là một trong những “bệ đỡ” quan trọng để kết nối dòng vốn, công nghệ và tri thức quốc tế cho cộng đồng khởi nghiệp.

Thông qua việc mở rộng mạng lưới hợp tác với các quỹ đầu tư và tổ chức công nghệ từ châu Á đến Mỹ, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo mới của miền Trung, đồng thời hướng tới vị thế mắt xích quan trọng trong mạng lưới đầu tư mạo hiểm khu vực châu Á - Thái Bình Dương.