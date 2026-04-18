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Đà Nẵng đăng cai Giải ba môn phối hợp cự ly toàn phần IRONMAN đầu tiên tại Việt Nam

Lê Giang

Lê Giang

22:11 | 18/04/2026
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Việt Nam sẽ chính thức đăng cai giải ba môn phối hợp cự ly IRONMAN toàn phần (140.6 dặm) lần đầu tiên trong lịch sử, với ngày thi đấu chính vào 10/5/2026 tới tại thành phố biển Đà Nẵng.
Việt Nam lần đầu đăng cai giải ba môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần tại Đà Nẵng Sắp diễn ra Tuần lễ sự kiện BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 An Giang: Khai mạc Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025

Sự kiện diễn ra đồng thời với mùa giải thứ 10 của IRONMAN 70.3 Đà Nẵng – giải đấu thường niên từ năm 2015 – do Sunrise Events Vietnam tổ chức. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam.

Lần đầu đưa IRONMAN 140.6 đến Việt Nam

Giải ba môn phối hợp cự ly IRONMAN toàn phần, với tổng phần thi 140,6 dặm, bao gồm: 2,4 dặm bơi (3,8 km), 112 dặm đạp xe (180 km) và 26,2 dặm chạy (42,2 km), được xem là một trong những sự kiện thể thao trong một ngày có yêu cầu thể lực khắc nghiệt nhất hành tinh.Với yêu cầu cao về tổ chức và an toàn, mỗi năm chỉ có số ít quốc gia đủ điều kiện đăng cai.

Đà Nẵng đăng cai Giải ba môn phối hợp cự ly toàn phần IRONMAN đầu tiên tại Việt Nam

Việc Việt Nam trở thành quốc gia thứ 32 tổ chức cự ly này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao sức bền trong nước, đồng thời nâng tầm vị thế trên bản đồ thể thao quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng, VNG là đơn vị tiên phong đưa IRONMAN đến Việt Nam, đồng hành xuyên suốt qua nhiều năm với vai trò Nhà tài trợ Chiến lược.

Trên nền tảng IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, VNG tiếp tục đồng hành cùng Sunrise Events Vietnam góp phần nâng tầm giải đấu khi lần đầu tiên mang cự ly toàn phần IRONMAN (140.6) đến Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới của thể thao sức bền trong nước trên bản đồ quốc tế.

Kỷ lục hơn 3.100 vận động viên từ 90 quốc gia

Năm nay giải đấu đã ghi nhận hơn 3.100 vận động viên từ 90 quốc gia. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, phản ánh phạm vi tham gia ngày càng rộng và mức độ kết nối quốc tế ngày càng rõ nét. Cổng đăng ký đóng sớm trước hai tháng cho thấy sức hút mạnh mẽ của sự kiện.

Đáng chú ý, hơn 300 vận động viên thuộc hệ thống All World Athlete (AWA) tham dự, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh của giải đấu.

Bên cạnh sự đồng hành của các đối tác, sự kiện cũng phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của thành phố Đà Nẵng.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Việc đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần đầu tiên tại Việt Nam là một cột mốc quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ thể thao quốc tế.

Đà Nẵng đăng cai Giải ba môn phối hợp cự ly toàn phần IRONMAN đầu tiên tại Việt Nam

Thành phố tiếp tục đầu tư vào hạ tầng, cảnh quan đô thị và trải nghiệm tổng thể nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của những sự kiện thể thao quy mô lớn. Thông qua việc đăng cai các giải đấu quốc tế như VNG IRONMAN Việt Nam và VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, thành phố một lần nữa khẳng định tầm nhìn trở thành trung tâm thể thao – du lịch năng động của khu vực.

Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức và các đối tác để đảm bảo chất lượng tổ chức ở mức cao nhất, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và Việt Nam đến bạn bè và du khách quốc tế’.”

Trên cơ sở đó, công tác tổ chức của mùa giải năm nay được triển khai theo hướng tập trung nâng cao trải nghiệm tổng thể cho người tham gia, thông qua việc tối ưu hóa không gian và các điểm kết nối trong suốt tuần lễ sự kiện. Khu vực trung tâm sẽ được bố trí tại Công viên Biển Đông - một trong những không gian công cộng ven biển tiêu biểu của Đà Nẵng - nơi diễn ra khu vực Xuất phát phần bơi, Vạch đích và Làng IRONMAN, đóng vai trò là điểm kết nối chính cho vận động viên và khán giả.

Song song đó, các hoạt động trên sân khấu chính, bao gồm Lễ Khai mạc và Họp báo, Lễ Trao giải, cùng hội thảo với sự tham gia của huyền thoại ba môn phối hợp Mark Allen – đánh dấu lần thứ hai ông trở lại Đà Nẵng.

Toàn bộ hoạt động này sẽ được tổ chức tại khách sạn Wyndham Soleil Danang, đối tác khách sạn chính thức của sự kiện. Với hệ thống dịch vụ và cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, Wyndham Soleil Danang góp phần đảm bảo công tác vận hành sự kiện diễn ra suôn sẻ, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho vận động viên trong suốt tuần lễ sự kiện từ ngày 7 – 11/5/2026.

Ứng dụng AI nâng trải nghiệm vận động viên

Một điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay là việc ra mắt SEV Concierge – trợ lý kỹ thuật số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) – lần đầu tiên xuất hiện tại một giải đấu thể thao tại Việt Nam.

Hoạt động như một trợ lý cá nhân, công cụ này cho phép người dùng tra cứu thông tin chính thức về giải đấu thông qua tương tác hội thoại nhanh chóng và trực quan.

Đà Nẵng đăng cai Giải ba môn phối hợp cự ly toàn phần IRONMAN đầu tiên tại Việt Nam

Đồng thời, SEV Concierge được tích hợp với Google Maps để hỗ trợ điều hướng theo thời gian thực, giúp việc di chuyển giữa các khu vực thi đấu cũng như các địa điểm trong thành phố trở nên thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, nền tảng còn cung cấp các gợi ý về lưu trú và điểm tham quan tại Đà Nẵng, qua đó mang đến một hành trình liền mạch từ thi đấu đến khám phá điểm đến tại thành phố Đà Nẵng.

Bà Võ Tăng Phương Anh, Phó Tổng giám đốc công ty Sunrise Events Vietnam, chia sẻ: “Trong suốt một thập kỷ qua, chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển ổn định của cộng đồng thể thao sức bền tại Việt Nam. Việc đăng cai IRONMAN cự ly toàn phần không chỉ phản ánh sự trưởng thành của cộng đồng vận động viên trong nước, mà còn cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng tổ chức các sự kiện quy mô và tiêu chuẩn quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc triển khai SEV Concierge trong mùa giải năm nay là một phần trong nỗ lực nâng cao trải nghiệm của Sunrise Events Vietnam, thông qua việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ vận động viên một cách toàn diện hơn. Chúng tôi kỳ vọng những đổi mới này sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sự kiện và góp phần thúc đẩy sự phát triển lâu dài của thể thao sức bền tại Việt Nam.”

Giải đấu năm nay cũng mở ra những cơ hội thi đấu mang tính bước ngoặt, khi vận động viên có thể giành suất tham dự các giải vô địch thế giới trong hệ thống IRONMAN, bao gồm: Giải Vô địch Thế giới IRONMAN tại Kona, Hawaii vào ngày 10/10/2026 và Giải Vô địch Thế giới IRONMAN 70.3 tại Nice, Pháp vào ngày 12-13/09/2026.

Với định hướng là một lễ hội thể thao đa môn, tuần lễ sự kiện sẽ bao gồm nhiều hoạt động bên cạnh hai giải đấu chính. Mở đầu là sự kiện chạy bộ từ thiện Newborns Vietnam Run Out vào ngày 8/5, nhằm nâng cao nhận thức về nhu cầu chăm sóc y tế kịp thời cho trẻ sơ sinh, đồng thời kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc hỗ trợ các chương trình chăm sóc và cứu sống trẻ sơ sinh tại Việt Nam.

Đà Nẵng đăng cai Giải ba môn phối hợp cự ly toàn phần IRONMAN đầu tiên tại Việt Nam

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn gắn liền với thể thao. Các vận động viên tham gia sẽ có cơ hội nhận huy chương hoàn thành phiên bản giới hạn bằng gốm sứ Minh Long như một dấu ấn đặc biệt cho những cá nhân góp phần vào hành trình ý nghĩa này.

Tiếp đó, vào ngày 9/5, SUNRISE SPRINT Việt Nam – giải ba môn phối hợp cự ly ngắn (750m bơi, 20km đạp xe, 5km chạy), cùng IRONKIDS Việt Nam với các nội dung bơi - chạy và bơi - đạp - chạy dành cho trẻ em từ 5 đến 15 tuổi, góp phần khuyến khích lối sống năng động cho thế hệ trẻ.

Mở rộng từ các hoạt động thi đấu, tuần lễ sự kiện được định hình như một không gian trải nghiệm toàn diện. Làng IRONMAN sẽ là tâm điểm với sự tham gia của vận động viên, khán giả và các thương hiệu thể thao, cùng nhiều sản phẩm và hoạt động tương tác.

Đồng thời, bộ sưu tập độc quyền 2026 tại cửa hàng IRONMAN sẽ đánh dấu cột mốc đặc biệt của mùa giải. Với cách tiếp cận này, Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút thêm hàng nghìn du khách quốc tế, đóng góp tích cực cho ngành du lịch và dịch vụ địa phương, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ các sự kiện thể thao quy mô lớn.

IRONMAN 70.3 giải ba môn phối hợp

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00
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THB 0 723.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 06:00

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