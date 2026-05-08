Đà Nẵng dùng công nghệ số hóa trải nghiệm ẩm thực tại Food Tour 2026

Lần đầu có bản đồ số ẩm thực tích hợp đặt món trực tuyến

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức, diễn ra từ ngày 20 đến 24/5 tại Công viên Biển Đông và Quảng trường biển Tam Thanh. Năm nay, ban tổ chức lần đầu triển khai bản đồ số ẩm thực Đà Nẵng trên nền tảng ShopeeFood, cho phép du khách tìm kiếm địa điểm ăn uống, đặt món và thanh toán không tiền mặt ngay trong không gian lễ hội.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Theo Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An, đây là bước đi cụ thể trong định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số ngành du lịch của thành phố. Bản đồ số không chỉ hỗ trợ điều hướng mà còn kết nối trực tiếp người tiêu dùng với các gian hàng, rút ngắn hành trình từ khám phá đến tiêu dùng thực tế.

Song song đó, Green SM tham gia với vai trò đối tác di chuyển, cung cấp dịch vụ xe điện kèm ưu đãi cho du khách tham gia food tour và lưu trú tại Đà Nẵng. Sự kết hợp giữa đặt xe số và di chuyển xanh góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến thông minh, thân thiện với môi trường.

Hơn 200 gian hàng, 70 gánh vị phố được số hóa dữ liệu OCOP

Không gian "Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng" tại Công viên Biển Đông quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu. Đây là lần đầu dữ liệu sản phẩm OCOP được tích hợp vào hệ thống bản đồ số, giúp du khách tra cứu xuất xứ, thành phần và thông tin nhà sản xuất ngay tại chỗ thông qua mã QR.

Gian hàng ẩm thực xứ Quảng tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 bên bờ biển Công viên Biển Đông

Chương trình diễu hành "Gánh vị Đà Nẵng" mở màn chiều 20/5 dọc tuyến biển Phạm Văn Đồng với hơn 70 gánh ẩm thực đường phố. Mỗi gánh vị được thiết kế sáng tạo, gắn mã định danh số để du khách có thể theo dõi hành trình, lưu lại địa điểm và chia sẻ trực tuyến.

Du khách tại khu check-in "Sắc màu xứ Quảng" không chỉ chụp ảnh mà còn được trải nghiệm nghề truyền thống như đan lưới, làm bánh, chế biến hải sản theo quy trình được số hóa thành nội dung tương tác, phù hợp với xu hướng tiêu dùng trải nghiệm của giới trẻ và du khách quốc tế.

Danang Food Tours 2026 mở rộng thành chuỗi 5 điểm đến xuyên năm

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, lễ hội năm nay là bước đi chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực.

Nghi thức kí kết Hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ lễ hội, thành phố ra mắt chuỗi Danang Food Tours 2026 gồm 5 chương trình: Đà Nẵng Food Tour, Hội An Food Tour, Điện Bàn Food Tour, Tam Kỳ Food Tour và Đại Lộc Food Tour, triển khai xuyên suốt năm. Dữ liệu từ các tour này dự kiến được tích hợp vào nền tảng số chung, tạo cơ sở phân tích hành vi tiêu dùng du lịch và phát triển sản phẩm ẩm thực địa phương theo hướng bền vững.

Beer Fest Night vào ngày 23.5 và đại nhạc hội đa giác quan tối 24.5 với sự tham gia của Noo Phước Thịnh, Karik, Orange, DJ Mie, Kimmese là phần kết của chuỗi sự kiện, đồng thời là nội dung livestream và phát tán trên mạng xã hội nhằm khuếch đại tầm phủ số cho thương hiệu du lịch Đà Nẵng.