Việt Nam lần đầu đăng cai giải ba môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần tại Đà Nẵng

Sự kiện hứa hẹn thu hút hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thành phố biển năng động, hiện đại ra thế giới.

Giải đấu mang tên IRONMAN Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức song song với IRONMAN 70.3 Đà Nẵng – giải đấu đã gắn bó cùng thành phố từ năm 2015 và trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng thể thao sức bền.

Họp báo công bố sự kiện IRONMAN Việt Nam 2026.

Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở ra thử thách mới cho các vận động viên mong muốn chinh phục cự ly cao nhất của bộ môn ba môn phối hợp.

Các nội dung thi đấu tại Giải ba môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần Đà Nẵng 2026 gồm: Bơi 3,8km (2 vòng) trên biển tại Công viên Biển Đông; đạp xe 180km (2 vòng), xuất phát từ đường ven biển Võ Nguyên Giáp, qua cầu Thuận Phước và các khu vực ngoại ô; chạy 42,2km (4 vòng) dọc theo bờ biển với sự cổ vũ của người dân địa phương, đích đến tại Công viên Biển Đông.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Ông Jeff Edwards, Giám đốc điều hành Khu vực châu Á của Tập đoàn IRONMAN cho biết Đà Nẵng đã chứng minh là điểm đến đăng cai tuyệt vời cho IRONMAN 70.3 từ năm 2015, và đây là bước tiến quan trọng cho cả cộng đồng vận động viên trên khắp thế giới cũng như người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Đăng cai IRONMAN cự ly toàn phần là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ thể thao quốc tế và tạo cơ hội quảng bá thành phố như một điểm đến hiện đại, năng động và giàu sức hút đến bạn bè quốc tế.”.

Sự kiện hứa hẹn thu hút đông đảo vận động viên trên toàn thế giới đến với thành phố biển Đà Nẵng.

Trong suốt một thập kỷ qua, IRONMAN 70.3 đã góp phần lan tỏa phong trào thể thao cộng đồng, nâng cao lối sống lành mạnh và thúc đẩy du lịch địa phương. Việc tổ chức IRONMAN Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố hình ảnh Đà Nẵng – một trong những điểm đến hàng đầu châu Á, nơi giao thoa giữa biển xanh, di sản văn hóa và nhịp sống sôi động.

Đặc biệt, giải đấu còn mang đến cơ hội giành suất tham dự Giải Vô địch Thế giới IRONMAN 2026 cho các vận động viên xuất sắc. Cổng đăng ký chính thức mở từ ngày 25/9/2025, thông tin chi tiết đăng tải tại địa chỉ: https://www.ironman.com/races/im-vietnam./.