Chính thức khởi động giải IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025

Gia Hân

Gia Hân

17:24 | 09/05/2025
Ngày 9/5, Giải IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025 đã chính thức khởi động với Lễ khai mạc và Họp báo, mở màn cho tuần lễ sự kiện thể thao đa môn dự kiến quy tụ hơn 3.500 vận động viên từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Sự kiện năm nay đánh dấu một cột mốc lịch sử với kỷ niệm 10 năm IRONMAN hiện diện tại Việt Nam, đồng thời xác lập kỷ lục là giải IRONMAN 70.3 lớn nhất từng được tổ chức tại khu vực Đông Nam Á.

Chủ đề của năm nay “Thập kỷ vinh quang - Nơi mỗi vạch đích là một khởi đầu mới”, lan tỏa tinh thần bền bỉ, khát vọng vươn xa và niềm tự hào kết nối toàn cầu, những giá trị đã đưa Việt Nam trở thành điểm đến được yêu thích của cộng đồng thể thao sức bền quốc tế. Sự kiện do Sunrise Events Vietnam (SEV) tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng và sự phối hợp từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cùng các cơ quan ban ngành, khởi động ba ngày lễ hội thể thao đỉnh cao, kết nối cộng đồng và tôn vinh niềm tự hào văn hóa.

IRONMAN 70.3
Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ: “Năm 2025, TP Đà Nẵng tự hào kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng, đánh dấu hành trình chuyển mình mạnh mẽ - từ một đô thị nhỏ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và thể thao hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khẳng định vị thế trên bản đồ quốc gia và quốc tế. Trong dòng chảy phát triển ấy, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng đã đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần bền bỉ, khát vọng chinh phục và kết nối toàn cầu - những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc con người Đà Nẵng. Chúng tôi tự hào tiếp tục đồng hành cùng IRONMAN và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sự kiện không ngừng phát triển, trở thành một trong những giải đấu thể thao tiêu biểu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Trong hành trình kỷ niệm một thập kỷ, một trong những dấu ấn đáng tự hào nhất đến từ sự phát triển vượt bậc của cộng đồng thể thao Việt Nam. Từ 54 vận động viên góp mặt ở mùa giải đầu tiên năm 2015, đến nay, con số đã tăng lên 1.900 vận động viên tranh tài - tương đương mức tăng trưởng 35 lần, minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của phong trào ba môn phối hợp trong nước.

IRONMAN 70.3
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc giải.

Hơn cả một cuộc đua, hành trình IRONMAN 70.3 Đà Nẵng đã trở thành biểu tượng cho tinh thần bền bỉ, khát vọng vươn tầm và vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên bản đồ thể thao sức bền quốc tế. Chặng đường vừa qua không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn là nền tảng vững chắc để cộng đồng ba môn phối hợp Việt Nam tiếp tục vươn xa trong tương lai.

Ông Nguyễn Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “IRONMAN 70.3 Đà Nẵng không chỉ khẳng định vị thế là một sự kiện thể thao quốc tế uy tín, mà còn là cầu nối đưa hình ảnh Đà Nẵng năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa đến với bạn bè thế giới. Chúng tôi tự hào chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của cộng đồng ba môn phối hợp Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua. Đây là minh chứng rõ nét cho những tác động tích cực mà IRONMAN 70.3 Đà Nẵng đã mang lại trong việc thúc đẩy thể thao cộng đồng và xây dựng lối sống năng động, lành mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức để sự kiện ngày càng phát triển, góp phần khẳng định Đà Nẵng là điểm đến hàng đầu của du lịch thể thao khu vực”.

Đặc biệt, mùa giải 2025 còn đánh dấu bước tiến công nghệ mang tính đột phá của sự kiện. Lần đầu tiên tại một giải thi đấu ba môn phối hợp ở Việt Nam, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng sẽ tích hợp công nghệ thực tế hỗn hợp (Mixed Reality - MR) thông qua sự hợp tác tiên phong với công ty công nghệ tagSpace.

IRONMAN 70.3
Ông Nguyễn Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng chia sẻ thông tin về mùa giải 2025.

Ông Paul Martin - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của tagSpace cho hay: “Một trong những định hướng cốt lõi của chúng tôi tại tagSpace tạo ra những giải pháp công nghệ giúp con người kết nối với thế giới thực theo cách năng động và tích cực hơn – thông qua ba yếu tố nền tảng là thông tin, khám phá và giải trí. Chính vì vậy, việc đồng hành cùng IRONMAN để mang đến trải nghiệm mới mẻ và giàu cảm hứng cho cộng đồng vận động viên là cơ hội mà đội ngũ chúng tôi vô cùng mong đợi”.

Sự kết hợp chiến lược này sẽ mang đến một lớp trải nghiệm số tương tác hoàn toàn mới, mở rộng cách thức mà vận động viên, khán giả và người hâm mộ tiếp cận và trải nghiệm ngày thi đấu. Khi sử dụng ứng dụng tagSpace, người dùng có thể khám phá các nội dung số dựa trên vị trí thực tế tại các khu vực trọng điểm như: Khu vực triển lãm, Khu vực chuyển tiếp, Khu vực xuất phát... đồng thời trải nghiệm các tính năng điều hướng thông minh, cập nhật tức thời các ưu đãi độc quyền từ các đối tác, nhà tài trợ.

Ông Lý Huy Sáng - Tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Long I chia sẻ: “Di sản và sức bền luôn là những giá trị cốt lõi gắn liền với hành trình phát triển của Minh Long và IRONMAN 70.3 Đà Nẵng. Trong suốt một thập kỷ qua, những chiếc cúp và huy chương gốm sứ của Minh Long đã đồng hành cùng biết bao khoảnh khắc vinh quang, ghi dấu nỗ lực và tinh thần bất khuất của các vận động viên ba môn phối hợp. Năm 2025, khi Minh Long kỷ niệm 55 năm thành lập, chúng tôi vinh dự đánh dấu cột mốc mới với vai trò Nhà tài trợ đồng hành (Presenting Sponsor) của IRONMAN 70.3 Đà Nẵng. Chúng tôi cam kết tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị bền vững, để bản sắc và khát vọng của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trên trường quốc tế”.

IRONMAN 70.3

Mùa giải 2025 đánh dấu cột mốc giới thiệu diện mạo thương hiệu mới IRONMAN 70.3 Đà Nẵng - mở ra một chương phát triển táo bạo, tiếp tục khẳng định vai trò của Đà Nẵng như một trung tâm thể thao sức bền hàng đầu khu vực.

Giải IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025 tiếp tục mở ra cơ hội để các vận động viên thử sức ở đấu trường quốc tế, với 30 suất tham dự danh giá tại Giải Vô địch Thế giới IRONMAN 70.3 năm 2025 tại Marbella, Tây Ban Nha. Sự kiện năm nay cũng sẽ chào đón sự góp mặt của hơn 160 vận động viên All-World Athletes (AWA), khẳng định uy tín quốc tế và sức hấp dẫn với những vận động viên ưu tú của thế giới.

Bầu không khí lễ hội hứa hẹn thêm phần sôi động với sự góp mặt của hai huyền thoại, Mark Allen - nhà vô địch 6 lần tại Giải Vô địch Thế giới IRONMAN, và Yee Sze Mun - vận động viên 88 tuổi đến từ Malaysia đã được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng, là biểu tượng sống của ý chí bền bỉ và khả năng bứt phá vượt qua giới hạn tuổi tác.

Song song với các nội dung thi đấu chuyên nghiệp, tuần lễ sự kiện năm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao đa thế hệ, đa bộ môn với nhiều hoạt động ý nghĩa.

SUNRISE SPRINT Việt Nam mở ra cơ hội để các vận động viên mới bắt đầu hành trình chinh phục sức bền với cự ly ba môn phối hợp ngắn, gồm: 750m bơi lội, 20km đạp xe và 5km chạy bộ. Các vận động viên nhí cũng sẽ toả sáng tại IRONKIDS Việt Nam, với các nội dung Hai môn phối hợp (Bơi - Chạy) và Ba môn phối hợp (Bơi - Đạp - Chạy) dành cho trẻ em từ 5 đến 15 tuổi nhằm khuyến khích lối sống năng động và nuôi dưỡng thế hệ vận động viên bền bỉ trong tương lai.

Thêm vào bức tranh sôi động của lễ hội là hoạt động đầy ý nghĩa: Newborns Việt Nam Run Out - giải chạy bộ từ thiện khởi động tuần lễ sự kiện, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhu cầu chăm sóc y tế chuyên sâu cho trẻ sơ sinh.

Xuyên suốt ba ngày lễ hội, Làng IRONMAN sẽ tiếp tục là trung tâm nhộn nhịp, nơi quy tụ các vận động viên, gia đình và người hâm mộ. Tại đây, khách tham quan có thể khám phá các sản phẩm cao cấp từ các đối tác, trải nghiệm các hoạt động tương tác, và ghé thăm cửa hàng IRONMAN để sở hữu bộ sưu tập đặc biệt kỷ niệm 10 năm IRONMAN tại Việt Nam bao gồm: trang phục, phụ kiện và vật phẩm lưu niệm tôn vinh hành trình bền bỉ và đầy cảm hứng suốt một thập kỷ. Tất cả vận động viên và khán giả đều được chào đón tham gia, hoà mình vào không khí lễ hội và mang về những kỷ vật ý nghĩa từ cột mốc đáng nhớ này.

IRONMAN 70.3 Đà Nẵng Sunrise Events Vietnam (SEV) Thể thao Đà Nẵng

